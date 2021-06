Nehne s tím ani PirátoSTAN... exministr k nákupu bojových vozidel pěchoty

Poslanec ČSSD a místopředseda Výboru pro obranu Antonín Staněk se na svém blogu na serveru Aktualne.cz věnoval nákupu bojových vozidel pěchoty. „Počátkem roku přišel vicepremiér Havlíček s nápadem, že když už kupujeme za 52 miliard bojová vozidla pěchoty, že by z toho republika měla mít něco víc než jen kvalitní pancíř kolem několika set vojenských specialistů. A navrhl, aby ve spolupráci s vítězem zakázky vznikl na výrobu těchto BVP nový český podnik. V něm by se pancéřáky v zahraniční licenci vyráběly a stát by měl výrobu pod kontrolou,“ píše Staněk. To se ale prý nestalo.

I přesto, že se s částečnou doplňkovou výrobou v ČR počítá, takto koncipovaná spolupráce by zřejmě úplně měnila situaci, ale také zadání celé zakázky. „Znamenalo by to, že se musí všechno znovu přepočítávat. A přepisovat, obesílat, razítkovat. Úředníci by museli všechny akta znovu otevírat a upravovat. Bodejť, že se jim do toho nechtělo,“ míní ve svém textu Staněk

Ministerstvo obrany však tento návrh nepřijalo a v současné době údajně obesílá tři vybrané zájemce, v zadání ale žádný společný výrobní podnik není. „Nový proces zadávání výběrového řízení, který by navíc kvůli pravděpodobným změnám ve vedení MO ČR v říjnových volbách musel asi začít znova, by trval dalších x let a obrněnce by armáda dostala bůhví kdy,“ říká poslanec ČSSD.

Podle něj bychom měli být rádi, že se úředníci dobrali nějakého výsledku a finální nabídky složitě vybíraným třem zájemcům už jsou na cestě. „A konec konců, není celý nápad jen taková bezúčelná umanutost? Vždyť co by se mohlo stát?“ ptá se.

Pokud se prý bude vše vyrábět jinde, může se také stát, že zahraniční továrna řekne, že se nějak zadrhla výroba legované oceli, že není dost řídících čipů nebo že výrobce musí náhle několik měsíců urgentně dělat na mnohem větší zakázce pro mnohem důležitější konkurenci, neboť ta si řekla dříve nebo prostě navýšila původní zakázku, dosaďte si cokoli.

Následně uvedl příklad na vakcínách proti onemocnění covid-19. Zde se podle něj stalo něco podobného, když Evropská komise nyní vyhrožuje firmě Astra Zeneca, že bude unii platit za každou dávku, která byla dodána s více než tříměsíčním zpožděním. Konkrétně jde o odškodné 10 eur za den.

„Účetní EK už hbitě spočítali, že by to bylo asi 200 milionů eur denně (!). Úctyhodná částka, jen kdyby se spravedlivě rozdělila též všem pozůstalým, jejichž bližní zemřeli v době, kdy tato vakcína měla dorazit a nedorazila (jakkoli by to zřejmě asi nešlo spravedlivě spočítat),“ uvedl Staněk na svém blogu.

Takže i u tendru na 210 BVP jsme podle místopředsedy Výboru pro obranu měli díky návrhu MPO chvilkovou naději, že by například republika měla výrobnu kritické bezpečnostní průmyslové infrastruktury plně pod kontrolou, pro několik set rodin dlouhodobou jistotu zaměstnanosti nebo bychom si také zvýšili mezinárodní renomé, podpořeného rozvojem nové české výrobní specificity.

„A tak můžeme jen nostalgicky vzpomínat, že za první republiky byly některé podniky – s armádní výrobou především – považovány za tzv. rodinné stříbro. A stříbro netřeba jenom chránit, ale také rozmnožovat,“ dodal na závěr Antonín Staněk.

