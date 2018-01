Nějaký profesor... Slova Václava Havla ubližují Jiřímu Drahošovi. Dohledali jsme je přesně

17.01.2018 13:00

Varoval před lety Václav Havel před Jiřím Drahošem? Reálně pochopitelně nikoliv, ale v posledních dnech po sociálních sítích koluje citát prvního českého prezidenta, který bil na poplach, aby se hlavou státu v budoucnu nestal „starý profesor bez politických zkušeností a autority“. Desítky lidí to právě takto na sítích dávají do souvilosti s Drahošem. Podívejte, co přesně prezident Havel v roce 1998 řekl.