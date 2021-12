Nejde o nějakou přípravu na Vaši další politickou kariéru? Blažek ostře setřel Mináře

reklama

„Milý pane Mináři, skoro nic z toho, co jste napsal, neodpovídá skutečnosti… Ani Stoka, ani privatizace, ani exekuce, ani vyšetřování pro ‚kupčení‘ s byty… Psal jsem Vám již před časem do Chvilek mail – netušíc, že už tam nejste… Když mi pošlete na poslanecký mail nějaký kontakt, rád se s Vámi sejdu – nejlépe veřejně – a na faktech dokážu, jak mnoho věcí opravdu bylo… Tedy pokud hledáte pravdu…“ reagoval kandidát koncem listopadu a vyzval Mináře o bližší dotazy, aby spojení s kauzami mohl vyvrátit.

Psali jsme: Fialo, Blažku, tohle vysvětlete! Exšéf Milionu chvilek se ozval

Minář chtěl po Blažkovi vysvětlit hned několik bodů. „Třeba to, proč jste s panem Hubálkem, kterého ‚sotva znáte‘ a který proti Vám a dalším brněnským politikům vypovídal na NCOZ, nakupoval v roce 2008 za hotové peníze pozemky v jeho obci. A proč je pan Hubálek provázán s Vašimi přáteli, paní Vaňkovou či jejím náměstkem panem Kerndlem,“ tázal se.



Blažek podle něj dostatečně nevysvětlil také podrobnosti o jeho firmě. „Jak došlo k tomu, že Vaše firma Slide, kterou spoluvlastníte s panem Kerndlem a která mimo jiné nezveřejňuje účetní závěrky (což je nezákonné), koupila za podivných okolností velký bytový dům na Veveří 11,“ zaznělo v dotazu.



Blažek je sice policií prošetřován, což je pouze přípravná fáze trestního řízení, ale autoři článku na serveru Aktuálně.cz z 30. listopadu novinářů Lukáše Valáška a Adély Jelínkové uvádějí, že tato kauza není mrtvá, jelikož celkem šest na sobě nezávislých zdrojů potvrdilo, že její prošetřování, tedy i šetření Blažkovy role v ní, stále aktivně probíhá. „Nechce se mi věřit, že by si to vymysleli,“ dodal Minář.

Blažek nato nyní prostřednictvím profilu brněnské buňky ODS poukázal na Minářův vstup do politiky. „Na začátku naší komunikace jsem si dostatečně neuvědomil jednu zásadní věc, za což se omlouvám. Věděl jsem, že jste opustil Milion chvilek, ale neznal jsem důvod – Váš vstup do politiky. Sám musíte uznat, že si nemůžu být jist tím, zda Vám jde o informace a vysvětlení celé situace, nebo o nějakou přípravu na Vaši další politickou kariéru,“ vzkázal Minářovi Blažek s tím, že „dialog s reprezentací občanské společnosti je úplně jiná disciplína než duel dvou politiků, kteří se mohou dříve či později utkat ve volebním klání“.



Že by se nevyjadřoval k některým otázkám, odmítl. Článek na serveru Aktuálně.cz podle něj vznikl „jen na základě informací ze soudně nepoužitelných výslechů trestně stíhaného Pavla Hubálka“. „Opakují už téměř dva roky to samé,“ smetl jej se slovy, že to je akorát „cílená recyklace před vznikem nové vlády“ bez ověřitelných faktů.



„Zašlu Vám přehled všech stíhání Hubálka. Jsou z něj patrné nejméně dvě skutečnosti – je to profesionální lhář, jenž podvedl desítky osob. A jeho první trestní stíhání začalo v roce 2014 a dnes je vyšetřován z trestné činnosti spáchané v období 2014-2018. Já už jsem tehdy působil v Praze a ODS byla na radnici Brno-střed a na Magistrátě v opozici. V době, kdy mi byl představen, byl starostou obce a pracovníkem krajského úřadu. Nikdo tehdy nevěděl, co je opravdu zač. Zastával dvě seriózní povolání. Medializovaný nákup pozemku v Rojetíně byl uskutečněn v roce 2008 od soukromé osoby za celkovou kupní cenu 50 tisíc Kč. Není na tom nic ani nelegálního ani nemravného. Stalo se to 6 let před tím, než byla státními orgány poprvé odhalena zločinecká Hubálkova tvář…“ pokračoval kandidát.

Hubálek podle něj od svého prvního obvinění v roce 2014 nikdy nemluvil o páchání trestné činnosti s kýmkoli z ODS. „Až poté, co se na podzim 2018 stal jeho advokátem Richard Novák, kandidující za konkurenční politické subjekty, a vyšetřovatelem dnes obžalovaný Machala, si na přelomu let 2018-2019 náhle ‚vzpomněl‘,“ poukázal s dodatkem, že podezřelé jsou dle něj i samotné výslechy a vyšetřovatel Machala je dnes trestně stíhán kromě jiného právě za manipulaci s trestním řízením.



„Opravdu chcete věřit protokolům, sepsaným dvěma trestně stíhanými osobami a advokátem z řad politické konkurence?!“ táže se Blažek Mináře s tím, že i přes „záplavu manipulací“ mu voliči dali 10 tisíc preferenčních hlasů.



Blažek tvrdí, že vždy na všechny dotazy odpověděl. „Nařknout mne z nekomunikace není možné, a kdo chce opravdu znát, kdo jsem a čím a kde jsem kdy byl, má materiálu dost. Politickou debatu mezi námi dvěma proto nadále nepovažuji za nutnou,“ uťal pak diskusi s aktivistou a politikem Mikulášem Minářem.

