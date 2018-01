Nejdražší kampaň do Sněmovny měla za 85 milionů ČSSD

24.01.2018 13:10

Nejvíce peněz za kampaň v loňských volbách do Sněmovny utratila ČSSD, a to 85,3 milionu korun. Jen o 800.000 méně vydalo vítězné hnutí ANO. Vyplývá to z finálních zpráv o financování kampaně, které strany měly podle zákona zveřejnit do pondělní půlnoci. Podle předběžných závěrů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí to udělalo sedm z devíti stran, které se do Sněmovny dostaly, uvedl Český rozhlas na svém zpravodajském webu iRozhlas.cz.