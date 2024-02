Pokud Spojené státy nebudou pokračovat v podpoře Ukrajiny, hrozí jim přímý boj s Ruskem, prohlásil v pátek demokratický senátor Chris Coons. V rozhovoru pro televizi CNBC na Mnichovské bezpečnostní konferenci uvedl, že investice v Evropě jsou nejlepší obranou USA proti Moskvě.

„Na další frontě proti Rusku budou v první linii Američané. Nejlépe uděláme, když budeme investovat do Ukrajinců," dodal Coons.

Členka Sněmovny reprezentantů za republikány Marjorie Taylor Greeneová reagovala na kontroverzní vyjádřené demokrata Chrise Coonse na platformě X, kde vysvětlila, proč je nutné tvrdě bojovat za prosazení mírové dohody na Ukrajině.

„Za zavřenými dveřmi to říkali už dlouho, přiznávali to na setkáních, ale teď konečně vyhrožují nahlas. Chtějí poslat naši armádu s rekordně nízkým počtem rekrutů a vyčerpanou municí a zásobami bojovat v první linii proti Rusku! Vyhrožují nám, že pokud nebudeme hlasovat pro financování Ukrajiny, pošlou naše strýce, bratrance a syny bojovat proti ruské armádě na Ukrajině!“ píše Greeneová ve svém příspěvku.

Uvedla, že je znechucena, že se tito členové deep state (hluboký stát) starají pouze o boj s Ruskem, když Američané čelí masivně rostoucímu dluhu 34 bilionu dolarů, krizi národní bezpečnosti vyvolanou otevřenými hranicemi a všemi dalšími problémy.

Uvedla, že americká armáda by se měla postavit bok po boku na jižní hranici a bránit svou vlast před každodenní invazí obchodníků s lidmi a drogami řízených kartely, než aby cestovala přes půl světa a nechala se zranit či zabít v boji proti něčemu, co se rovná občanské válce mezi Ruskem a Ukrajinou. „Do té bychom se neměli zapojovat!“ zdůraznila republikánská zákonodárkyně.

Silně zpochybnila spekulace o tom, že by se Putin nezastavil na Ukrajině. „Kromě toho neustále lžou a říkají nám, že pokud ,Putina nezastavíme, bude pochodovat Evropou jako Hitler', přesto nemají a nemohou předložit jediný důkaz, že je to ruský plán, a všichni ignorují skutečnost, že Ukrajina není členem NATO,“ pokračovala republikánka.

„Vzpomínáte si na rozhořčení národa a 13 rodin, jejichž děti a blízcí byli zabiti při Bidenově neúspěšném stažení z Afghánistánu? Vzpomínáte si na náš hněv při pohledu na 13 rakví s vlajkami, které byly přivezeny domů?“ varovala zákonodárkyně ze státu Georgia, že podobné věci se mohou opakovat.

„Neposílejte naši armádu bojovat do této nesmyslné války! A přestaňte hlasovat pro financování vraždění ukrajinských a ruských vojáků a posílat miliardy našich peněz na rozkrádání a praní!“ uvedla republikánka a všem politikům, kteří chtějí bojovat proti Rusku, doporučila, ať si sami vezmou do rukou zbraň a jdou do první linie bojovat sami.

Zároveň připomněla, že průzkum veřejného mínění jasně ukazuje, že více než 60 % Američanů nepodporuje posílání dalších peněz na Ukrajinu.

„Pracujete pro lid a lid říká dost! Pokud jste byli zvoleni americkým lidem a pokud jste státním zaměstnancem, dostáváte výplatu z daní!“ zakončila kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová.

