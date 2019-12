Nejdrsnější odpověď Novotnému: Ty drzá opice. Uštval Ivetu Bartošovou, největší odpad. Budou ho ukazovat v ZOO

„Dělá to jen proto, aby provokoval ruský národ. A ještě se pyšní tím, že se v ruské televizi chová jako šimpanz, vrtí hlavou, šklebí se, obviňuje diskutéra, že fetuje. Vypnuli ho jako úplného šílence. Tak je to správně,“ komentoval Novotného páteční vystoupení v ruské státní televizi Rossija 1, která pozvala starostu, aby vysvětlil svůj záměr postavit pomník vlasovcům.

Nikdo podle Blahy nemá právo urážet jiné národy a vychvalovat válečné zločince a nacisty. „Jak proboha může být někdo takový hlupák jako tento starosta městské části Prahy. Mimochodem, tento bulvární novinář se v minulosti proslavil tím, že se chvástal, že dožene k sebevraždě zpěvačku Ivetu Bartošovou. Podařilo se,“ podotkl slovenský poslanec.

„Nyní tato opice hejtuje Rusy a oslavuje nacisty. Asi ten největší lidský odpad, jaký jsem kdy viděl. V Rusku ho budou ukazovat jako v ZOO, aby se podívali, jaká monstra fungují v liberální kavárně na Západě. A dobře mu tak,“ píše Blaha na adresu řeporyjského starosty.

„Nebýt ruských vojáků, tak by chlupaté opice jako Novotný skončily za nacismu v plynové komoře a my Slované spolu s ním. A tento ubožák se dnes takto odvděčil Rusům. To je nelidské. A mně je z toho fakt špatně,“ říká Blaha s tím, že jej velmi uráží, že tu takto někdo beztrestně ponižuje naše osvoboditele. „Měli bychom děkovat za to, co pro nás Rusko udělalo,“ míní naopak.

Děsí se z představy, že by na Slovensku vládli takoví jako je Novotný – nenávistní liberálové a rusofobové jako Kiska či Poliačik. „I oni by stavěli sochy nacistům? I oni by likvidovali památníky našich osvoboditelů?“ ptá se Blaha a podotýká, že „i na Slovensku jsou takoví Novotní. Opice, co nenávidí Rusko. Nenechme jim převzít moc. Ať se naši dědové, co umírali v SNP, nemusí v hrobě obracet.“

Závěrem poděkoval ruskému velvyslanci, kterého si mimořádně váží a se kterým celé hodiny dokáže diskutovat o filozofii, geopolitice a historii, i za jeho gratulace ke kandidátce Směru. „Dělejme vše pro to, abychom nenávistná protiruská monstra na Slovensku zastavili,“ vybídl pak Blaha na závěr.

Psali jsme: Násilí je tak cool, když jste sluníčkář. Pohled ze Slovenska na výstup novinářky Procházkové „Šoupej nohama, zasloužilá umělkyně!“ VIDEO Vášáryové k listopadu 89, podpořené USA, vyvolalo hněv. Štiplavá slova Zbabělé! Čaputová pod palbou. Problém s Rusy Blaha (ODS): Kandidát Andreje Babiše na šéfa ČD nesplňuje elementární předpoklady pro tuto funkci



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.