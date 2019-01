Nejdůležitější zákon roku! Zítra se rozjíždí letošní sněmovna

Dokument, který vrátili senátoři do Poslanecké sněmovny, je v očekávání všech dlužníků. Měl by totiž výrazně ulehčit jejich oddlužení. Vyhlásit osobní bankrot totiž dnes mohou například jen ti, jejichž dluhy jsou nižší než tisícinásobek existenčního minima. Zároveň také musí během pěti let splatit aspoň 30 procent dluhů, zbytek jim pak bude odpuštěn. To je ale pro mnohé z nich nereálné. V případě, že novela projde schválením, limit výše dluhů se zruší.

„Těžko předjímat, jaká verze novely insolvenčního zákona Sněmovnou nakonec projde a do jaké míry se do ní promítnou návrhy Senátu. V každém případě se exekutorská komora domnívá, že k insolvencím je třeba přistupovat velmi zodpovědně a že je třeba skutečně posuzovat každý případ individuálně,“ uvedla pro MF Dnes mluvčí exekutorské komory Lenka Desatová.

Původní text ZDE

Insolvenční zákon považuje za nejdůležitější zákon roku předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Jak uvedl, lidem, kteří jsou v exekucích či v dluhové pasti, je třeba pomoci. „Někdo může namítnout, že si za to mohou sami, že se neměli zadlužit, že každý musí svoje dluhy platit. To by byla přijatelná námitka, kdyby ale nesplatitelnost dluhu nebyla způsobena i legislativou. Tak jako v devadesátých letech panoval v naší zemi bankovní socialismus, do roku 2016 tady vládl úvěrový Klondike,“ popisuje Farský, jak vznikaly leckdy statisícové dluhy.

„Prvotní dluhy se staly nesplatitelnými. To už nebylo chybou dlužníka. To bylo chybou špatně nastaveného systému. Ten se už podařilo alespoň částečně opravit tak, aby něco takového už legálně nebylo možné. Pořád zde ale zůstává půl milionu lidí v dluhové pasti, ze které se nikdy nedostanou,“ dodal.

Podle něj ze Senátu do Sněmovny putuje zákon ve znění, které pomůže a umožní lidem dostat se z dluhové pasti. „Který posiluje postavení věřitelů, dává jistotu dlužníkům a odbřemeňuje soudy. Už v úterý o něm bude hlasovat Poslanecká sněmovna. Snad v této zdánlivě jasné volbě obstojí a senátní návrh podpoří. Zatím to není jisté,“ uzavřel.

autor: vef