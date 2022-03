Nejlepší by bylo Putina zabít, říká ruský umělec

reklama

V rozhovoru pro MF Dnes Viktor Šenderovič poznamenal, že to nejlepší pro Rusko by teď bylo, kdyby někdo, třeba i nějaký umělec, odstranil Putina. A pokud to nejde, tak se prý umělci musí pokusit pohnout veřejným míněním.

„No, jestli ho nemůže fyzicky zabít... Což by bylo to nejlepší, co by mohl udělat. (smích) Tak se nadále snažit ovlivňovat co nejvíce lidí. To jsme tam ostatně mnoho let dělali. Nejdříve jsme se o to snažili v televizi NTV. Sledovalo nás 80 milionů diváků, takže první, co Putin udělal, bylo, že nás odstranil. Lidé mě dnes mohou sledovat jedině na Facebooku. A já budu dál mluvit, dál psát a dál vám dávat rozhovory,“ říká muž, který na počátku letošního roku raději opustil Rusko.

Zdůraznil také, že je třeba světu říkat, že Rusové sice opakovaně zvolili za prezidenta Vladimira Putina, takže nesou jistou míru spoluviny na dnešní situaci, ale přece jen je třeba stále dokola zdůrazňovat, že všichni Rusové nejsou jako Putin. Je třeba zdůrazňovat, že díla Dostojevského či Gogola a ruská kultura obecně mají svou vnitřní krásu a je dobré se jim věnovat bez ohledu na to, co momentálně provádí Ruská federace na poli politiky.

Ruské impérium, které svůj vrchol prožívalo za časů diktátora Stalina, se postupně rozpadá. Nejprve z vlivu Kremlu unikly státy někdejší Varšavské smlouvy včetně Československa. Rozpadl se Sovětský svaz. Tři bývalé sovětské republiky v Pobaltí jsou dnes součástí EU a NATO. A po válce proti Ukrajině, kterou rozpoutal Putin teď, bude podle umělce a Putinova kritika následovat i rozpad Ruské federace, jak ji známe dnes.

