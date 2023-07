Nejsou byty. Moc migrantů. Nizozemsku se množí bezdomovci

reklama

Nizozemsko je dlouhodobě lákavou destinací pro migranty stěhující se do Evropy za lepším životem. V roce 2022 zaznamenala země tulipánů zvýšený počet žádostí o azyl, což vedlo k tomu, že mnoho migrantů muselo být ubytováno v dočasných ubytovacích zařízeních, která se rychle začala přeplňovat. Migrantům, jimž stát nakonec poskytne azyl, podle tamních zákonů náleží právo na soukromé ubytování a sloučení s rodinou. Prudký nárůst žádostí o azyl ovšem zasáhl zemi ve stejnou dobu jako bytová krize způsobující nedostatek dostupného bydlení. Důsledkem je situace, kdy místní Holanďané soupeří s nově příchozími migranty o byty poskytované v rámci sociálního bydlení.

Průměrné bydlení v Nizozemí stojí 424 681 eur, což je více než desetinásobek průměrného příjmu. Od roku 2015 do roku 2021 se sice průměrný disponibilní příjem domácností zvýšil o 25 %, ale ceny domů vzrostly o 63 %. V celostátním měřítku Holandsko trpí nedostatkem 390 000 domovů, píše deník The Guardian. „Bytová krize je extrémně vážná a v posledních letech se zhoršila,“ říká Dr. Cody Hochstenbach, městský geograf z Amsterdamské univerzity. „Počet bezdomovců se zdvojnásobil, čtvrtina nájemníků má problémy s placením účtů, třídní rozdíly se vyostřily a mladí lidé to mají těžké, zejména ti s nízkým příjmem, bez bohatých rodičů, s těžkým zázemím,“ uvádí místní odborník.

Příchod migrantů situaci dále komplikuje. Pokud bylo již předtím obtížné pro běžné Holanďany sehnat dostupné bydlení, nyní se to stává prakticky nemožným. Loni totiž i kvůli válce na Ukrajině dorazilo do země 403 000 migrantů, o 151 000 více než v předešlém roce. Počet žadatelů o azyl se zvýšil o třetinu na 47 000. Číslo by podle odhadů tamní vlády mohlo letos přesáhnout 70 tisíc. „Je tu bytová krize - v této zemi prostě není dostatek dostupného bydlení, zvláště ve větších městech, ale v podstatě nikde," uvádí docent politologie Jeroen Doomernik z Amsterdamské univerzity pro server Euronews. „To také znamená, že existuje velká konkurence s lidmi, kteří mají nárok na sociální bydlení, tedy holandskými domorodci, kteří mají nárok na dostupné sociální bydlení - existuje konkurence mezi těmito potřebami a potřebami uznaných uprchlíků,“ vysvětluje akademik.

Nedostatek dostupného bydlení pro místní obyvatele není jediným sociálním problémem sužujícím zemi tulipánů. Nizozemsko v předešlém roce, kromě nárůstu počtu nově příchozích migrantů, rovněž zaznamenalo nárůst trestné činnosti. Tamní policie v roce 2022 zaznamenala 797 735 trestných činů, tedy o 54 848 více než předešlý rok.

Spory o migraci byly příčinou vládní krize, která vedla k pádu kabinetu premiéra Marka Rutteho počátkem července. Rutte chtěl omezit počet migrantů vpouštěných do země v rámci politiky slučování přistěhovaleckých rodin na 200 měsíčně. To se však nelíbilo jeho koaličním partnerům, kteří na omezení migrace odmítli přistoupit. Rutte, který svou zemi vedl od roku 2010, proto podal demisi a oznámil svůj odchod z vrcholné politiky. Předčasné parlamentní volby proběhnou letos v listopadu.

