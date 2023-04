Nekula zděšen inspekcí v potravinách: Nekalé praktiky. Horší, než se očekávalo

reklama

„Dnes se sešla mezirezortní pracovní skupina k vysokým cenám potravin. Jak jsem opakovaně uvedl, naším cílem není jakkoliv uměle zasahovat do tržního prostředí. Co však stát nemůže a nechce dělat, to jsou ty zásahy, ale co může a musí dělat, je vymáhat dodržování pravidel. Již několik týdnů proto běží intenzivní kontroly u všech subjektů, které se podílejí na výrobě potravin. Kontrolujeme dodržování pravidel u zemědělců, potravinářů, ale také obchodníků. Nebudu nicméně zastírat fakt, že nejvíce podnětů dostáváme právě směrem k chování obchodníků. Jen za poslední dva týdny proto udělala ČOI a Státní zemědělská a potravinářská inspekce přes 250 společných cílených kontrol. Zjištění jsou však bohužel horší, než jsme očekávali,“ sdělil ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

„Dochází k masivnímu porušování potravinového práva a rovněž i zákona na ochranu spotřebitele. A to včetně nekalých obchodních praktik. Uvítal bych, pokud by řetězce namísto prodeje mnohdy předraženého zboží a potravin, se soustředily na plnění základních podmínek prodeje. Tedy aby dbaly na dodržování hygieny v prodejnách, správné deklarování cen, a aby zajistily, aby po prodejnách neběhaly myši a aby například Státní zemědělská a potravinářská inspekce nemusela uzavírat prodejny. Jsem každopádně rád, že tlak na snížení cen potravin, který jsme zvýšenými kontrolami vyvinuli, začíná přinášet konkrétní výsledky. A jsou doložitelné na datech ČSÚ,“ zmínil ministr.

„Uvedu alespoň dva příklady: Poprvé od loňského září klesla, podle týdenního hlášení ČSÚ, v polovině března průměrná cena vajec, byť zatím se jednalo o desítky haléřů. Ještě na konci ledna bylo predikováno, že okolo Velikonoc se bude pohybovat cena vajec kolem 10 korun za kus, ale minulý týden jsme v řadě slevových akcí viděli, že se dají vejce pořídit v relaci mezi třemi a čtyřmi korunami. Dále například u másla od prosince 2022 se snížila cena za kostku z nějakých 53,4 Kč na 42 Kč v březnu. Tedy pokles o více než 11 korun. Přitom v těchto dnech se dá ve slevových akcích pořídit kostka másla za méně než 30 korun. Je vidět, že se nám postupně daří navracet konkurenční prostředí a zdravou soutěž. Klesají totiž i ceny dalších potravin a přitom se nejedná o sezonní zboží. Potvrzují se tak dřívější slova o tom, že prostor ke snížení cen a obchodních přirážek tady je. Někteří tedy skutečně jen zkoušeli vyšponovat ceny na maximum a otestovat si práh bolesti u zákazníků. Ukazuje se také, že populistické rady opozice a absurdní příklady únorového leča jsou jen výkřiky do tmy. Ne, levnější potraviny nám nepřinese žádné zastropování cen potravin, nebo unáhlené snížení DPH. Toto snížení DPH by obchodníci jenom rozpustili do cen do svých marží a zákazník by to ve finále vůbec nepoznal. Jediným skutečným a funkčním řešením je, že stát bude důsledně dbát a vymáhat dodržování pravidel a nepřipustí zneužití situace a bude upozorňovat na ty, kteří pravidla nedodržují. Já v tom budu nejenom nadále pokračovat, ale bude v tomto úsilí pokračovat rovněž celá vláda. Chceme pokračovat i v analýze nákladů a koncových cen u dalších základních potravin. Na konec dubna proto připravujeme jednání u kulatého stolu k tématu jablek, na které pozveme pěstitele, zpracovatele i obchodníky. Řešíme také ceny pečiva nebo mléčných výrobků,“ dodal Nekula, že se opět ohlédne trochu do minulosti.

„V polovině loňského roku pekaři upozorňovali na to, že mouka zdražila na dvojnásobek a ceny energií rostly dokonce několikanásobně a že rekordní ceny a ceny pohonných hmot způsobují problémy. Dnes je cena obilí výrazně níž, ceny energií na spotovém trhu, kde je nakupují podnikatelé, jsou hluboko pod zastropovanou cenou a nafta se dá natankovat mnohdy již za 32 korun za litr. Pečivo ale nezlevňuje. Proto si vyžádám detailní informace k tomuto segmentu, abychom prověřili příčiny toho, proč se ceny pečiva navzdory snižujícím nákladům nesnižují. Podobná situace byla i u mléčných výrobků. Protože do cen mlékáren se výrazně propisují náklady na energie a pohonných hmot, jak v loňském roce sami potravináři upozorňovali. Zde ovšem částečné snížení cen pozorujeme. Před chvílí jsem zmiňoval máslo, jehož cena klesá, podle aktuálních dat ale i klesá cena sýru eidam, o něco pomaleji se snižuje i průměrná cena bílého jogurtu. Naopak zcela stagnuje cena za litr běžného polotučného pasterovaného mléka. A polotučné trvanlivé mléko, naopak jeho cena nadále roste. Na tento segment se zaměříme a budeme požadovat další a podrobnější data,“ sdělil Nekula.

