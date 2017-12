Nemám strach z nikoho, protože jsem Arab. A najednou měl v ruce nůž... Takto se prý odehrál brutální útok cizinců v Brně

29.12.2017 10:25

Hamo Aperyan se sice narodil v Arménii, ale už deset let žije v Česku, má české občanství a reprezentuje tuto zemi v boxu. Přesto na sociálních sítích čelí útokům lidí, kteří ve svém středu odmítají tolerovat muslima. Hamo Aperyan ale není muslim, nýbrž křesťan, jenže někteří lidé si to prý zkrátka nechtějí nechat vysvětlit. Další vlna slovních útoků prý přišla poté, co byl Aperyan fyzicky napaden nožem. Nůž držel v ruce cizinec.