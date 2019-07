Nemáte naději na úspěch, vzkazuje Ovčáček senátorům, kteří chtějí odstranit Miloše Zemana

„Je nutné zdůraznit to, že tato aktivita části senátorů nemá naději na nějaký úspěch. Je to politické gesto, které nemá reálný základ. Tato záležitost neprojde Poslaneckou sněmovnou. Je to politický akt, který je vyjádřením nevole určité části senátorů vůči tomu, že se prezident Miloš Zeman stal podruhé prezidentem republiky,“ míní k celé věci Ovčáček.

„Je to sbírka novinových titulků a komentářů, jež by se mohla jmenovat Co se nám nelíbí na prezidentovi Zemanovi,“ dodal.

„Žijeme v právním státě. Jestliže někdo říká nějaký názor, tak má stejnou právní validitu jako názor můj. Není to rozhodnutí soudu. To, že něco říká pan předseda Ústavního soudu Rychetský nebo pan Kysela, je pouze názor nějaké osobnosti. Bavíme se o situaci, kdy někdo sepsal údajné hříchy pana prezidenta. Ale s ústavní situací to nemá nic společného. Ze strany prezidenta republiky nedošlo a nedochází k porušování ústavy,“ zdůraznil Ovčáček.

K ústavní krizi, která nyní je ohledně neodvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), si Ovčáček přisadil své ohledně toho, že prezident rozhodně není nečinný. „Pan prezident chce hovořit s jednotlivými hráči. Velmi klíčový bude rozhovor s premiérem Andrejem Babišem (ANO),“ míní Ovčáček a odmítl, že by prezident republiky nějakým způsobem brzdil práci vlády. „Příliš se zaměřujeme na resort kultury,“ uvedl a apeloval na snížení hladiny emocí.

Ovčáček reagoval na to, že senátorské kluby se dnes mimo jiné dohodly, že ústavní žaloba na Miloše Zemana bude nějakým způsobem rozšířena o nečinnost prezidenta při odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Definitivní podoba žaloby bude dokončena až po schůzkách hlavy státu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a s vicepremiérem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a Staňkem, které se uskuteční tento týden. Novinářům to dnes řekl předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil. Není zatím jasné, zda senátoři přistoupí ke komplexní verzi žaloby, tedy k celé původní žalobě rozšířené o nečinnost ohledně Staňka, nebo k užší podobě, jež se bude týkat Staňka a jen několika bodů z původní předlohy.

Pod verzi žaloby na prezidenta, kterou v dubnu představil předseda senátorského Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21 (SEN 21) Václav Láska, se podepsalo 34 senátorů. Novou verzi ale budou muset senátoři podepsat znovu. Senát by měl žalobu pro hrubé porušení ústavy projednávat pravděpodobně na zasedání pléna 24. července, řekl Vystrčil.

„Je poměrně pravděpodobné, že pokud by pan prezident vyřešil situaci na blízkých jednáních, že by se spíše nabízela komplexnější a širší žaloba, která samozřejmě bude obsahovat i ten případ, který se týká neodvolání, případně pozdního odvolání ministra kultury,“ řekl Vystrčil.

„Kdyby došlo k tomu, že pan prezident bude nadále tvrdošíjně trvat na tom, že lhůta je teoreticky nekonečná, tak je pořád ve hře i varianta, že by případně jako žaloba byl podán ten skutek, který souvisí s neodvoláním ministra kultury. Z hlediska toho, jak jsme dneska debatu vedli, by to bylo spíše ve formě úpravy žaloby, jejímž základem by byla žaloba, kterou dneska už někteří podepsali a pochází z dílny, která je vedená panem senátorem Láskou,“ doplnil.

Předseda nejpočetnějšího klubu Starostů a nezávislých (STAN) Petr Holeček řekl, že se drtivá většina klubu k žalobě zcela jistě připojí. Stejně se vyjádřil šéf klubu KDU-ČSL a nezávislých Petr Šilar. Podle Vystrčila podpoří žalobu i většina členů ODS, větší podporu podle něj v klubu dosud měla užší podoba. „Naprostá většina našeho klubu je znepokojena nekonáním prezidenta republiky, a proto pozměněný návrh žaloby u členů a členek našeho klubu získává podporu,“ řekl místopředseda klubu ČSSD Miroslav Nenutil. Pro podpis se ale senátoři ČSSD rozhodnou až podle výsledku schůzek. Babiš se sejde se Zemanem ve čtvrtek na Pražském hradě, o den později přijme prezident Hamáčka se Staňkem na zámku v Lánech.

„V tuto chvíli, kdy za dva dny pan premiér bude v záležitosti odvolání pana ministra Staňka vést další jednání, náš senátorský klub se nepřipojuje k podání žaloby,“ řekla předsedkyně klubu ANO Zdeňka Hamousová. Podle ní je část žaloby ohledně nečinnosti Zemana při odvolání Staňka argumentačně nedostatečně doložená a důležitý je právě výsledek jednání Babiše s hlavou státu.

Zeman více než měsíc nevyhověl návrhu ČSSD na odvolání Staňka a jeho nahrazení místopředsedou strany Michalem Šmardou. Nepřijal Staňkovu demisi a ministra dosud neodvolal ani na žádost premiéra, které však podle ústavy hlava státu vyhovět musí. Sociální demokracie kvůli sporu zvažuje odchod z vlády.

Původní žaloba, kterou Láska představil na konci dubna, je postavena na tom, že Zeman neustále více či méně závažnými skutky ústavu porušuje. Popisuje Zemanovy skutky, které jsou podle tvůrců hrubým porušením ústavy. Prezident v polovině června na TV Barrandov řekl, že návrh žaloby je ústavní negramotnost a že jeho kroky nebyly v rozporu s ústavou.

Jeho mluvčí Jiří Ovčáček dnes ve vyjádření poskytnutém ČTK označil žalobu za pseudožalobu, která je projevem bolševického myšlení autorů. „Nestojí za zlámanou grešli. Je to divadlo nenávisti pro média,“ napsal.

