Němci vedli migranta, který je obviněn ze znásilnění Češky, jako agresora

Nezletilou dívku měl znásilnit africký migrant, kterého v úterý v sedm hodin ráno propustili z výkonu trestu v Drážďanech a z Německa ho vyhostili. Jeho totožnost pomohly ověřit otisky prstů, po porovnání s údaji německých úřadů. Ty muže vedou jako „osobu s agresivními pohnutkami“. V roce 2018 byl třikrát tamními orgány řešen pro ublížení na zdraví nebo pro násilnou trestnou činnost

„Ověřili jsme daktyloskopií, že skutečně ta osoba, kterou jsme obvinili a nachází se ve vazbě, je tatáž, která v Německu žádala o azyl,“ sdělila šéfka Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích Kateřina Doušová.

Nyní je násilník ve vazební věznici v Litoměřicích. „Je to osoba bez jakéhokoli zázemí, bez dokladů, je to osoba na pohybu, takže pro účely trestního řízení je nezbytné si ji zajistit umístěním ve vazbě,“ řekl soudce Miroslav Kureš.

Není zatím jasné, z jaké africké země muž pochází. Ze čtvrtečního zasedání soudu vyplynulo, že může být z Libye či z Mali. Okresní státní zástupkyně Doušová uvedla, že obviněný muž přidal ještě třetí variantu. „Podle mého názoru mlží, co se týká státu jeho původu. My si to musíme zjistit sami,“ doplnila Doušová.

Původní zdroj ZDE

autor: nab