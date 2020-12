Němcová: Umělci trpí! Kultura dává sílu ve zlých časech!

reklama

Miroslava Němcová se v debatě uvedla prohlášením, že „pes je příliš těsný“, a to pro vládu i pro celou společnost. Kdyby byla u moci ODS, pojala by podle bývalé stínové ministryně kultury protiepidemický systém zcela jinak. Především jí vadí, že i v prvním, nejmírnějším stupni musí být udržován nouzový stav.

Pak ji společně s ministrem Lubomírem Zaorálkem doplnila herečka Jitka Sedláčková. Ta se představila jako zástupce „herců OSVČ“ na volné noze. Ti stihli za posledních deset měsíců odehrát jen pár představení v létě a na podzim.

K Sedláčkové osobně už se nějaká pomoc od státu dostala a děkuje za ni. „Ale pozor, je tady řada kolegů, ke kterým se do dnešního dne nedostala,“ zdůraznila. Anebo dopadli jako jistá muzikálová herečka, která o pomoc požádala 23. října a peníze jí přišly až toto pondělí.

Lubomír Zaorálek se hájil, že ministerstvo kultury vstoupilo do oblasti, ve které nikdy dříve nepůsobilo. A zdržení bylo způsobeno například i tím, že se museli zeptat Evropské komise, jestli se nejedná o nepovolenou veřejnou podporu.

Na námitku, že jinde to šlo rychleji, vysvětloval, že třeba v Německu mají podchycené seznamy umělců, které u nás neexistují.

Miroslava Němcová vyčítala vládě, že už na jaře dělala pomoc ohromně byrokraticky náročnou. „Mluvila jsem se spoustou lidí, a říkali, že dokonce když viděli co mají vyplňovat, tak nad tím zlomili hůl,“ popsala dojmy umělců. Proto také v první vlně žádalo tak málo umělců.

„Německo už v březnu dostalo peníze k lidem velmi rychle,“ připomněla s tím, že do podzimu bylo dost času fungující systém od sousedů převzít.

„Mně se nelíbí, co tu říká pan ministr,“ pokračovala. Ministerstvo se podle ní má zajímat o všechny umělce, nejen o ty, kteří čerpají ze státního rozpočtu. A pak by nebylo překvapeno, že jej o pomoc žádají i ti, kteří to nikdy předtím nedělali.

„Řekla jste, že se ministerstvo poučilo. Dáváte mu aspoň za to kredit?“ zajímalo moderátora. „Kredit nechci dát,“ odmítla vehementně senátorka. Slyší prý kolem sebe hlasy lidí, kteří neví, co se na ně vztahuje a jsou ve zmatku. „Teď jsem slyšela lidi z filmové branže, že k nim se pomoc nedostane,“ vysvětlovala, proč ministru Zaorálkovi žádný kredit dávat nebude.

Pak dojatě vykládala, jak se někteří umělci dokázali postarat sami o sebe a o své kolegy. Jmenovala hornistu Baboráka, který zařídil sbírku od mecenášů, kteří podpořili hudebníky.

Zaorálek znovu zopakoval, že to letos bylo poprvé, kdy se ministerstvo kultury pustilo do této oblasti. Byrokratizaci si rozhodně nevymýšlelo z plezíru. „My jsme museli vymyslet způsob, který obstojí před Evropskou komisí,“ zdůraznil. Takže jednoduchost systému byla ve střetu s podmínkami EU.

Pak jej naštval moderátor opakovaným připomínáním Německa, kde to šlo rychleji. „Víte, ono to tak pořád vypadá, že to jinde dělají skvěle,“ spustil. A připomněl německého ministra hospodářství, který v pondělí řekl, že tak štědře jako doposud už to stát neustojí.

„Dávalo se nám to za příklad, i mně se to líbilo. Ale už to neutáhnou,“ triumfoval. Britové si prý také plánovali, a teď se jim to rozpadá. A je prý možné, že nyní tyto země dospějí k podobnému systému, který zavedla ČR.

„Mně přijde velmi zvláštní dávat Českou republiku za vzor, že se od nás ostatní budou učit,“ posmíval se moderátor Řezníček.

Herečka Sedláčková se přidala: „Pokud chceme patřit do vyspělé Evropy, tak musíme mít taky vyspělou evropskou kulturu.“ Ve skutečnosti se u nás zastavil čas a například neexistuje žádný statut „umělce“. „My máme své řemeslo a vykonáváme ho pro diváky,“ dodala. A upozornila na několik praktických problémů, se kterými se potýkají.

Zaorálek pak ohromil výkladem, že vláda má i na příští rok pro umělce spoustu plánů. „Zaplať pánbůh, protože nejhorší by bylo mít holé ruce,“ skončil rozčíleně.

Co by udělala na ministerstvu Miroslava Němcová? Nejdůležitější je podle ní předvídatelnost, aby umělci věděli, co se bude dít. A druhou důležitou věcí je důvěra. „Vláda opravdu pokazila, co mohla, ve smyslu ztráty důvěry a důvěryhodnosti,“ lamentovala. Zmínila „cirkus o tom, jestli smíme pít venku kávu“, a to vše prý ukazuje, že tato vláda není schopna řešit ani banální věci.

Kultura je podle Miroslavy Němcové důležitá jako „záchranná síť“. „Vždycky v historii se ukázalo, že když se děly nějaké hrozné věci a bylo lidem opravdu zle, tak se vraceli ke kultuře jako k něčemu, co jim dodává odvahu, sílu a kuráž,“ vykládala. Proto je třeba lidem sdělit, že je důležité, aby se investovalo do kultury, která naši zemi významně zapsala do světových dějin.

