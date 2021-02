Němcová v Senátu: H*vado Babiš je moje noční můra

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) promluvila ke schvalování nového pandemického zákona. Upozornila na to, že narůstá počet lidí, kteří nevěří, že premiér Andrej Babiš (ANO) zemi nakonec zdárně provede epidemií.

Anketa Máte důvěru v Jana Hamáčka? (Hlasování od 25.2.2021) Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 1563 lidí

„Na jedné straně je to bezpochyby nedůvěra českých občanů v to, že její vláda je schopna řídit celý systém prací, který by mohl vést ke zvládnutí epidemie. Že je vláda schopna toto řídit. Nedůvěra vznikla postupně. Na jaře, bylo to tu už zmiňováno mnohokrát, ale přesto to stojí za zopakování, na jaře zde důvěra byla a měla by se zamyslet vláda, jak o ni přišla. My všichni si to asi umíme nějak definovat, ale vláda pořád dělá, že ona nic a že všechno nějak někdo zavinil jinak a udělal něco špatně. Ale když se podíváme jen na okolnosti nedávné nebo současné, tak je jasné, že nedůvěra musí jen narůstat. Od samého počátku, když se podíváme na takové nejkřiklavější případy, tak zde byla otázka například maloobchodů, kdy tolikrát se v debatách točilo, proč stejný sortiment zboží mohou prodávat velké obchody a nemůže je prodávat maloobchod,“ uvedla Němcová.

Jedním dechem dodala, že Ústavní soud označil diskriminaci malých obchodů za protiústavní. A to ještě snížilo důvěru lidí ve vládu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zmínila také návrat dětí do škol. Zatímco v řadě zemí EU byly školy otevřeny po většinu roku 2020, v České republice se školy zavřely mezi prvními. Podle Němcové se tedy není co divit, že rodiče volají po co nejrychlejším otevření škol. Vláda sice přišla s myšlenkou, že bude děti ve školách plošně testovat, ale tady Němcová znovu vyrazila do útoku.

Celý projev senátorky Němcové naleznete zde

„Ale do toho v médiích vypukne spor mezi předsedou vlády Andrejem Babišem a místopředsedou vlády Janem Hamáčkem, kdo má distribuovat tyto testy do ČR. A jediné, co si z toho občan mohl vzít, je to, že jsou tady dva zájmy. Jeden zájem je premiérův, druhý je vicepremiérův. A oba dva favorizují své firmy. A to bez ohledu, jestli to je nebo není ku prospěchu občanů. A už vůbec ne, jestli to slouží nebo neslouží co nejrychlejšímu možnému návratu dětí do škol,“ vypálila.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sečteno a podtrženo, těmito kroky vláda ztrácí důvěru a podle Němcové už ji nemůže získat zpět. Důvěru lidé ve vládu Andreje Babiše (ANO) neobnoví ani pandemický zákon.

„Já jenom připomenu, že sám o sobě Andrej Babiš říká, že je urputné hovado. Nevysvětlujte si to z mých úst špatně, je to jeho sebeoznačení, takto on sám sebe definoval. A pro mě je strašlivé utrpení a každodenní můrou, nejen noční, ale i denní, to, že tuto zemi řídí urputné hovado bez ohledu na to, co je prospěchem občanů této země a nebo není prospěchem občanů této země. Jeho neschopnost uznat jakékoli pochybení, jakoukoli vinu, svádět ji na kdekoho, jenom ji nevidět u sebe, vede k tomu, že už nevěří nikdo nikomu, že je štípnutá veřejnost, štípnutá politika, protože jestliže se vedou politická jednání za účelem dosažení shody například na pandemickém zákonu, tak se minulý týden ta jednání vedla, a dneska ráno pan premiér vystoupí a řekne, že za všechno zase může ten šílený Senát, protože si vymýšlí, že by eventuálně na pandemickém zákoně, na shodě, která byla dojednána, že by něco změnil. A to mu připadá, že je něco absolutně nepřijatelného,“ kroutila hlavou nad předsedou vlády senátorka s tím, že pro ni je nepřijatelné neopravovat chyby, které vláda v zákoně udělala.

Znovu také připomněla, že vláda mohla přijmout pandemický zákon už dávno, ale místo toho spoléhala na komunisty, s jejichž pomocí chtěla znovu a znovu prodlužovat nouzový stav.

„Já jsem přesvědčena, že celý problém, ve kterém se opravdu ocitáme, je bolavý. Jeho hlavní název se jmenuje "nedůvěra způsobená nekompetencí vlády", která všemi těmi restrikcemi, všemi těmi tlaky, když my od vás každý den, na každé té šílené tiskovce, což už je úplný kabaret, co se předvádí, když dennodenně Česká televize umožní vládě dvě hodiny nebo já nevím kolik, jak dlouho, být na obrazovkách, a když pořád posloucháme, že za to mohou občané, nedodržují věc A, nedodržují věc B, nedodržují věc C a prostě pořád za všechno mohou občané. A já vám řeknu, co oni už si myslí. Oni už si ani nemyslí, že oni jsou občané této země. Oni si myslí, že jsou nějakými chovanci kárného tábora, že je na ně jenom někde připraven bič a metla a že se s nimi vůbec nejedná jako s občany, v jejichž službách je vláda a nikoli naopak. A tohle úplně podminovalo celou důvěru a to bude to, co eskaluje nejen napětí ve společnosti, ale eskaluje bohužel i samotnou pandemii, protože ta, jak vidíme, kolem nás neroste, ale u nás roste. A to musí mít nějaké své příčiny. A nejsou to příčiny v tom, že tady jsou o tolik horší občané. Příčina je v tom, že tady je o tolik horší vláda. O tom jsem 100% přesvědčena,“ řekla jasně.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Položila si také otázku, zda ještě existuje prostor pro jednání o pandemickém zákonu, když předseda vlády stejně uvažuje o dalším prodloužení nouzového stavu.

A nakonec se vrátila do minulosti.

„Úplně poslední poznámka, dovolte, je trochu osobní. Vzdáleně, ale týká se tohoto problému, protože ještě jedna věc, na kterou myslím, je to, že tento pandemický zákon projednáváme v předvečer 25. února. To samo o sobě stačí, aby člověk měl mrazení po celém těle. Ale v této souvislosti chci říci, že se mi ozval jeden z těch studentů, kteří v 48. šli pochodem na Pražský hrad, pan Kincl ze Svratky na Vysočině. Psal mi před chvílí SMS, že chtěl ve svých 94 letech přijet, že je jedním z posledních, ne-li vůbec posledním účastníkem tohoto pochodu vysokoškolských studentů, kteří chtěli přesvědčit prezidenta Beneše, aby nepřipustil komunistickou vládu, tak tento pan Kincl mi teď napsal SMS, že se moc omlouvá, že zítra na vzpomínkovou akci na Nerudovu ulici nebude moci přijet, protože byl podruhé očkován a není mu dobře. Nespojuje to nijak negativně, myslím, že je rád, že byl očkován, velmi to uvítal, protože je to činorodý člověk. Ale stojí za to, připomenout si v této souvislosti i osudy těchto osobností,“ řekla Němcová.

Psali jsme: Rok 2023. Babiš by mohl opozici zmrazit úsměv. Těžce. A když ne? Česká Čaputová, seznamte se Osud syna Andreje Babiše, nechť je varováním, láteřila Němcová na sociální síti Vyřízený hejtman Kuba v televizi krátce poté, co poslanci shodili nouzový stav: Neuvědomují si, co způsobili Němcová: Umělci trpí! Kultura dává sílu ve zlých časech!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.