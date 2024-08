Němcům se rozpadá železnice. „Jízdní řády už neplatí, odhadují se.“

Deutsche Bahn čelí vlně kritiky za finanční ztráty, zhoršující se pověst, ale i zpožďování vlaků, nebo rovnou rušení jednotlivých spojů. Hlavní příčinou je pak zchátralá železnice. Tu Deutsche Bahn nyní na mnoha částech Německa rekonstruují. Jedná se o hlavní železniční spoje, jako je trať z Frankfurtu do Mannheimu nebo z Hamburku do Berlína.

Ovšem zlepšení kritické situace ve zpožďování vlaků se neočekává. 38 % vlaků podle Frankfurter Rundschau nabírá každodenní zpoždění. Zároveň přiznává, že za zvýšenou nespolehlivostí dráhy mohou letošní záplavy, s jejichž důsledky se Deutsche Bahn dosud nevyrovnaly.

Mohlo by se zdát, že dopady na dochvilnost vlaků má v rukou tzv. vyšší moc. Dopady povodní, červencová nadprůměrná deštivost. Podle zprávy v Süddeutsche Zeitung železnice letos musela změnit jízdní řády ve dvou až třech milionech případech. „Jízdní řády se již nepočítají, ale pouze odhadují,“ citovaly noviny člena dozorčí rady. To je „obrovský problém“ a vede ke „ztrátě kontroly“ nad jízdními řády. Přestože bezpečnost železniční dopravy není ohrožena, dopady jsou „katastrofální“.

„Cestující se již nemohou spoléhat na to, že vlaky pojedou podle plánu. Jízdní řády se stále více ukazují jako plané sliby, protože železniční síť byla po desetiletí zanedbávána. Ve stále více dopravních uzlech se musí snižovat rychlost vlaků, aby se zabránilo tomu, že závady na kolejích, výhybkách nebo mostech povedou k nehodám,“ píše server Frankfurter Rundschau.

„Poruchy návěstidel, poruchy stavědel a rozbité výhybky dosáhly nyní u Deutsche Bahn takové úrovně, že již není možné, aby vlaková doprava probíhala hladce,“ píše server Tagesschau.

Jak Deutsche Bahn s problémy bojuje? Železnice si kvůli nedochvilnosti nechává v záloze stále více vlaků včetně mnoha starších modelů. Ty se používají, když pravidelné vlaky dorazí do cíle tak pozdě, že je další cesta zrušena. Rezervní vlaky a personál jsou však drahé a z dlouhodobého hlediska nedostupné.

Velmi optimistická předpověď Deutsche Bahn předpokládá, že do dvou let by se měla situace ustálit. Letos do rekonstrukce železniční sítě dopravce investuje 16 miliard eur, příští rok má v plánu investovat 15 miliard. Podle Süddeutsche Zeitung ovšem nebude stačit ani deset let.

Selhávání německé železnice je kuriózní i s ohledem na snahu německé vlády dotlačit veřejnost k tomu, aby preferovala železniční dopravu oproti té automobilové. Minulý rok proto vláda zavedla jízdenku na území celého Německa (tzv. Deutschlandticket), kterou si Němci mohou koupit za 49 euro měsíčně a dojet s ní kamkoliv po celém Německu a využívat ji i v městské hromadné dopravě.

K úspěchu Deutschlandticket přispěla kromě atraktivní ceny i zjednodušená struktura jízdného a možnost zakoupit a použít jízdenku on-line. „Jsem velmi nadšený z velké podpory, kterou má Deutschlandticket,“ řekl pro Bundes Regierung německý kancléř Olaf Scholz.

„Jízdenka má poskytnout občanům finanční úlevu s ohledem na zvýšené ceny energií. Zároveň by měla výrazně zvýšit atraktivitu veřejné dopravy, motivovat k přestupu z aut na autobusy a vlaky – a přispět tak k dosažení klimatických cílů,“ píše server Bundes Regierung.

