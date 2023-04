Německá ministryně poučovala Čínu. O Rusku, o Tchaj-wanu. Ale pak padla otázka na Nord Stream

Německá ministryně zahraničních věcí Annalena Baearbocková po cestě do Pekingu varuje. Eskalace konfliktu mezi Čínou a Tchaj-wanem by pro celý svět byla „hororovým scénářem“ a pro Evropany je nepřípustná. Její čínský protějšek Čchin Kang doufá v mírové sjednocení, Čína však bude chránit svou suverenitu. Německý žurnalista upozorňuje na fakt, že Čína je největším obchodním parterem Německa. O vyšetřování sabotáže Nordstreamu 2 Baerbocková odmítla poskytnout detaily. Do Asie se chystá i český premiér Petr Fiala; na Filipínách, v Indonésii a v Singapuru hodlá upevnit mezinárodní pozici České republiky a najít obchodní partnery.

po setkání s čínským ministrem zahraničí Čchin Kangem v Pekingu. Čchin Kang po schůzce potvrdil, že Čína věří, že „jedinou cestou k řešení konfliktu je podporovat mír a rozhovory" a Čína by dle jeho slov neměla poskytovat zbraně ani jedné straně. Krátce po schůzce oznámil čínský ministr obrany Li Šang-fu, že do neděle navštíví Rusko. Diskutovat se bude o stavu a perspektivách bilaterální kooperace v obranné sféře, ale i o globální a regionální bezpečnosti.

Schůzka Baerbockové s Čchin Kangem se konala týden poté, co Čínu navštívila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a hlavně francouzský prezident Emmanuel Macron, jenž následně svými prohlášeními o „strategické autonomii“ Evropy její značnou část pobouřil. Evropa by se podle Macrona neměla plést do cizích krizí a neměla by jen slepě následovat USA, například právě v postoji vůči vyostřující se krizi ohledně Tchaj-wanu

Čchin Kang po schůzce zmínil, že o Tchaj-wanu s Baerbockovou diskutovali. Čínská lidová republika dle něj doufá v „mírové sjednocení“. „Čína bude rozhodně chránit národní suverenitu a územní celistvost a neztratí se ani píď čínského území,“ zdůraznil a potvrdil tak, že Peking si nárokuje Tchaj-wan jako své území, které si mohou dovolit vzít i násilím, pokud to bude nutné.

Baerbocková před eskalací konfliktu mezi Čínou a Tchaj-wanem varovala, před „horovým scénářem“. „Vojenská eskalace v Tchajwanském průlivu by byla hororovým scénářem pro celý svět,“ prohlásila a upozornila Čínu na to, že „jednostranná a zvláště násilná změna statusu quo by pro nás jako Evropany nebyla přijatelná“.

Německý ekonom Holger Zschäpitz na twitteru upozornil, že Čína je nejdůležitějším obchodním partnerem Německa. Objem obchodu mezi oběma zeměmi byl minulý rok na rekordních 295,906 miliardách eur. Země jsou úzce propojeny jak v importu, tak exportu zboží. „Dobré ráno z Německa, kde dochází k hašteření ve vládě ohledně vztahu k Číně poté, co ministryně zahraničí Baerbocková (Zelení) vytyčuje paralely mezi Čínou a Ruskem. Když přidáme export a import, Čína je nedůležitějším obchodním partnerem, Německo má však za posledních 12 měsíců deficit ve výši 86 miliard eur.“

Čínská žurnalistka Serena Xue Dong se Baerbockové v Pekingu dotázala, zda Německo podporuje návrh na vyšetřování OSN sabotáže Nordstreamu 2, jehož poničení má stálý dopad na globální trh s energií. „Zeptala jsem se hostující německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové, jestli Německo podporuje návrh na vyšetřování OSN sabotáže Nordstreamu 2, když sabotáž stále má trvající dopad na globální trh s energií. Zapírala… poslouchejte,“ napsala žurnalistka ve tweetu s videem s odpovědí Baerbockové. Ta odmítla poskytnout jakékoliv detaily ohledně probíhajícího vyšetřování.

Na pracovní cestu do Asie se chystá i premiér České republiky Petr Fiala. Odlétat má v sobotu večer, při desetidenní cestě hodlá navštívit Filipíny, Indonésii, Singapur, Vietnam, Kazachstán a Uzbekistán. „Zítra odlétám na důležitou cestu do Asie, kde navštívím země, které mají zájem o spolupráci s ČR. Jsou to země, které mohou do jisté míry vytvářet určitou protiváhu dominanci Číny, která je zjevná,“ zveřejnil na twitteru.

Česká republika se dle něj čínské dominance musí zbavovat a vytvořit si „alternativní trhy“. Na cestě ho doprovodí i řada podnikatelů, v plánu je i podpis důležitých kontraktů. Cílem cesty je posílení mezinárodní pozice České republiky a vytvořit nová obchodní partnerství v perspektivních oblastech Asie. „Je to důležité i pro naše podnikatele, protože na jedné straně to vytváří podmínky pro export, ale na druhé straně to také vytváří podmínky pro investice v České republice,“ poznamenal premiér Fiala.

