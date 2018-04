Německá vláda schválila severní plynovod a okamžitě to schytává. Teď prý opravdu není vhodná doba, dělat byznys s Putinem

Spolková republika Německo povolí výstavbu a provoz své časti plynovodu Nord Stream 2 (Severní proud 2), o který se v Evropské unii vede spor, a to zrovna ve chvíli, kdy země EU vyhošťují ruské diplomaty. Projekt má totiž rozšířit plynovod, který obchází Ukrajinu a přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Někteří kritici varují, že to akorát posílí závislost na Moskvě a Vladimir Putin pak nebude Evropany brát vážně.

Plynovod Nord Stream je známý tím, že vyvolává zahořklé debaty. Celá situace nyní ještě graduje, a to navíc v době, kdy většina členů EU dává vyhoštěním ruských diplomatů najevo jednotu a odhodlání vůči Kremlu, informovala německá veřejnoprávní televize ARD, jejíž text pro české čtenáře přeložil server Časopisargument.cz.

Podle europoslance za Zelené Reinharda Bütikofera vysílá Nord Stream 2 přesně opačný signál. „Když jen povrchně pošleme čtyři diplomaty domů, ale tam, kde jde o evropskou samostatnost neděláme nic, pak Putin nebude mít pocit jasné evropské vůle, která mu stanovuje hranice,“ uvedl.

Kritici Nord Streamu 2 jsou toho názoru, že plynovod upevňuje závislost na Moskvě, co se energií týká. A nelíbí se to ani USA. Námitky zahrnují posílení pozice Gazpromu. Ale také to, že se zatím existující trasy stávají přebytečnými – ukrajinská i polská. Bütikofer říká, že Ukrajina bude vydíratelnější, protože už nebude moci dělat obchody a hospodářsky se tím destabilizuje. V Evropské komisi jsou přesvědčeni o tom, že Nord Stream 2 jde proti cíli mít co nejvíce zásobovacích cest. Pro německou vládu a provozovatele je podle serveru Časopisargument.cz jasné, že se jedná o soukromý ekonomický projekt, do kterého nemá EU co mluvit.

Původní zdroj ZDE

Zatímco jedni hovoří o tom, že plynovod posílí Německo a Evropu, protože je to znamení energetické bezpečnosti, jiní hovoří o rozdělení a oslabení EU. Navíc podle německé veřejnoprávní televize ARD pak Putin nebude brát Evropany vážně, když ho na jednu stranu potrestají, ale na druhou s ním chtějí dělat nové obchody. Pokud po německém povolení přijdou povolení z dalších zemí, může se prý začít stavět ještě v tomto roce tak, aby byl provoz spuštěn na konci roku příštího.

Psali jsme: Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí k výstavbě plynovodu Nord Stream II Plzeň: Na Karlovarské třídě bude zahájena rekonstrukce plynovodů Nikos Tsafos: Nord Stream - Proč tolik povyku? Američané jen koukají: Německo rozbourává tvrdou politiku vůči Rusku. Naštvaní jsou i Poláci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab