Německo: Jednání o koalici drhne. Roste nespokojenost s Merzem

Nejčtenější německý list Bild upozornil, že politikům CDU začíná docházet trpělivost s Fridrichem Merzem. Proč? Lidé začínají mít pocit, že není dost důrazný v jednáních s potenciálními koaličními partnery – se sociálními demokraty (SPD). „Nálada v CDU je stále výbušnější. A vše se točí kolem Friedricha Merze!“ uvedl doslova Bild. „Koaliční rozhovory nejdou podle plánu, takže politický obrat je v nedohlednu. Ani v otázce ekonomiky, ani v otázce migrace, ani v otázce byrokracie,“ rozvedl myšlenku server listu.

Německá média však AfD popisují jako „krajně pravicovou“ či „extremistickou“ a politici ostatních stran už před volbami dali jasně najevo, že po volbách s AfD spolupracovat nebudou. A to teď svazuje ruce Fridrichu Merzovi. Sociální demokraté se cítí na koni, neboť dobře vědí, že pokud Merz dodrží svůj slib a nebude spolupracovat s AfD, bez třetí strany v pořadí se sestavování stabilní vlády neobejde.

„O míře nespokojenosti s některými kolujícími návrhy svědčí fakt, že všech 16 pracovních dokumentů uniklo na veřejnost, některé z nich opakovaně, a to navzdory snahám vedení stran udržet obsah rozhovorů pod pokličkou,“ napsala k tomu agentura Reuters.

Strany se prý hádají např. nad řešením migrační krize.

Konzervativci z řad CDU a CSU chtějí podle agentury Reuters v reakci na sérii smrtících útoků cizinců rozšířit pravomoci v oblasti dohledu, včetně automatických systémů rozpoznávání obličejů v ohniscích, jako jsou nádraží a letiště. Chtějí také zpracovávat žádosti o azyl ve třetích zemích. Tedy dříve, než žadatelé vůbec vstoupí na území Německa.

Naproti tomu SPD chce prý amnestii pro lidi, kteří již v zemi jsou a jejichž totožnost byla s jistotou zjištěna a kteří se vzdělávají nebo pracují. Vedle toho chtějí sociální demokraté omezit zvyšování nájemného. CDU/CSU to odmítá.

Jenže, kde sebrat potřebné peníze na snižování dluhu. Jednou z možností je podle DW zásadní omezení zahraniční pomoci, kterou Německo posílá do světa. Ačkoli se pravděpodobný příští kancléř Fridrich Merz otře vymezuje proti politice 47. prezidenta USA Donalda Trumpa, tady by Merz mohl Trumpa napodobit. Donald Trump totiž krátce po nástupu do úřadu nechal zastavit většinu americké zahraniční pomoci, která tekla přes USAID – přes Agenturu Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (United States Agency for International Development).

„CDU a CSU navrhují snížit výdaje na rozvojovou pomoc a začlenit Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ) do ministerstva zahraničí. Cílem by bylo zajištění integrace zahraniční politiky, bezpečnostní politiky a rozvojové politiky a také podpora zahraničního obchodu,“ napsal server Deutsche Welle. „SPD si naopak chce ponechat ministerstvo rozvoje a sloučit do něj oblasti rozvojové politiky z jiných resortů. Pokud jde o výdaje na rozvojovou pomoc, SPD požaduje dodržení dosud platné kvóty pro oficiální rozvojovou pomoc (ODA). Tato kvóta stanoví, že 0,7 % německého HDP musí být vynaloženo na rozvojovou pomoc,“ rozvedl myšlenku server.

