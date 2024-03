Německý kancléř prý vyžvanil tajemství o Ukrajině. V Londýně zuří

V rozhovoru s novináři v Berlíně na začátku tohoto týdne Scholz zdůvodnil své trvající odmítání poslat na Ukrajinu moderní německé střely s plochou dráhou doletu Taurus tím, že by k jejich naprogramování mohli být zapotřebí němečtí vojáci na Ukrajině. Tím by se podle Scholze Německo stalo aktivním účastníkem konfliktu. Kancléř též zdůraznil, že na Ukrajinu nepůjdou žádní němečtí vojáci, uvádí agentura AP.

„Je to zbraň s velmi dalekým dosahem," řekl Scholz o střelách. „A to, co dělají Britové a Francouzi, pokud jde o kontrolu cílů a podporu kontroly cílů, nelze v Německu provést.“

V loňském roce britská vláda potvrdila, že na Ukrajinu poslala rakety dlouhého doletu Storm Shadow, a krátce poté ji následovala Francie, která svou verzi stejných raket nazývá SCALP.

V Británii byl kvůli svému výroku německý kancléř obviněn z „hrubého zneužití zpravodajských služeb“, když prozradil podrobnosti o britské pomoci Ukrajině.

„Jedná se o hrubé zneužití zpravodajských informací, které má záměrně odvést pozornost od neochoty Německa vyzbrojit Ukrajinu vlastním raketovým systémem dlouhého doletu," uvedl Tobias Ellwood, bývalý náměstek britského ministra obrany, cituje britský online deník Independent.

Ellwood dodal, že „Scholzova argumentace bude bezpochyby využita Ruskem k raketovému vzestupu zbrojení".

Předsedkyně výboru pro zahraniční záležitosti Velké Británie Alicia Kearnsová o Scholzových výrocích mluvila jako o „facce pro spojence“. „Scholzovy komentáře jsou špatné, nezodpovědné a představují facku spojencům. Máme na výběr. Buď dáme Ukrajině to, co potřebuje, nebo budeme svědky dalšího krveprolití a naprostého selhání odstrašení,“ napsala a vyzvala Německo k dodání Kyjevu střel Taurus.

