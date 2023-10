Neměli wi-fi. Neměli televizi. Tak šli dál, za lepším. Šlachta odhalil pravdu o migrantech

reklama

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7852 lidí

„Ale mluvili jsme se starosty, ale i s migranty, kteří tam čekají na azyl. A myslím si, že to bylo hodně podnětné k tomu, abychom byli schopni stavět program do evropských voleb a podívat se, jak je ten problém hluboký,“ sdělil Šlachta.

„Musím říct, že co bylo strašně důležité, jak jsme mluvili se starosty, tak čím jste níž, starostové měst a obcí v Itálii, mají stejné problémy, jako když vezmeme naše starosty na československé hranici. Tam, kde jsou nejvíc migrací postiženi. A čím jdete výš, tak vidíte u těch politiků nebo lidí, kteří jsou zodpovědní, vidíte větší toleranci vůči migraci, větší toleranci k bezpečnosti. Mně trošku připadá, že Evropa se tím střílí do nohy, protože samozřejmě ty problémy, které dostávají ty první obce a první města, tak by měly být pro nás ty hlavní. A co jsme si odtamtud dovezli? Je důležité, aby ty evropské volby... Je důležité sjednocení. A sjednotit azylovou politiku a sjednotit přístup k migrantům,“ uvedl.

„Byli jsme v městečku s 2 500 občany, které je na hranicích Slovinska a Itálie, které by neměly mít problém s migrací, protože tam není vnější hranice EU, ale zrovna tam vlastně z těch hor přechází největší počet. A ten nám říká: Víte, já jsem je tady ubytoval, dali jsme jim postel, dali jsme jim jídlo, neměli wi-fi, neměli televizi a za dva dny byli pryč. A migrují dál, kde ty podmínky jsou pro ně zajímavější,“ vyprávěl Šlachta, že sjednocení azylové politiky a sjednocení sociálních dávek. Evropa by podle něj měla nastavit jednotné podmínky, aby uprchlíci neměli motivaci migrovat do bohatších zemí.

S migranty podle svých slov opravdu při své cestě mluvili. „Byl jsem v minulosti policista, měli jsme i odbor obchodování s lidmi. Migrace spadala pod nás. Všichni mluvíme o tom, proč oni přicházejí do Evropy. A my jsme se jich ptali, jakým způsobem k tomu náboru přicházejí. Oni jdou opravdu za tím, že sem nejdou pracovat, oni sem jdou proto, že se jim tam říká, že se budou mít líp. A jsou tam přímo náboráři, takové nelegální cestovky, které je tímto způsobem expedují do Evropy. A je strašně důležité, aby i Evropa dávala najevo, že by sem nikdo neměl docházet na to, že se tady bude mít ekonomicky dobře, ale že by ti lidé sem měli jezdit pracovat,“ dodal Šlachta. Podle svých slov od migrantů, s nimiž mluvil, neslyšel, že by sem přicházeli proto, aby si zachránili holý život.

Fotogalerie: - Hornické Trbovlje

„S těmi, se kterými jsme mluvili, to byla otázka bídy, sociálních podmínek, ekonomických podmínek, tam jsme na toto nenarazili,“ řekl Šlachta.

„Bylo zajímavé, že když jsme mluvili s těmi starosty měst v Itálii, tak říkali: My nemáme problém s tím počtem běženců. My máme problém s tím, že oni pracovat nechtějí a oni nejsou schopni se začlenit do práce. Když jsme projížděli Sicílii, jižní Itálii, tak odtamtud migranti rychle spěchají. Spěchají do Německa, do severských států. Spěchají tam, kde je pro ně ten sociální příspěvek mnohem lepší, ale kdyby se samozřejmě začlenili, tak počet migrantů není problém, protože samozřejmě chybějí pracovní síly. Ale bohužel, co jsme slyšeli tam, tak tito lidé nejsou jakoby schopni se integrovat a nejsou schopni se třeba do toho pracovního procesu schopni začlenit. Takže já si nemyslím, že to Evropa nezvládá, ale na druhou stranu bychom si měli hodně vybírat... – když byste ke mně přišla na návštěvu, tak se musíte chovat podle mých pravidel. Musíte se vyzout, musíte si odložit. A takto by se Evropa měla chovat. Jestli si někoho přijmeme, mělo by to být za našich podmínek,“ dodal Šlachta.

Vyprávěl také o tom, že se mu líbí nápad Rakouska v této věci. „Rakousko udělalo to, že v době azylového řízení, pokud čekáte na azyl, tak ten azylant bude vykonávat veřejně prospěšné práce pro tu zemi i pro tu obec. A snížil se jim počet žádostí o azyl o čtyřicet procent. To je přece geniální: jestli vy tady u nás žádáte o azyl, tak přece když čekáte, tak nemusíte mít nohy nahoře na kavalci, ale můžete přece pro to město, pro tu obec pracovat a ukažte, že tady chcete žít, že to myslíte vážně, že to nemyslíte tak, abyste si nahrábla do kapsičky a táhla někam dál,“ dodal Šlachta a ptal se, že neví, proč se to v ostatních státech nepoužívá.

Psali jsme: Zeman: Vohralíková mi zakázala vstup do Lánské obory Volfová (ANO): Dobrovolní hasiči z Dobranova mají nový vůz „Vyhoďte je! Co tu dělají? Proč to trpíme?“ Hořel Berlín a Němci se naštvali Fifka (ODS): Vliv životního stylu na lidské zdraví

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE