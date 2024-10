Nemohl mlčet. Autorka analýzy o dezinformacích uprostřed skandálu

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 97% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 0% 40 001 - 80 000 Kč 2% Více 0% hlasovalo: 11323 lidí vydal analýzu, tvrdící, že „dezinformační scéna přitvrzuje“ a „stát navzdory mnohým výstrahám expertů i tajných služeb dosud nepodchytil šedou zónu financování, ve které se konspirátoři skrývají“. „Ve výsledku tak proruská alternativní média jen sílí,“ varují.



Článek popisoval, že Česko má letos za sebou troje volby a povodně, „a takové události přitahují velké množství falešných zpráv, upravených fotografií a videí či manipulativních článků na webech, které se tváří jako zpravodajské, ale neřídí se základními novinářskými principy“, přičemž se odkazoval na analýzu neziskové organizace Prague Security Studies Institute a její rozbor „financování dezinformační scény v Česku“.



Od této neziskové organizace se čtenáři SeznamZpráv.cz dozvěděli i výčet youtubových kanálů, které PSSI nedoporučuje inzerovat. Důvodem pro toto doporučení je u mnohých z nich mj. to, že jsou „protivládní“ či „protiunijní“. Například u kanálu V.O.X. News se článek zmiňuje, že je to „antiliberální projekt v šedé zóně, který sdílí poměrně okrajové názory na společnost a pravidelně hostí kontroverzní hosty“.

Fotogalerie: - Dezinformace a mediální manipulace

Ředitel Institutu H21 Adam Růžička na sociální síti po uveřejnění tohoto článku upozornil, že autorkou publikace, zabývající se „dezinformačními aktéry v šedé zóně zákona a etického byznysu“ od PSSI, je též novinářka Anna Dohnalová.



Právě Dohnalová loni na serveru Aktuálně.cz dle Růžičky „lživě rámovala rozhovor s Nadine Strossenovou tak, aby to vypadalo, že obhajoba svobody projevu je lhostejná k masakrům ze 7. října“. „Dokonce si úplně vymyslela jednu otázku a připojila k ní odpověď na něco úplně jiného. Za pár dnů budeme mít první výročí téhle nehoráznosti a stojí za to si to připomenout,“ popsal.



Narážel tím na článek Dohnalové, v němž odbornice na problematiku svobody projevu Nadine Strossenová byla během loňského září dotazována, co je podle ní „nejnaléhavějším problémem svobody projevu, kterému dnešní společnost čelí, a jak bychom podle vás měli tento problém řešit“, avšak v následně vydaném článku Dohnalová první z dotazů přepsala na dotaz: „V reakci na konflikt v Izraeli před několika dny skandovali protiizraelští demonstranti před operou v australském Sydney heslo ‚S Židy do plynu‘. Šlo o zneužití svobody projevu?“

Fotogalerie: - Společně pro Izrael

Jelikož odpověď Strossenové v rozhovoru vzniklém již v loňském září směřovala na původní dotaz, vypadalo to, že nijak nereaguje na nenávistné projevy zmíněné v dotazu. Uvedenou otázku však nikdy neobdržela. „Rozhovor s Aktuálně.cz se udál v září. Nadine od té doby nikdo nekontaktoval. Je to lživě rámované, jako by to bylo minulý týden po útoku Hamásu, a úvodní otázka je zjevně vymyšlená,“ varoval následně Růžička s tím, že mu na první pohled „přišlo zvláštní, jak genericky se Nadine vyjadřuje k Izraeli vzhledem k tomu, že tam má rodinu a spoustu přátel a rozhodně se jí to v těchto dnech osobně dotýká“.



„To bylo divné. Hned jsem jí psal, že jsem asi paranoidní, že bych se rád ujistil, zda teď nedávno dostala doplňující otázky. No nedostala,“ dozvěděl se. Načež po rozšíření zjištění, že v článku Dohnalové došlo k vážné manipulaci s obsahem rozhovoru, redakce Aktuálně.cz upravila dotaz v článku včetně úvodního odstavce, kde zaznívala rovněž tvrzení, jež vůbec během rozhovoru nezazněla a Strossenová tak na ně nemohla reagovat. „Tohle je prasárna,“ komentoval to ředitel Institutu H21.

Dnes se zas mnozí jitří kvůli dezinformacím, mj. kvůli nově vydané analýze @pssi_prague (viz odkaz dole).



Nemohl jsem si nevšimnout, že jedna ze dvou autorek dokumentu je Anna Dohnalová (@A_Dohnalova).



Ta stejná, která loni na @Aktualnecz lživě rámovala rozhovor s Nadine… https://t.co/L1AirUC7vW pic.twitter.com/x6AOIlqhhH — Adam Růžička (@ruzick_adam) October 11, 2024

Fotogalerie: - Dezinformace pod Skopečkem

Autorka článku Anna Dohnalová se již v době vydání rozhovoru se zmanipulovanými dotazy navíc profilovala jako „specialistka na dezinformace“ a sama se podílela na projektu „My a dezinformace“, který měl upozorňovat na klamavé zprávy, účelové lži a manipulace.



Redakce Aktuálně.cz posléze potvrdila, že bylo do obsahu rozhovoru zasahováno bez vědomí Strossenové. „Původní znění textu odkazovalo k aktuální situaci v Izraeli, ale rozhovor vznikl ještě před tím, než palestinští teroristé zaútočili na Izrael. Za chybu se omlouváme čtenářům i profesorce Nadine Strossenové,“ uveřejnila redakce Aktuálně.cz po opravě.

Psali jsme: Z Foltýna dělají p*tomce. Vládní poslanci! Šarapatka je v šoku „Nejhorší hurikán za sto let. Kvůli změně klimatu,“ říkala média i aktivisté. Zase je to jinak „Respekt.“ Cenzurní úřad v Německu pod zeleným vedením vydává „razítka“ Varování: Destibilizace EU ve jménu Ruska. I podporovatelé mají „dostat přes prsty“