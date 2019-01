Nemůžeme hnát do práce děti a nemocné, rozčílil se v rádiu levicový ekonom. Zaměstnanci nesmí být příliš drazí, oponoval mu kolega

Ekonom Michal Pícl má za to, že je potřeba zvýšit životní minimum, aby růst ekonomiky pocítili i lidé, kteří na tom jsou vůbec nejhůř. Pokud se zvyšují jen mzdy a životní minimum ne, pak podle experta sociální demokracie hrozí, že budou lidé pracovat načerno, aby si udrželi dávky, bez kterých se v praxi neobejdou. „Nejde o nějaké nadměrné navyšování, ale o dorovnání inflace. Tedy toho, co ekonomika z té částky sebrala. Nutnost valorizace vyplývá z mezinárodních smluv i Listiny základních práv a svobod,“ zdůrazňuje ekonom Masarykovy demokratické akademie Michal Pícl (ČSSD).

Ekonom Martin Slaný Píclovi oponoval, že víc než zvyšování dávek teď potřebujeme lidi dostat do pracovního procesu. „Tím, že budeme zvyšovat sociální dávky, budeme lidi demotivovat v zapojení do pracovního procesu,“ varoval Slaný.

Pícl však okamžitě oponoval, že mu leží na srdci např. přídavky na děti a finanční pomoc pro hendikepované spoluobčany. „Nemůžeme hnát do práce děti. Nemůžeme nemocným říkat ‚uzdravte se a běžte do práce, protože ekonomika šlape‘,“ zlobil se na vlnách veřejnoprávního rozhlasu Pícl. Sociální demokracii se však nepodařilo prosadit životní minimum od ledna 2019.

Ani Slaný však nechtěl ustoupit. Lidé musejí vědět, že zvyšování životního a existenčního minima navýší i další dávky. Svou roli hraje také zvyšování minimální mzdy, ale to jsou věci, které jsou podle Slaného čistým politikem, ekonomové by hledali jiné cesty, jak motivovat lidi k práci. Pokud firmy nebudou vytvářet pracovní místa, protože budou i díky minimální mzdě zaměstnanci příliš drazí, tak to v konečném důsledku vůbec nikomu nepomůže.

Pícl v tom dal svému oponentovi za pravdu, ale to podle sociálního demokrata nemění nic na tom, že máme nízké mzdy a právě nízké mzdy lidi nutí chodit si ještě pro dávky. Dlouhodobě potřebujeme vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou, aby bylo možné platit víc peněz.

A Slaný na Píclovi znovu nenechal nit suchou. „On (Pícl) má představu, že přijde nějaký demiurg, vláda, která tu ekonomiku dokáže změnit, ale ta ekonomika se nějakým způsobem vyvíjí, evolučně se nějak vyvinula a ty subjekty na sebe nějak reagují. Ale je absolutní lež, že jsme nejlevnější ekonomikou. Máme nižší mzdy, protože máme nižší produktivitu práce,“ vypálil Slaný.

Pícl však ránu okamžitě vrátil. „Tu ekonomiku jsme si tady vytvořili sami, když jsme si sem lákali investory,“ rozčiloval se Pícl. Dál si trval na tom, že stovky tisíc lidí v České republice prakticky nemají z čeho žít. Současný systém je prý nutí přecházet do šedé ekonomiky, na čemž tratí i stát.

autor: mp