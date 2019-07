Nenormální nacionalista! Ženíšek z TOP 09 si po bitvě v EU kopl do Zahradila

Marek Ženíšek, někdejší pobočník Miroslava Kalouska, stále vykonává v TOP 09 funkci místopředsedy. Na svém Twitteru poskytl vhled do politického uvažování strany, hlásící se ke konzervativní pravici. Má prý raději „normálního socialistu“ z Itálie, než „nenormálního nacionalistu“ z ODS.

Když se v minulém týdnu volil předseda Evropského parlamentu, ucházel se za svou frakci o funkci i český europoslanec Jan Zahradil. Nedopadl špatně, získal celkem 160 hlasů a skončil na druhém místě. Volbu si s přehledem pohlídal italský socialista David-Mario Sassoli, na jehož volbě se dohodli zástupci členských zemí. Anketa Má se ZRUŠIT přímá volba prezidenta, jak navrhuje předseda ODS Petr Fiala? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 4146 lidí

Zaujalo, že proti Zahradilovi a pro Sassoliho hlasovalo větší množství českých europoslanců. Po vypadnutí ČSSD přitom žádný z českých europoslanců není členem Sassoliho frakce.

Novopečená europoslankyně ANO Radka Maxová v Českém rozhlase na rovinu přiznala, že hlasovala podle své frakce ALDE. Když se moderátorka podivovala, zda neměla žádný jiný motiv kromě stranické disciplíny, začala Maxová vykládat, že to tak není a že ji europoslanec Sassoli vlastně zaujal svým projevem.

Psali jsme: Europoslankyně Maxová v rozhlase vysvětlila, proč nepodpořila Jana Zahradila

„On hovořil o boji s nacionalismem, o rovnosti pohlaví, o tom, že je třeba investovat do celé řady projektů, nejen do infrastruktury,“ vyznala se ze svého obdivu. Sassoli při své kandidatuře hovořil také o tom, že evropské státy mají solidárně spolupracovat na řešení migrace. Maxová rychle vysvětlovala, že při těchto slovech „pozvedla obočí“, ale chápe to prý tak, že solidaritu si lze vykládat různě, ne jen jako přerozdělování migrantů.

Její výstup na sociální síti pobaveně okomentoval přímo Jan Zahradil. Ten si vzpomněl, kolikrát Andrej Babiš mluvil o tom, že skupina českých europoslanců má v Bruselu „táhnout za jeden provaz“ a rozčiloval se, když to nedělali.

„Nepřekvapilo, nejsem v “holdingu”. Ale je dobré mít veřejně potvrzeno, že europoslanci ANO raději hlasují pro italského socialistu, než pro českého kandidáta,“ dodal Zahradil v narážce na premiéra.

Nepřekvapilo, nejsem v “holdingu”. Ale je dobré mít veřejně potvrzeno, že europoslanci ANO raději hlasují pro italského socialistu, než pro českého kandidáta. To až zas bude ?@AndrejBabis? poučovat, že v Bruselu neumíme táhnout “za jeden provaz”??. https://t.co/oD6kNuo5eZ — Jan Zahradil (@ZahradilJan) 9. července 2019

V diskusi se pak rozebíralo, že podle souhrnných čísel Zahradila nepodpořila ani frakce evropských lidovců. V té sedí čeští europoslanci zvolení za lidovce a společnou kandidátku TOP 09 a STAN.

Protože hlasování bylo tajné, nebylo jasné, jak který konkrétní poslanec hlasoval. Některé strany ovšem považovaly za nutné svůj postoj k Janu Zahradilovi veřejně deklarovat alespoň na sociálních sítích.

V TOP 09, která se Zahradilovou ODS kdysi seděla ve vládě a teď spolu ve sněmovně tvoří Demokratický blok, se ozval místopředseda a zahraničněpolitický expert Marek Ženíšek.

Ten Zahradila vypeskoval, že se domáhá nějaké národní solidarity, ačkoliv by mohl vědět, že v Evropském parlamentu se nehlasuje podle národností.

„Obecně platí, že lepší normální italský socialista než nenormální český nacionalista,“ vzkázal pak Zahradilovi. Byl to prý právě jeho charakter, co rozhodlo o hlasování europoslanců TOP 09.

Jan Zahradil k tomu suše poznamenal, že jej tato etuda místopředsedy TOP 09 na téma „spolupráce pravice“ mimořádně pobavila. Ačkoliv o sobě strana založená Karlem Schwarzenbergem a vedená Jiřím Pospíšilem vykládá, že je pravicová, nakonec je jí sympatičtější „normální socialismus“. „Taaakhle moc nás mají v TOPce rádi. Kdyby mohli, samou láskou by nás snědli,“ smál se Zahradil.

autor: jav