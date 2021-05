Neočkujeme ty správné! Profesor Beran o seniorech, kteří chtěli vakcínu, ale zůstali stranou

Pevná naděje jménem očkování je pro mnoho lidí jediným východiskem z covidové krize. Česko má již 3 miliony aplikovaných vakcín a od pondělí otevřenou registraci pro lidi starší 55 let. V Česku proočkovanost populace v posledních týdnech sice roste, má to ale jeden háček, upozornil v pořadu 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima NEWS epidemiolog Jiří Beran: „S největší pravděpodobností nejsou očkovány ty správné osoby,“ uvedl profesor a přiblížil, co je v očkovací strategii potřeba změnit.

Na první pohled vypadá podle profesora Berana proočkovanost v Česku velmi dobře. Máme vysokou proočkovanost osob starších 80 let, která se pohybuje kolem 73 procent. Mezi osobami staršími 70 let je to necelých 70 procent. A u osob ve věku mezi 65 až 69 lety je proočkovanost 45 procent.

Jedním dechem však dodává, že strategie očkování není ve své podstatě zcela v pořádku. „S největší pravděpodobností nejsou očkovány ty správné osoby,“ upozornil epidemiolog.

„S největší pravděpodobností se doposud nedostala vakcína k lidem, kteří ji nejvíce potřebovali. Tedy k těm, kteří jsou onemocněním nejvíce ohrožení a kteří jsou pak největší zátěží pro zdravotní systém,“ pokračoval Beran.

Proč tomu tak je, si vysvětluje tím, že většina lidí, kteří mají závažné chronické onemocnění, se chtěla očkovat u svých praktických lékařů, ale nebylo jí to umožněno.

„Z důvodu distribuce a uchovávání vakcín pracují praktici pouze s vakcínami, které mohou být uloženy při běžné chladicí teplotě v lednici. Těchto očkovacích látek je samozřejmě podstatně méně než očkovacích látek, které můžeme aplikovat ve větších očkovacích centrech při hluboko zamražených teplotách,“ uvedl epidemiolog.

Výsledkem toho je, že u praktických lékařů je registrováno několik desítek tisíc neočkovaných osob starších 80 let a přes sto tisíc osob starších 70 let, které nebyly očkovány.

Šance na to, že očkovací látky pro tyto osoby a pro praktické lékaře budou v dohlednu v dostatečném množství, aby mohli být v řádu dvou či tří týdnů proočkováni první dávkou vakcíny, je podle něj zcela iluzorní.

Tento „zásadní problém" by podle něj bylo potřeba co nejdříve vyřešit. „Je třeba vyřešit to spoluprací mezi centrálním řídícím týmem a mezi praktickými lékaři. V systému je jinak nesmírně komplikované přenést člověka, který je zaregistrován na očkování u svého praktického lékaře, na očkování do velkokapacitního očkovacího centra. Tito lidé musí být co nejdříve proočkováni," zdůraznil Beran.

„Přikláněl bych se proto k tomu, aby se očkovací strategie spíše zaměřila na to, aby se očkovací látky, dvoudávkové i jednodávkové, v co největším množství dodaly pro praktické lékaře. Zabrání se pak hospitalizacím, úmrtím, a lidé budou mít vyhráno,“ doplnil profesor, který by se zdlouhavé přeregistrace těchto osob vyvaroval.

Ve chvíli, kdy nejsou naočkovány starší ročníky a rizikové skupiny, o nichž Beran hovořil, považuje za špatný krok pondělní otevření registrace očkování proti covidu pro lidi starší 55 let.

„Myslím si, že je to chyba. Jestliže úmrtí osob starších 65 let je pořád stejné, bez ohledu na to, že máme vysokou proočkovanost, tak to svědčí o tom, že je něco v očkovací strategii špatně a měla by se změnit. Veškeré síly bych vrhl na očkovací kampaň u osob starších 65 let a imunizaci této skupiny,“ podotkl, že základním kritériem v této epidemii musí být počet hospitalizací a počet úmrtí.

„Všechna protiepidemická opatření, která děláme v této republice, neděláme proto, aby se nám šířil virus, ale proto, aby neumírali tito lidé. Pokud máme jednoduchý nástroj, kterým je očkovací látka, proočkujeme lidi starší 65 let, aby jich už devět z deseti neumíralo na covid-19. Je to zásadní a určitě bych raději přerušil imunizaci osob mladších 65 let,“ zopakoval virolog Beran, jaké by měly být priority.

Plán ministra zdravotnictví Petra Arenbergera otevřít v červnu registraci očkování pro všechny dospělé je podle Berana reálný, pokud se rapidně navýší počet dodávek očkovacích látek.

„Při tempu očkování, které v Česku máme, jsme schopni proočkovat 70 až 80 tisíc lidí za den. Za deset dnů je možné proočkovat tři čtvrtě milionu obyvatel. Pokud by se deset dnů očkovalo ve vyšší věkové skupině, bude plně sanovaná a pak může dojít na mladší ročníky. O tom, že se v létě otevře imunizace pro každého, se dá uvažovat v případě, že se dodávky vakcín navýší měsíčně o jeden až dva miliony,“ dodal epidemiolog Jiří Beran závěrem.

