Neřídí mě CIA! Babiš si u Xavera podal novináře, který rozehrál věc s BIS

reklama

Anketa Kdyby teď hospoda poblíž načerno otevřela zahrádku, zašli byste posedět? Kdyby? Už chodím! 6% Ano 51% Ne 36% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 12979 lidí řekl v rozhovoru premiér s tím, že „očkujeme stále líp“.



Lidem premiér doporučuje, aby si zjistili, kam se přihlašují na vakcinaci z pohledu dalších osob před nimi, sám je prý velkým fanouškem očkovacího centra v O 2 aréně.



Do konce června má v plánu naočkovat 5,7 milionu dospělých Čechů. „Pokud to všechno dodají – někteří dodavatelé nejsou úplně spolehliví –, doufám, že do konce června naočkujeme až 5,7 milionu dospělých občanů. Mám z toho radost. Máme tu kapacitu sto tisíc, na kterou jsme nedosáhli, protože stále není dostatek vakcín,“ zmínil. Do konce května by prý mělo být otevřené očkování pro všechny nad čtyřicet let a od 1. června pak pro všechny. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Očkování se již prý „nezbavíme“ a Babiš již plánuje přeočkování obyvatel i na roky 2022 a 2023. Jak vakcíny zafungují, však zatím dopodrobna netuší. „Uvidíme, jak ty vakcíny zafungují, jak jsou vůbec účinné, jaké jsou protilátky, jestli jednou dávkou, jestli mladší… To je stále otevřené, protože to je úplná novinka,“ podotkl. Potřeba je prý nyní zejména přesvědčit k očkování všechny obyvatele.



Očkování podle něj není pro nadcházející volby až tak důležité, ukázalo se, že rychlé tempo vakcinace nepomohlo ani izraelskému premiérovi. „Netanjahu, můj přítel Netanjahu, izraelský premiér, kterého jsem byl podpořit před volbami, tak ti očkují skvěle, nejlépe z celého světa, ale nějak zásadně mu to u voleb nepomohlo,“ zmínil. Voliči si prý mají u voleb pamatovat, co udělal do února 2020.



Na pandemii dle něj nebyl připravený nikdo. „Přišla přírodní katastrofa, pandemie viru, nikdo na ni nebyl připravený… Měli jsme různé vlny, do září minulého roku jsme to zvládali skvěle, měli jsme minimum lidí, kteří zemřeli,“ shrnul s poznámkou, že následné období, kdy se Česko ocitlo mezi zeměmi s nejvíce případy covidu-19 a s nejvíce zemřelými na světě, „už bohužel bylo horší“. Fotogalerie: - Babišova druhá dávka

Vadí mu zejména to, že se má jednat o politické téma. „Pandemie se bohužel stala politickým tématem už v krajských volbách, kdy opozice neměla žádné téma, protože antibabiš… To je klasika… Ale do krajských voleb jsme to zvládli skvěle… Ty uzavření nebo rozvolnění neměly nic společného s politikou, to bychom si nikdy nemohli dovolit,“ hájil se ministerský předseda.



Moderátor Luboš Xaver Veselý se jej nato zeptal, jestli je schopen vyjmenovat alespoň trojici chyb, ke kterým došlo během epidemie. „Jasně… Jako… Chyb se stalo… Když si vezmete všechny ty citace expertů… I dneska ty epidemiologové na to mají různý názor, my jsme hlavně chtěli rozvolňovat školy. A kdo tomu nejvíc bránil? Tomu, pro mě nepochopitelně, bránili epidemiologové… Školky jsme zavřeli 1. 3., a pak jsme otevřeli jenom ty šestileté, a já jsem se ptal, proč ne ty menší, vždyť to způsobuje problémy těm matkám, těm rodičům. To byly argumenty… Teďka rotujeme. Podle té studie je největší přenos ve třídách… Čili já se ptám, proč takhle rotujeme? Jeden týden do školy dítě jde, druhý ne, samozřejmě je to velký problém. A potom se stanou takové nesmysly, že paní hlavní hygienička povolí fotbal mimo vládu, nikdo jsme to nevěděli, byl jsem zděšen, co to je za blbost, proč? Že to je pilotní projekt, ale říkal jsem: ‚Mohli jste snad počkat, ne? Až budou rozvolněné školy a tak.‘ Takže za ten celý čas neznám jediného epidemiologa, který by byl něco předpověděl přesně. To, že v březnu Řehák (ředitel Direct pojišťovny, pozn. red.) přišel na základě italských čísel a dal to do matematického modelu a že to trefil, jasně. Super. Ale už koncem srpna to netrefil. Nikdo to netrefil,“ zněla odpověď premiéra Babiše k chybám během epidemie v Česku.



Že byla Česká republika nejhorší v počtu případů covidu-19, je dle premiéra možná správný krok. „Víte, co je zajímavé? My jsme, a možná to je dobře, nejpromořenější národ na světě… Na jednu stranu je to možná dobře kvůli té imunitě. Na druhou stranu to znamená, že jsme asi moc opatření nedodržovali. Možná byly moc tvrdé. Možná je to výhoda. To je oficiální statistika, možná bude promořených více,“ shrnul. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Prioritou pro vládu by dle Babiše nyní měla být příprava covid pasu pro cestování do zahraničí. Covid-19 dle jeho vyjádření zřejmě do Česka v minulém roce zanesli lidé vracející se z Chorvatska, jelikož se trasovali jen ti, co měli symptomatické projevy, to dle něj byla chyba, které se musíme v tomto roce vyvarovat.



Veselý se po těchto slovech již Babiše zeptal napřímo, v čem on sám udělal chybu. Premiér se poté pousmál a začal jmenovat: „To je složité. Ministři nerostou na stromech. A pro mě jako premiéra je velký problém, že nejsem sám ministrem. Ráno jsem se dneska probudil, koukám v šest, co je na sítích, a hned vidím na Seznam Zprávách klasika – lžou o očkování. A hned píšu ministrovi: ‚Reagujte! Vždyť to je lež! Musíte to vyvrátit. Tam pořád lžou... Ministerstvo musí reagovat…‘“ Dodal, že tu antibabišovská média „dělají kampaň“.



„Ten fotbal, to byla úplná katastrofa. Nebo jak vymysleli ke kadeřníkovi, že by neplatily ty antigenní testy, co máme ve školách, plus do toho máme epidemiology i ten MeSES (Mezioborová skupina pro epidemické situace) má nějaké názory,“ lituje premiér, že mu pak nadávají lidé a musí je řešit. Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sto tisíc očkovaných denně prý Babiš nikdy podle svého vyjádření nesliboval, pouze říkal, že takovou „máme kapacitu“. Že vakcíny nakupovala Evropská unie, je dle něj dobře; bojí se, že by jinak byly drahé. Nejvíce prý chybovalo v souvislosti s vakcinací Ministerstvo zdravotnictví.



Ruskou vakcínu Sputnik V prý již nepotřebujeme, jelikož máme již dodávek dalších vakcín dostatek.



K Vrběticím Babiš řekl, že je to složité na pochopení, jelikož se případ řeší až po sedmi letech. Časový rozdíl je dle něho kvůli době, kterou zabrala identifikace ruských agentů. Že u nás spáchali výbuch muničního skladu Rusové a zabili naše občany, je podle něj již jisté. „Jinak to nemohlo být,“ řekl. Největší zásluhu na odhalení agentů má mít policie.



Ohradil se proti výrokům šéfky TOP 09 Markéty Adamové Pekarové k postupu vůči Rusku. Upozornil, že za jeho vlády se zatím podařilo rozkrýt největší síť ruských agentů u nás a také se konečně srovnal i počet ruských diplomatů u nás.

Následně došlo i na slova novináře Václava Dolejšího ze Seznam Zpráv z podcastu Vlevo dole, zdali je „BIS pobočkou CIA“. „Ježíšmarjá. Prosím vás, to jsou takové řeči... BIS pobočkou CIA samozřejmě není. My jsme svrchovaný stát a já vystupuju jako svrchovaný premiér... Bojuju za české zájmy, nejsem ničí loutka, premiér, kterýmu něco někdo nadiktuje. Žádna pobočka CIA tady není, co to je za nesmysl?“ uzavřel šéf vlády.

Psali jsme: Konec „naší“ ČT? Wollner, Železný a Fridrichová v ohrožení, děsí Šarapatku. Odložte volbu radních, žádá „Děkuji, už jsem zvracel.“ Tomáš Vyoral o zájemcích o Hrad Vyhrožoval Babišově rodině smrtí. Půjde k soudu, hrozí mu až osm let Řeči o americké akci jsou nesmysl, vzkazuje Babiš Rusům. O jejich vině za Vrbětice nepochybuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.