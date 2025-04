Nerudová: My ekonomové se Trumpovi smějeme

V předvolební kampani se strany napříč spektrem snaží oslovit mladé voliče, zejména tzv. generaci Z a prvovoliče. Europoslankyně Nerudová se pozastavila nad marketingovou strategií předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který se v březnu objevil ve výrazné červené mikině s nápisem Lowkey Alpha, což lze přeložit jako „skrytý alfa samec“, který měl působit moderně a přiblížit se mladé generaci. „Já říkám, že ty alfy takové mikiny rozhodně nenosí. Nebo – viděla jste někdy nějakou alfu v mikině, na které by bylo napsáno Alfa?“ uvedla Nerudová směrem k moderátorce pořadu Napřímo.

Navázala také vlastní zkušeností s oslovováním mladých voličů, které bylo výraznou součástí její prezidentské kampaně. Podle ní je důležité, aby mladí lidé dostávali prostor nejen jako voliči, ale i jako ti, kdo mohou spoluutvářet řešení. „Já si myslím, že je velmi důležité dávat prostor mladým lidem, kteří by nám vysvětlovali svůj pohled na svět a přicházeli se svými řešeními – naslouchat jim. A myslím si, že do jisté míry bychom se od nich měli i někteří poučit. To je všechno, co děláme a budeme dělat dál. To je to, jak více zapojit mladé lidi, aby měli pocit, že jejich hlas je slyšet a že má smysl to, co oni dělají,“ zmínila Nerudová.

Filip Turek jako ministr? Česko si nemůže dovolit ministra, který chodí na íránskou ambasádu

V politických kuloárech se v poslední době spekuluje o možné spolupráci hnutí ANO, které vítězí ve volebních průzkumech, s Motoristy, kteří by se po příštích volbách mohli stát součástí vládní koalice. Filip Turek, který za Motoristy vystupuje, uvedl, že by si dokázal představit působení ve vládě – konkrétně na postu ministra zahraničí nebo ministra průmyslu a obchodu.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. STAN

Profil není používán

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nerudové se však taková představa příčí. „Já si ho určitě na takových postech představit neumím, protože si myslím, že si Česká republika nemůže dovolit ministra zahraničí, který chodí na íránskou ambasádu. To si opravdu myslím, že takového ministra zahraničí si dovolit nemůžeme,“ prohlásila Nerudová, a zmínila Turka v souvislosti s jeho schůzkou s íránským velvyslancem, která proběhla v loňském roce. Turek tehdy uvedl, že šlo o běžnou seznamovací schůzku v rámci jeho nového mandátu v Evropském parlamentu.

Hrozba celní války mezi EU a USA

Prezident USA Donald Trump v posledních dnech ohlásil nová cla téměř na celý svět včetně EU. Na dovoz z Evropské unie se nyní vztahuje 20% clo a 25% clo na ocel a hliník. V případě Číny zavedl 34% clo, které se může zvýšit na 54 %, pokud Peking nezruší svá protiopatření. Trump rovněž pohrozil dalším 50% clem a zastavením jednání s Čínou.

Evropská komise nedávno představila návrh na zavedení recipročních cel až ve výši 25 % v reakci na obchodní politiku Spojených států. V rozhovoru pro pořad Napřímo popsala Nerudová, jak tento vývoj vnímá. „Já ten vývoj považuji za velmi nešťastný, protože na celní vílce nebo na měnové válce vždy prodělají všichni. V konečné fázi to budou firmy a spotřebitelé ve Spojených státech, ale i v Evropě,“ řekla.

Zároveň zdůraznila, že Evropská unie k jednáním přistupuje racionálně a s důrazem na hledání dohody. „Celý postoj by měl být takový, že by Evropská unie měla jednat racionálně – a z mého pohledu Evropská unie racionálně jedná. Minulý týden jsem hovořila s eurokomisařem pro obchod Šefčovičem, který ihned druhý den po jmenování amerického ministra obchodu odjel do Spojených států a vyjednával. Ta vyjednávání stále pokračují,“ poznamenala.

Trump rozumí jen síle, EU připravuje odvetu

Podle Nerudové je cílem Evropské unie v první fázi dohodnout se, protože obchodní válka by neprospěla nikomu. Přesto však musí být Unie připravena jednat rozhodně. „Na druhou stranu je potřeba říci, že Donald Trump – a to je jeden z kroků, které činí – rozumí jenom síle. A Evropská unie má věci, které může použít. První krok, pokud se nedohodneme na tom, že se situace změní a že cla budou nula, je balíček opatření, který má přijít v příštím týdnu. To je to reciproční clo,“ podotkla Nerudová.

Evropská unie má podle ní v ruce další nástroje, které může využít v případě, pokud obchodní vyjednávání selžou. „Evropská unie má i další věci, které může ve hře vytáhnout, protože Donald Trump bere v úvahu pořád jenom obchodní bilanci, tedy rozdíly mezi exportem a importem zboží. Když bychom se podívali na služby, tak všichni v Evropě konzumujeme služby Google a dalších technologických společností. Když se to započítá, tak je to ve prospěch USA a ten přebytek je na straně USA, nikoli Evropské unie. To je právě to, na co může mířit Evropská unie – třeba zavedením daně z digitálních služeb,“ řekla Nerudová.

V reakci na nedávná slova Donalda Trumpa, že Evropská unie se chová k USA nespravedlivě, Nerudová připomíná, že Trump uvažuje v obchodních schématech, která už dnes neodpovídají realitě. „Donald Trump je devadesátkový obchodník, tehdy jsme se všichni zaměřovali na obchod se zbožím. Ale od té doby uplynulo několik dekád a dnes dominuje sektor služeb. A právě ta obchodní výměna ve službách je ve prospěch USA,“ předestřela své vidění Nerudová.

A přidala konkrétní kritiku Trumpova způsobu výpočtu obchodního schodku. „Počítala jsem si jeho pochybný výpočet, kterému se všichni my ekonomové smějeme, protože si vzal obchodní bilanci, kterou podělil importem. A kdyby do toho přidal služby, tak by na Evropu musel uvalit clo ve výši tři procenta – a nikoli 25 %,“ řekla.

Varovala před důsledky návratu Donalda Trumpa k moci, zejména v oblasti globální ekonomiky a bezpečnostních zájmů Evropy. „Trump naprosto destabilizuje světovou ekonomiku – a to je přesně ten důvod, proč Evropa se musí chovat takovým způsobem a starat se o sebe, aby byla schopná ubránit sama sebe,“ prohlásila Nerudová.

Nerudová vůči Okamurovi: „Jen populistické řeči“

Před několika dny v pořadu vystoupil předseda hnutí SPD Tomio Okamura a ostře kritizoval Evropskou unii za údajnou neschopnost vyjednat si výhodnější cla, zejména ve srovnání s Velkou Británií. Podle něj to ukazuje slabost EU.

Nerudová na jeho slova reagovala jednoznačně kriticky: „No tak to jsou samozřejmě všechno jen populistické řeči. Zrovna hnutí SPD je to, které roky oslabuje Evropskou unii. Tady se naopak Evropská unie ukázala jako velmi silná, protože jednala od začátku. To, že o tom Tomio Okamura nevěděl, je věc druhá. Evropská unie je velmi akční,“ trvala na svém Nerudová.

Upozornila, že Evropská unie v reakci na globální nejistotu podniká konkrétní kroky směrem k posílení své obranyschopnosti. Zmiňuje přijetí Bílé knihy obranného průmyslu jako zásadní krok směrem ke strategické autonomii. „Což je naprosto strategický dokument, přesně odhalující strategii a kroky, které je potřeba učinit, abychom se stali obranyschopnými. Přišla s posílením konkurenceschopnosti. ... Z mého pohledu si naopak myslím, že ta nevyzpytatelnost a nepřátelské kroky, které činí Donald Trump, vedou k tomu, že se ta Evropa rozhýbala,“ sdělila Nerudová.

Nasazovali si červené čepíce a slibovali ráj, ODS adorovala Trumpa až příliš

Kriticky se vymezila vůči českým politikům, kteří podle ní bezmyšlenkovitě obdivují Trumpa. „A chápu, že o tom hovoří, protože oni si naprosto nekriticky – včetně Andreje Babiše a bohužel včetně ODS – nasazovali červené čepice a malovali nám tu ráj na zemi, co se všechno stane, až bude Donald Trump prezidentem. A teď to vidíme. Vidíme, že chudnou lidi v USA a zprostředkovaně se to bude bohužel týkat i Evropy,“ varovala.

Konkrétně se Nerudová vyjádřila také k náhlé změně postoje Andreje Babiše vůči Donaldu Trumpovi. Přestože patřil k jeho hlasitým podporovatelům, nyní Trumpa kritizuje kvůli clům a zpochybňuje jeho přínos k míru na Ukrajině. „Mě to vůbec nepřekvapuje. Já jsem čekala, kdy to přijde. Zřejmě si Andrej Babiš nechal udělat nějaký výzkum a zjistil, že lidé mají opravdu strach a že řeší dopad celní války mezi Evropou a Amerikou. Tak už jako poněkolikáté otočil.“

„Starostenský pragmatismus“, chválí se Nerudová

A opakovaně vyjádřila zklamání nad tím, že nekritická podpora Trumpa přicházela i ze strany občanských demokratů. „Co mě překvapuje, že se v této situaci jedná i o ODS. Musím říct, že mě to nesmírně mrzí, protože my jsme na to upozorňovali – že ta politika vůči Evropě nebude taková, jakou očekáváme. Přes to všechno mnozí z ODS poměrně nekriticky podporovali a adorovali Trumpa. Tak teď se skutečně ukazuje, že ten náš starostenský pragmatismus byl možná lepší přístup než nekritické adorování,“ konstatovala.

„Je potřeba vyjednávat, což se teď děje, a pokud tam nebude nalezena shoda, tak Evropa musí velmi tvrdě zareagovat, aby byla úplně na stejné úrovni jako Spojené státy,“ zopakovala Nerudová.

Orbán dostává výpalné za loajalitu, EU potřebuje změnu hlasování

Vyjádřila se také k otázce větší jednoty Evropské unie, zejména v oblastech zahraniční a bezpečnostní politiky. Kritizovala současný model, kde stačí nesouhlas jediného členského státu k zablokování společného postupu. „Protože není možné – v oblasti třeba zahraniční a bezpečnostní politiky – aby Viktor Orbán neustále dostával výpalné za to, že pro něco bude zvedat ruku,“ řekla ohledně práva veta v EU.

Doplnila ironickou poznámku k aktuální situaci v Maďarsku, které se podle ní stalo obětí vlastní politiky. „Mimochodem, teď je nesmírně komická situace. V Maďarsku vyrábějí BMW. Já se skutečně bavím, protože on jako velký podporovatel Trumpa teď dostal cla na ty bavoráky z toho Německa, až se budou exportovat. A to je asi výsledek té podpory Donalda Trumpa, toho, jak nekriticky ho Orbán adoroval,“ pravila Nerudová.

Psali jsme: Když jde o zbraně, peníze jsou, když o důchody, tak ne. Sociální genocida. Lídr Stačilo! Prokop udeřil „Šílené. Jako v blázinci.“ Babiš odmítá Trumpovy kroky Ruských osm procent. Počty Danuše Nerudové, Turek kroutil hlavou Úlet, ostuda. Konečná se pustila do Nerudové za neznalost historie