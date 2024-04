Nerudová je nejznámější, ale bude mít problém prosazovat české zájmy. Překvapením je Vondráček ze Svobodných

reklama

„Ukazuje se, že ani pravděpodobní voliči jednotlivých uskupení většinově nemají tušení, kdo jimi preferovanou kandidátku do evropských voleb vede,“ říká v tiskové zprávě analytik STEM/MARK Radek Pileček. Podle jeho slov lze nejvíce v tomto ohledu „pochválit“ příznivce KSČM (STAČILO!), mezi kterými přibližně polovina ví, že je Kateřina Konečná jejich lídryní. Naopak Marcel Kolaja (Piráti) nebo Petr Mach (SPD a Trikolora) zůstávají na velmi nízkých hodnotách (pod 15 procent) i při omezení vzorku jen na voliče příslušných stran. Přibližně polovina respondentů pak zná Kláru Dostálovou, lídryni nejsilnějšího hnutí ANO.

Zjištěná popularita jednotlivých lídrů pak nekoresponduje s celkovými volebními preferencemi jednotlivých kandidujících uskupení. Podle odhadu agentury STEM/MARK by evropské volby vyhrálo hnutí ANO s 27,5 procenta, druhá by skončila koalice SPOLU s 20 procenty, o pomyslné třetí místo by se pak dělil STAN a SPD s Trikolorou (oba s 10,4 procenta). Do Evropského parlamentu by se pak ještě dostali Piráti s 10,1 procenta, uskupení STAČILO! s 6,7 procenty a koalice Přísaha a Motoristé s 6 procenty. SOCDEM by pak podle průzkumu získala 3,4 procenta a Svobodní 2,5 procenta.

Podle agentury lidé vnímají z 11 hodnocených lídrů kandidátek většinu jako prozápadně orientovanou. Výjimkou jsou Kateřina Konečná a Hynek Blaško, kteří jsou naopak v očích veřejnosti orientovaní spíše na východ. Za politicky nejzkušenější byli označeni Alexandr Vondra, Kateřina Konečná a Luboš Zaorálek. Nedostatek politických zkušeností spatřují lidé u Filipa Turka (Přísaha a Motoristé), ale též Johanny Nejedlové a Danuše Nerudové. Nerudová byla českou veřejností rovněž označena jako nejméně důrazná ze všech hodnocených osobností, tudíž by mohla mít podle Čechů problémy prosazovat v Bruselu dostatečně důrazně české zájmy.

Jako nejvíce liberálního vnímají ti, kteří danou osobnost znají, Marcela Kolaju. Většinu lídrů pasují lidé spíše do mírně konzervativní části politického spektra, ovšem rozdíly mezi jednotlivými kandidáty nejsou příliš výrazné.

Respondenti v neposlední řadě vybírali, čeho si na kandidátech nejvíce váží. „Zatímco na Vondrovi nebo Zaorálkovi lidé nejvíce oceňují jejich politické zkušenosti, na Nerudové je to zejména její reprezentativní vystupování a na Filipu Turkovi jeho elán a životní energie,“ doplňuje analytik Radek Pileček.

„Stejný průzkum máme v plánu realizovat před volbami do Evropského parlamentu ještě dvakrát, na přelomu dubna a května a na přelomu května a června, abychom mohli primárně pozorovat případné proměny a aktuálnost témat či posuny ve znalosti lídrů a jejich vnímání,“ uzavírá Radek Pileček z výzkumné agentury STEM/MARK.

