Nerudová, tu si pamatuju... Babiš utrousil o protikandidátce

Pokud bude Andrej Babiš zvolen prezidentem, bude mu kterýkoliv občan moci napsat esemesku a domluvit si schůzku. Do jmen ministrů ale Petru Fialovi hovořit nehodlá, je to premiérova vizitka. I když neskrývá, že o některých ministrech si nic dobrého nemyslí. Aktuálně jej nadzdvihl Vlastimil Válek svým doporučením rodičům, že pokud chtějí pro děti nedostatkový Nurofen, mají si obvolat sto lékáren a někde určitě bude.

Před Vánoci přišla do Česka epidemie respiračních chorob, nemocnice se zaplňují. Zejména dětská oddělení. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje například dostatečné větrání, léčbu malých pacientů ovšem značně komplikuje nedostatek léků.

Již několik dní se hovoří například o absolutním nedostatku dětského léku Nurofen. Ministr Válek ujišťuje, že situaci řeší. Očekává ale dle svého prohlášení „daleko proaktivnější strategii“ od Státního ústavu pro kontrolu léčiv i od úředníků na svém ministerstvu.

Tam prý vznikl problém za jeho předchůdců v Babišově vládě, když „rozstřelili“ odbor pro kontrolu léčiv.

Válek v rozhovoru pro Seznam Zprávy ujišťuje, že každým dnem přijde do republiky sto tisíc balení dětského léku. Novináři z iDnes.cz ale zjistili, že i když první várka měla dorazit právě dnes, nic k distributorům nedorazilo.



Výpadky dodávek volně dostupných léků @vlvalek aktivně řeší. Léků na předpis máme dostatek. Podařilo se zajistit 300 tisíc balení dětského sirupu Nurofen, který bude k dispozici už do Vánoc.



Zároveň se připravuje systémové řešení, abychom takovým výpadkům předcházeli. pic.twitter.com/3kR6ojd6Z1 — TOP 09 (@TOP09cz) December 15, 2022

Zároveň ministr rodičům vzkazuje, že Nurofen v distribuci ještě je, jen musí trochu hledat. „Pokud obvoláte sto lékáren, určitě narazíte na řadu společností, kde bude k dostání,“ říká Válek.

V elektronických lékárnách se podle něj dá Nurofen sehnat také. „Je to stejný příklad, jako když si půjde kupovat poslední model oblíbeného mobilu. Můžete nabýt dojmu, že není k dostání. Pak půjdete na internet a zjistíte, že ho lze sehnat,“ vykládal novinářům.

Ti následně zjistili, že Nurofen pro kojence se nedá sehnat ani „na internetu“, a Válkův mluvčí Ondřej Jakob následně vzkázal, že pan ministr mluvil obecně a neměl na mysli jeden konkrétní lék.

Válkova výzva, ať si rodiče obvolají sto lékáren, nadzdvihla opozičního předáka a prezidentského kandidáta Andreje Babiše: „Tohle řekne maminkám a tátům čtyři dny před Vánoci?“ nechápe expremiér.

Pan premiér by měl hlavně vyměnit ty neschopné ministry...

Ten současně v předvolební rozhovoru pro CNN Prima News zopakoval, že on na rozdíl od současné vlády chce pomáhat lidem, jezdí mezi ně a poslouchá, co je trápí. „Nejsou zubaři, byl jsem v Hustopečích u zubaře, kde 200 lidí stálo frontu na ulici, jen aby se u něj zaregistrovali,“ přisadil si proti ministru Válkovi.

Pro Primu také ujistil, že vládu kritizuje pouze objektivně, na základě tvrdých dat a čísel. Pokud by se stal prezidentem, premiéru Fialovi by prý pomáhal, když vidí, jak nestíhá a vládu v podstatě neřídí.

„Pan premiér by měl hlavně vyměnit ty neschopné ministry, kteří dělají špatnou image jeho vládě. Se mnou ani s opozicí bohužel nekomunikuje. Předpokládám, že kdybych byl prezident, tak že by se mnou snad začal mluvit,“ věří Andrej Babiš.

Premiéru Fialovi vytýká, že spoustu věcí neřeší. I ve Fialově oblíbené agendě českého předsednictví, které koordinuje prakticky neviditelný ministr Bek. Nemluvě o zdravotnictví nebo energetice, kterou „hodil na Síkelu“ a tváří se, že s ní nemá nic společného.

Také by se jako prezident snažil premiéru Fialovi poradit v ekonomice, kde jako politolog zjevně není zorientován a netuší, jak funguje firma.

Ujišťuje ale, že do jmen ministrů by Petru Fialovi nemluvil. „Má tam slabé kusy, které se ani nedomluví anglicky a jsou absolutně nekompetentní, ale to je přece jeho vizitka. Pro něj to musí být strašné trauma. Tedy pokud není ve své bublině a věří tomu, jak jsou skvělí,“ dodal prezidentský kandidát.

Už tehdy Nerudová věděla, že chce být prezidentka...

S pobavením poznamenal, že jeho „kauza Čapí hnízdo“, podle jeho názoru politické trestní stíhání, vystačilo jeho odpůrcům už na troje volby, téma ožilo před sněmovními v letech 2017 a 2021 a teď do třetice. „Čekám, že zvítězí spravedlnost. Neudělal jsem nic protizákonného,“ dodal. Debata o jeho odsouzení je podle něj nesmyslná, protože věří, že máme nezávislou justici, která vidí, co se kolem této kauzy odehrává.

Odmítl také, že by rozděloval společnost, to podle něj dělají média. „Lžete o mně od roku 2012. Lžete o StB, lhalo se o dluhopisech, o zámečku ve Francii, který ani není zámečkem. Teď naposledy si někdo vymyslel, že si stavím v Průhonicích honosný dům. Nestavím. Ale vždycky si někdo něco vymyslí, nafoukne to, a ostatní to berou jako hotovou věc a opíšou to,“ rozčiloval se.

Oligarchové podle něj potřebují vedle slabého premiéra také loutku na Hradě a podle toho to vypadá.

Mainstreamová média si podle něj vybrala Danuši Nerudovou, kterou dobře zná z doby, když byla za jeho vlády předsedkyní důchodové komise. Už tehdy prý věděla, že bude kandidovat na prezidentku. Ale jsou tu i jiní kandidáti, za kterými jsou vyloženě lobbistické zájmy.

Voličům Pirátů a STAN doporučil, pokud se ho chtějí zbavit v Parlamentu, ať ho zvolí na Hrad. Jinak plánuje setrvat ve Sněmovně a udělat vše, aby vyhrál příští sněmovní volby s ANO.

Pak Babiše rozčílilo, že jej redaktor srovnává s Miroslavem Kalouskem a ujistil, že on nemá potřebu chodit do konfliktů, třeba jako současný prezident Miloš Zeman. Už proto nechápe, proč by měl „rozdělovat společnost“.

Sám by chtěl být „nejlepší prezident, jakého kdy České republika měla“.

„Budu tu pro lidi jako ještě žádný prezident – prostřednictvím formuláře na webu, na e-mailu. Přes SMS zprávy se ke mně bude moci objednat kterýkoliv občan republiky. Vyhradím si každý první čtvrtek v měsíci a osobně se budu lidem věnovat. Na nádvoří Hradu umístím schránku, kam mi bude moci kdokoliv poslat vzkaz nebo fotku, přání nebo stížnost,“ plánuje.

A potěšilo by jej, kdyby někteří z těch, kteří jej nyní nesnášejí, na základě jeho skutečného prezidentování změnili názor.

