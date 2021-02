Nesleduji to! Xaver se musel výborně bavit. Robejšek rozmetal média i EU zároveň

Hostem Xavera Veselého byl tentokrát ekonom a bývalý politik Petr Robejšek, který si udělal od médií pauzu. Při covidové pandemii mu totiž došlo, že ho média straší a podsouvají mu informace a obrázky bez kontextu. „Z toho pro mě naprosto jasně vyplynulo, že mě někdo chce strašit a já jsem docela háklivý na moji inteligenci a když vidím, že někdo chce ze mě dělat hlupáka, tak reaguju alergicky,“ sdělil Xaverovi. Obul se také do mladých, kteří si mohou informace vyhledávat. Ale nedělají to.

Xaver se vyptával, jak Robejšek myslel své nedávno vyřčené doporučení, že si mají občané dát od médií „detox“. Ekonom vysvětlil, že kdyby média řádně plnila svou funkci, tak by něco takového nikdy neřekl, ale za poslední rok se o něčem přesvědčil. „Média neinformují o všem, neinformují objektivně, ve smyslu, že nepřipustí jiné názory, na co už jsem zvyklý za ta léta,“ uvedl a dodal, že pomalu ale jistě během této doby získal dojem, že média ohledně koronaviru straší. „Protože to, co se tam prezentuje, jsou čísla, která se vytrhávají z kontextu, nevysvětlují se. Není tam nikdo, kdo by ta čísla kriticky zhodnotil z jiné pozice než z pozice státních virologů,“ stěžoval si Robejšek. Anketa Kdo je pro vás nejdůvěryhodnější? Babiš 57% Hamáček 2% Blatný 2% Ani jeden z nich 39% hlasovalo: 16883 lidí

Podotkl, že média prezentovala řadu obrázků, které na lidi působí mnohem více než text. „Ti, kteří dělají média, to vědí ještě lépe,“ řekl a mínil, že tyto obrázky byly v řadě případů šokující, ale také se u řady z nich ukázalo, že nejsou ze současné doby. „Z toho pro mě naprosto jasně vyplynulo, že mě někdo chce strašit a já jsem docela háklivý na moji inteligenci a když vidím, že někdo chce ze mě dělat hlupáka, tak reaguju alergicky,“ sdělil Xaverovi. A proto si prý od médií dal přestávku. Která trvá už půl roku. „Nemíním to nijak měnit, protože to jednak člověku přináší klid a za druhé vám to umožňuje chladněji a přesněji myslet a vyhledávat si alternativní informace,“ poznamenal.

Vzhledem k tomu, jaký má výraz „alternativní infromace“ pověst, Robejšek vysvětlil, že pravda není nikdy absolutní a vymezil se proti nařčení, že by šířil nějaké fake news. „Ale důležité je vědět celou tu škálu informací,“ poznamenal a doplnil, že inteligentní člověk pak tyto informace zhodnotí podle svých zkušeností, co z toho je pravděpodobné a vyvodí závěry. Média ovšem podle něho informují jednostranně a celou škálu informací nenabízejí. A tak si podle svých slov udělal vlastní program a informace si vyhledává sám.

Kritizoval to, že mladá generace údajně nekriticky přejímá to, co je jí naservírováno. Při vyhledávání postupoval jednoduše, našel si nejcitovanějšího odborníka (americký epidemiolog John Ioannidis) na viry. A ten říká, že nemoc je nebezpečná, ale její nebezpečí není třeba přehánět (k tomu se následně přiklonila i WHO). A úmrtnost je s chřipkou srovnatelná. Což Robejšek bere jako důkaz, že mu něco bylo podsouváno.

Poznamenal, že pomáhá i něco tak banálního, jako je četba článků na Wikipedii o šíření viru. „Když to někdo přečte, pak zjistí, že kdo chodí v lese nebo v parku s maskou, nedělá dobře. Protože tam ty viry nejsou. Oni si zřejmě myslí, protože si tu Wikipedii nenaklikli, že viry sněží shora nad celou Evropou, sněží na nás shora a musíme mít všude masku. To je pro mě, při společnosti, která o sobě říká, že je informační společnost, slovo šokující je až příliš slabé. Protože to znamená, že ti lidé jsou obklopeni možnostmi se informovat, ale zajímají je hlavně přihlouplá videa, nějaké pitomoučké hry, něco, co dělají hvězdičky filmového nebe, a potom nějaké podsunuté informace z určitého zdroje a dál už nevyužívají tu možnost, kterou mají,“ trefoval se Robejšek opět do mladých.

Robejšek se věnoval i jiným číslům, např. u úmrtnosti. I tady viděl nedostatky v poskytování kontextu. „V té věkové skupině hodně starých, přes 80 let, ta úmrtnost je najednou vyšší, ale ti, kteří vás o tom informují, tak ti vám neřeknou, že dejme tomu od toho roku 2015 počet lidí ve věku nad 80 let vzrostl dejme tomu o milion. Ta relace, ta už se udělá jen zřídkakdy,“ uvedl.

Xaver pak převedl téma na Evropskou unii a ptal se, zda je instituce úspěšná či neúspěšná v boji s covidem. Robejšek postupem EU nebyl překvapen, řka, že je stejně špatný jako v jiných oblastech, kde se Unie snaží působit, např. v energetice. „Velké organizace nejsou schopny řešit problémy lépe než konzistentní národní státy,“ prohlásil a dodal, že ho v tom usvědčuje např. nákup vakcín. Národní vlády podle něho jednají operativněji a rychleji.

I na USA došlo. Robejšek souhlasil s historikem Jaroslavem Čvančarou, že zažíváme rozpad této země v přímém přenosu. Dle Robejška je to způsobeno rozpolcením mezi velkými městy a zbytkem země. V centrech právě sídlí média. „Vytváří hluk, o kterém se příliš optimisticky říká, že je to informace,“ komentoval. Tento hlas dominuje v centrech, venkov se cítí znevýhodněn a reaguje tak, že si tvoří svá média nebo dokonce uvažuje, zda s těmito městskými centry chce být v jedné zemi.

