Nespravedlivé zvýhodnění očkovaných. Psycholog, co radil Senátu, má návrh

Zatímco se v posledních dnech již nemohou neočkovaní prokazovat negativním testem, psycholog a někdejší poradce Senátu Jan Zeman míní, že by podobně tvrdé restrikce měly být uvaleny i na očkované, kteří covid-19 neprodělali. „Bylo by na místě z důvodu iminentní hrozby vážné újmy navrhnout soudu vydat předběžné opatření, které platnost ‚covidpasů‘ u očkovaných, kteří danou infekci v minulosti ještě neprodělali, zastaví,“ vyjádřil se. Tvrdí, že by opatření proti očkovaným bylo „spravedlivé“.

žaloba od sdružení ProLibertate, podle které dochází k diskriminování neočkovaných a Jan Zeman v této souvislosti odkázal na několik dat, které podle něj „pochopí nejspíš každý, komu ještě vládní a mediální propaganda strachu úplně nevymyla mozek".



Vzhledem k velmi malému počtu hospitalizovaných po reinfekci míní, že je očkování lidí, kteří již onu infekci prodělali a mají protilátky, nesmyslné. „Neboť empirické riziko hospitalizace takových lidí vč. JIP je zcela minimální, natož riziko smrti,“ vysvětluje na svém blogu na serveru iDnes.cz.



Stejně tak pokládá za nesmyslné zavedení povinného očkování, speciálně pak prý u lidí, kteří se s infekcí již potkali prací v „první linii“. Fotogalerie: - Očkovací autobus

Plošné povinné očkování by prý akorát rozdělilo společnost, ale nemělo by dle jeho mínění velký efekt na epidemii. „Už protože mi není vůbec jasné, jak by se takové povinné očkování speciálně u těch důchodců, kterým hlavně má zachraňovat ty životy, vůbec prakticky vymáhalo. Nelze si přece nikterak představit, že by nějaké babičky nebo dědečky násilně napíchávali nějakými injekcemi, které nechtějí už třeba, protože ten covid i ve svém požehnaném věku už přežili jako např. můj téměř osmdesátiletý otec (ten je ale očkovaný), který měl z toho rýmu. A ještě méně je to pravděpodobné u mladých zdravých mužů ve vojenském věku, případně dokonce jejich žen nebo dětí. To by pomalu mohlo skončit až občanskou válkou…“ varuje s tím, že ze všech úmrtí na covid-19 do skupiny lidí pod 55 let spadají z celkového počtu jen 3 % úmrtí.



O petici mikrobiologa Petera Šeba žádající povinné očkování pak píše, že je „na první pohled nezákonná“. Psali jsme: Povinné očkování dětí od 5 let výše, udeřil český expert

Očkovaní, kteří ještě covid-19 neprodělali, by se podle Jana Zemana nadále neměli pokládat za bezinfekční, to je dle něho „extrémně epidemiologicky nebezpečné“. „Ochrana před onou infekcí a přenosem, kterou jim vakcíny poskytují, je ještě podstatně nižší než ochrana, kterou jim poskytuje před hospitalizacemi a úmrtím a speciálně u té nejrizikovější skupiny nad 65 let, u které již procento nakažených očkovaných dosáhlo 70,6 % ze všech nakažených v této nejrizikovější věkové skupině za listopad,“ míní – neuvádí však již také to, že v této skupině je již očkováno přes více než 80 % české populace a neočkovaných tak je z této skupiny v populaci podstatně méně, přičemž do nemocnic jich proudí stále větší množství, než je jich poměr ve společnosti. Fotogalerie: - Pochod proti očkování

Mezi 15. a 22. listopadem bylo podle oficiálních dat z nemocnic ve skupině nad 70 let 4,8krát více neočkovaných než očkovaných ve věkové skupině 70–79 let a nad 80 let pak bylo neočkovaných podle poměru při přepočtu na stejně velké skupiny více 3,2krát. 3,2krát větší je tento poměr i pacientů na JIP (u skupiny 70–79 let pak dokonce 5,5krát).



„Proto si rovněž myslím, že by bylo na místě z důvodu iminentního nebezpečí z prodlení, resp. iminentní hrozbě vážné újmy navrhnout soudu vydat i předběžné opatření, které platnost ‚covidpasů‘ u očkovaných, kteří danou infekci v minulosti ještě neprodělali, zastaví,“ padlo od Zemana. Navrhuje, že pomoci by v tom měla právní cesta, přičemž míní, že by v této souvislosti měl vzít soud v úvahu § 38 zák. č. 15/2002 Sb. umožňující soudu rozhodnout o předběžném opatření pro hrozbu vážné újmy.



„Spravedlivé by to určitě bylo, protože jim stát dává protiprávně privilegia proti neočkovaným a zjevně je tím paradoxně navíc zásadně ohrožuje na zdraví i životech a s nimi i ty diskriminované nepromořené, neočkované, a tak ona vážná újma jasně hrozí na obou stranách – jak těch diskriminovaných neočkovaných, tak těch pozitivně diskriminovaných nepromořených očkovaných,“ myslí si Zeman. Psali jsme: Poslechli nás. Nového nic. Poslanec ANO k plánu SPOLU a PirSTANu Pokus na dětech. Očkování: Nejen Janeček. Doktor má fakta Zkreslujete. Umlčujete. Vědci proti nucenému očkování účtují Joch: Povinné očkování? Skončíme jak v Číně. Sledování všude

