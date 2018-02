Nesrovnávejte dnešní komunisty s těmi z února 1948, žádá Jiří Dolejš. Babiš opravdu není nástupce Gottwalda

25.02.2018 18:24

Dne 27. února 1948 o půl jedenácté složila slib do rukou prezidenta Beneše nová, obměněná vláda Klementa Gottwalda, vzpomíná poslanec Jiří Dolejš, podle kterého tak byla tehdy završena změna, jež na dlouho předurčila dějiny naší země. „I po 70. letech toto téma slouží k šíření psychologie strachu, že tu snad jsou síly, které usilují o návrat do té doby. Jako by oligarcha Babiš byl novým Gottwaldem,“ diví se Dolejš na svém blogu na serveru Aktuálně.cz.