Nevadí, že Pekarová jela na Tchaj-wan, ale že se vrátila. Bohužel to není vtipné, litoval Rajchl v Ostravě

Šéf strany PRO Jindřich Rajchl by chtěl dojet do Bruselu za šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a říct jí, že je novým českým premiérem a že doby, kdy bylo Česko kolonií Evropské unie, jsou pryč. To mimo jiné uvedl na setkání s občany v Ostravě, kde se také probíral vládní konsolidační balíček, vztahy s Tchaj-wanem či válka na Ukrajině.

„Dámy a pánové, děkuji, že jste dnes dorazili. Je to nádherný pohled do tohoto plného sálu,“ poznamenal po svém příjezdu na setkání šéf strany PRO Jindřich Rajchl. Setkání v Ostravě se zúčastnily stovky lidí. Rajchl přijel na setkání se zpožděním, podle svých slov ho zdržela doprava kolem Brna. „Jediná šance, jak zastavit přesun amerických vojsk, je D1,“ oglosoval Rajchl.

Svůj projev zahájil konsolidačním balíčkem a kritikou vlády. „Když je takzvaná superdebata, což bylo takové jedno velké nic. Já jsem se tam moc nedozvěděl od té paní Tománkové. Kromě toho, že paní Tománková fandí pětikoalici, ale to bylo jasné už dávno před začátkem toho pořadu. Ale když se bavíte o tom, kde se zaplatí ten jejich mejdan, tak prostě o tom, že by to zaplatil někdo jiný než občané České republiky, o tom tam nepadlo ani slovo. Když se tam náhodou dotkli toho, že bychom nemuseli tak úplně podporovat Ukrajince, kteří sem přicházejí, notabene ještě ke všemu z hlediska toho, že ten systém je nastavený tak, že je velmi snadno zneuživatelný, a uteklo kolem spoustu stovek milionů, možná i miliard korun, díky tomu, jak je ten systém od pana Jurečky nastavený, tak se tam prostě dozvíme, no to snad ne, to ani náhodou. Toho se nedotkneme ani omylem. A pak už opravdu dochází k takovému tomu naplnění toho slavného pořekadla: ‚Závidíme Maďarům jejich Orbána a závidíme Ukrajincům jejich Fialu‘," pronesl Rajchl.

„Někdo mi říkal, že mu vadí, že Markéta Pekarová Adamová jela na Tchaj-wan, že zruinovala vztahy s Čínou. My potřebujeme Čínu na náš automobilový průmysl. My potřebujeme Čínu v podstatě na všechno, a paní Pekarová Adamová jela na Tchaj-wan. Já jsem tomu oponoval, já jsem říkal, že mně nevadilo, že tam jela, mně vadilo, že se vrátila. Kdyby tam zůstala, tak mi to tolik nevadí,“ podotkl.

„Člověk by si mohl říkat, jak je to všechno vtipné, kdyby nešlo o nic menšího než naše peníze, naši svobodu, naši svrchovanost, naši budoucnost a v současné době také naši bezpečnost, protože to, co se děje v těch posledních dnech mě osobně tedy rozhodně neuklidňuje. Když vidíme, jak pan Řehka opakovaně říká, že bychom se měli připravit na ozbrojený konflikt a že budeme terčem nějakých ruských strategických raket. A pak přijde pan Lipavský, který sám by nikdy nedokázal uvařit ani kafe, s bezpečnostní strategií státu, kde prostě říká, že Česká republika není v bezpečí a že je nezbytné, abychom se připravili na variantu ozbrojeného konfliktu. Tohle nejde z jejich hlav. Ani jeden není takový myslitel, aby něco takového dokázal připravit sám. To znamená, že jim to někdo musí nadiktovat a to znamená, že je za tím nějaký záměr,“ zmínil Rajchl.

Koalice obětovaných

„Dlouhodobě jsme kritizovali nebo ukazovali na tu možnost, že ten konflikt nebude veden mezi všemi státy NATO a Ruskem, aby se nejednalo o třetí světovou válku, ale že NATO se pokusí, aby do toho konfliktu, nebo k těm Ukrajincům dotáhl vojáky z Polska, Pobaltí, z České republiky, ze Slovenska a aby vlastně to byla taková jenom jaksi část, abychom se my tady na východě bili mezi sebou a oni by si spokojeně inkasovali ty profity za dodávky zbraní. A dneska vidíte pana Rasmussena, což je bývalý generální tajemník NATO, dnes v pozici poradce Volodymyra Zelenského, to si dejte dohromady, jak říká, že by bylo řešením vytvoření tzv. koalice ochotných. To znamená, že v podstatě by tyhle východní státy, on jmenoval Polsko, které by to mělo vést, celou tu koalici, samozřejmě. Jmenoval pobaltské státy, ale zcela jistě se počítá i s Českou republikou a se Slovenskem, takže by ty státy, které dobrovolně chtějí to vojsko poskytnout Ukrajincům, takže ty by mohly pod vedením Polska tímhletím způsobem pomoct,“ řekl Rajchl, že se toho obává. Podle jeho slov by pak nešlo o koalici ochotných, ale o koalici obětovaných.

„Za sebe říkám, že by v tuhle chvíli bylo naprosto záhodno, abychom začali tlačit na vládu, aby nám jasně řekla, jestli je ochotna se takové koalice zúčastnit, nebo ne. Protože pokud by řekla, že ano, tak pak už je to o tom, abychom se okamžitě sešli a tu vládu svrhli stůj co stůj, protože v daném případě by to bylo zásadní ohrožení České republiky. My za PRO se jednoznačně odmítáme takové koalice zúčastnit. Jsme strana, která má politiku postavenou na míru a v žádném případě nedopustíme, aby Česká republika byla vtažena do konfliktu na Ukrajině,“ zdůraznil.

„Žijeme v době lží a hysterických politiků,“ rýpl si Rajchl do senátorky Miroslavy Němcové (ODS), která po zničení či kolapsu Kachovské přehrady podle něj bez váhání obvinila jednoznačně ruskou stranu z toho, že to udělala. „Hned ještě k tomu dodá, že ten, kdo je v tu chvíli proti smlouvě s USA, je vlastizrádce. A ono je to přesně obráceně,“ míní.

Sankce nefungují, Rajchl vyzývá k jejich zrušení

Rajchl dále kritizoval systém protiruských sankcí, který se podle něj ukázal jako neúčinný. „Rosněfť má rekordní zisk, Sberbank má rekordní zisk, v Rusku je inflace 2,1 %, my tady máme 15 %. Sankce fungují na ničení evropské ekonomiky a Česká republika to odnáší úplně nejvíc. Pojďme se vrátit k pravdě. Sankce nefungují a je potřeba je okamžitě zrušit. Vůbec k ničemu nám nejsou. Nemáme jediný důvod, proč to dál prodlužovat,“ dodal Rajchl.

Vládní konsolidační balíček je podle jeho slov celý postaven na postulátu: Vy to zaplatíte. „Zvýšené daně, DPH, které nepřinese vůbec nic. To, že by se měly snížit ceny, na to zapomeňte. Prostě jenom všechno bude dražší,“ poznamenal Rajchl.

„Nesmíme být už kolonií, kterou západní Evropa využívá ke svému bohatství,“ rozhorlil se Rajchl.

„Alfa a omega je opravdu v tom nastavení celého toho našeho vnímání současného světa. My jsme byli ve 20. a 30. letech 20. století desátou největší ekonomikou na světě. Potom jsme byli okupování fašistickým Německem, následně jsme se dostali do područí Stalina, protože jsme si mysleli, že to je jediná obrana před tím, že by Němci přišli znovu. Jak jsme se vymanili ze Stalinova chřtánu, tak jsme skočili do bruselského chřtánu a dneska jsme dobrovolně přijali roli kolonie západní Evropy. My tam dodáváme levné energie, my tam dodáváme levnou, ale kvalifikovanou pracovní sílu, my jsme odbytiště všech jejich surovin, včetně potravin druhé a třetí jakostní kategorie, které se dovážejí. V Německu by si to nedovolili dát ani na pult, a tady to ještě za předražené ceny kupují.

Pokeroví hráči mají takové zlaté pravidlo – u toho stolu, kde sedí devět hráčů, vždy u toho stolu sedí jeden blbec, který to celé zaplatí. A když do patnácti minut nepřijdete na to, kdo tím blbcem je, tak jste to vy. A náš problém je, že už patnáctý rok pátráme po Evropské unii, kdo je za toho blbce, který to celé platí. A je potřeba si uvědomit, že jsme to my. A je potřeba to zastavit. A věřte mi, že nic by mi neudělalo větší radost, než jet za Ursulou von der Leyenovou a říct jí: Já jsem nový premiér České republiky a chtěl jsem vám říct, že doba, kdy Česká republika byla vaší kolonií, tak ta doba je dneska u konce,“ řekl Rajchl a vysloužil si velký potlesk.

