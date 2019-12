Nevěstinec v Holešovicích? Emma Smetana si s jeho šéfem povídala o práci

Hlavní město Praha vypovědělo společnosti ShowPark nájem s ohledem na služby, které údajně nabízí. Podle náměstka primátora Pavla Vyhnánka nejde o ideologii nebo morálku, ale město nemůže podepsat nájemní smlouvu s někým, kdo provozuje nevěstinec.

Provozovatel klubu Zbyněk Matela se proti tomu ohradil v rozhovoru pro DVTV. „ShowPark není nevěstinec, nebo spíše záleží, co si pod tím kdo představí. Já se musím vymezit vůči některým mediálním zkratkám, že já jsem pasák a ty slečny tam jsou moje prostitutky. My provozujeme erotické taneční centrum, ty slečny si náš prostor pronajímají jako výkonné umělkyně a poskytují erotickou taneční show,“ vysvětlil Matela s tím, že jich tam takhle pracuje na 600.

„K sexu nikdy nedochází, to vylučuji,“ dodal Matela a reagoval také na slova náměstka Vyhnánka, podle kterého je všem jasné, co se tam děje. „Neříkal mi, že by u nás byl nebo tam čerpal nějakou službu, takže nevím, jak na to přišel,“ prohlásil Matela.

Zástupci klubu se prý ještě pokusí rozhodnutí o vystěhování zvrátit. „Klub jsme ještě nevyklidili, čekáme na písemný rozsudek a pokusíme se ten rozsudek ještě nějak zvrátit. Ještě tam jsou mezi městem a námi nějaké žaloby, my se domníváme, že když jsme městu léta platili, tak bychom měli mít nárok na tu nájemní smlouvu,“ řekl s tím, že pokud to ale bude nezvratné, tak místo určitě opustí.

Matela nechápe, proč po tolika letech je klub pro město problémový. „Není nezbytné, aby město tolerovalo noční klub, nicméně my jsme tam od 90. let, kdy nám to město pronajalo s tím, že počítá s erotickým centrem na Holešovické tržnici. Tehdy to byl plán zastupitelů odvést ten noční život z centra města. No a od té doby my jsme řádně platili nájemné a dodržovali platnou legislativu,“ nechápe majitel ShowParku.

Pokud bude rozhodnutí nezvratné, Matela by rád šel do městského nájmu v jiné části města. „My akceptujeme, že nás tady město nechce, ale musí nám říct, kam bychom to měli přesunout, aby za pár let nenastala stejná situace. Pan náměstek nás směřuje do nějakého soukromého prostoru, ale i tady může vyvstat problém,“ vysvětloval Matela, že se jak „výkonné umělkyně“, tak zákazníci přesunou do centra. „Takže tam může vzrůst zase kumulace těch služeb a zákazníků, a to může být leckde problém, třeba v souvislosti s rušením nočního klidu,“ dodal.

„My jsme to v té tržnici dělali dlouhá léta tak, že jsme nikoho neobtěžovali. Tak si myslím, že by bylo výhodnější, kdyby město určilo adresu, kam by se měl ten podnik přesunout. Když my se přesuneme do nějakého prostoru, kde následně městská část přijme vyhlášku třeba o zavírací době, tak naše investice bude zmařená,“ pokračoval Matela, který se podle svých slov nejvíce bojí, že bude muset propustit svých 65 zaměstnanců, kteří se starali o chod provozovny.

„Chceme jen otevřít dialog s městem ohledně otázky, kam se máme přesunout, abychom to nemuseli za pár let řešit znovu,“ řekl na závěr majitel ShowParku v Holešovicích.

