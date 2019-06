Nevím, jestli to říkáte správně... Senátor Čunek deptal Tvarůžkovou

Senát se domluvil na vzniku komise, která se bude zabývat audity Evropské komise. Senátor Jiří Čunek byl jedním z těch, kteří její vznik podpořili. „Komise vznikla proto, aby lidé, kteří zastupují české občany a mohou mít bližší vhled, mohou jednat a získávat podklady, aby si na tuto záležitost udělali vlastní názor,“ upřesnil senátor v rozhovoru, jaký je smysl nově vzniklé komise.

Následně se moderátorka zajímala, jak vážně bere předběžné závěry auditu Evropské komise, podle kterých je premiér ve střetů zájmů a hrozí navracení sta milionů korun, které získala společnost Agrofert. Je prý potřeba se především podívat na to, jaký je to proces. „Kdyby to byl soud, kde je už rozsudek pravomocný, tak bychom to museli vzít na vědomí, smířit se s tím, nebo by se nad tím někdo radoval... jak je vidět u některých kolegů v politice, protože se asi domnívají, že čím více bude Česko nucené vracet peněz, tím je lépe pro ně...,“ řekl s tím, že toho sám příznivcem není.

„V tuto chvíli je to ale tak, že Evropská komise něco řekla a na to odpoví úředníci České republiky. Jejich zájem je, i kdyby nešlo o premiéra Babiše, aby se Česká republika neprovinila a dotace zůstaly tady,“ shrnul současný stav senátor a odhadoval, jaký tato situace bude mít nejspíše vývoj. „Teď to bude klasický ping-pong a zcela jistě letos ta záležitost neskončí,“ predikoval Čunek.

Premiér Babiš ještě předtím, než jsou známy definitivní závěry, hovořil o auditu Evropské komise jako o auditu neprofesionálním. Je to vhodné, když hovoříme o národních zájmech? Zajímala se Tvarůžková dál. „Známe všichni dobře ze svého života, že někdy, když se postavíte, tak je to lepší,“ míní Čunek, podle kterého pak ta druhá strana vidí, že se Babiš nebojí. „Vidí, že není kořist. Nedovolí si pak tolik a minimálně je pak precizní a lépe pracuje,“ popsal situaci, kterou znají dobře i běžní lidé z práce ve vztahu nadřízený –podřízený.

„Nebo je to tak, že když nemáte pravdu, tak váš atak proti dobré práci, proti pravdě, může mít opačný výsledek,“ přemítal senátor. „Zjevně jsou v tom textu některá pochybení, ale jak jsou závažná, to nevím,“ řekl k textu předběžného auditu Čunek. „Bylo již několikrát konstatováno, že některé závěry a formulace mohly být jiné, možná je přehodnotí administrativa Bruselu,“ odpověděl nekonkrétně na dotaz, která pochybení má přesně na mysli.

Připadá vám to taktické, když vidíte premiéra, který evidentně chrání v první řadě své soukromé zájmy? Vypálila Tvarůžková další dotaz a připomněla, že jde o člověka trestně stíhaného. „Nevím, jestli to říkáte správně,“ zarazil se senátor, podle kterého Babiš chrání své zájmy a je to přirozené. „Tento audit ale úplně s tou trestní kauzou nemusí být spojován,“ zdůraznil Čunek, podle jehož soudu je lhostejné, jestli zde jde o firmu, kterou řídil, nebo firmu, která je ve svěřenském fondu.

Moderátorka stále pochybovala, jestli je pro pověst České republiky Babišovo chování a jeho slova o předběžných závěrech vhodné. Čunek připomněl své zkušenosti z dob, kdy byl ještě vicepremiérem a do Bruselu sám jezdil. Myslí si, že „domácí problémy hrozně přeceňujeme“, a to minimálně ze dvou hledisek. „První hledisko je, že ti, kteří jsou političtí rivalové premiéra, této situace využívají jako politického boje. A za druhé jsme to my čeští občané, kteří jsme hrdí na Českou republiku. Ale zdá se mi, že někdy hlavně ti, kteří vyjeli ven do Ameriky, tam zjistili, že pokud někdo něco zná, tak Prahu a neví, co je Česká republika,“ všímá si Čunek.

„Co se týká Evropské unie jako takové... všimněte si, jak se my zabavíme vnitřními problémy, které mají jiné státy či premiéři jiných států. Není to tak zásadní věc!“ zopakoval Čunek.

„Situace je skutečně taková, že hodně vnitřně přeceňujeme, a to jak média, politici, tak někteří občané, to, jak nás budou brát v Bruselu a co se tam děje. Já jsem přesvědčen, že to není tak hrozné,“ uvedl senátor, který ve vztahu k Bruselu tuto kauzu nevnímá jako zásadní. „Zkrátka nevěřte tomu, že přijede premiér, sedí s těmi zbylými osmadvaceti premiéry u stolu a že si třeba někdo odsedne nebo že mu to někdo naznačí,“ kroutil Čunek hlavou.

To, co se okolo premiéra Babiše děje, je podle Čunka zatěžující hlavně na jeho psychiku. „Každý z nás, když si představí, že má nějaké problémy, tak je hendikepován. Když Babiš jede do Bruselu, odjíždí ze země, kde pořád poslouchá, že je trestně stíhaný a zatěžuje Českou republiku. On to musí pak nějak zpracovávat a pochopitelně se to může projevit v jeho výkonu na Evropské radě,“ snažil se Čunek vžít do Babišovy kůže a doplnil, že pokud tohle vše nyní premiér zvládá, tak je přesvědčen, že skutečně zásadní problém to není. „Problém je pak jen v tom, zda se s tím dokáže prosadit a mít argumenty, které tam ostatní vnímají jako věcné a jednání se vedou dál,“ podotkl.

„To, že někteří poslanci a kolegové mají názor, že je to Babišův hendikep, tak to je teď takový všeobecný mainstream v České republice a některých médií,“ zhodnotil na závěr Čunek a připomněl, že tento hendikep v Bruselu vnímán není.

autor: nab