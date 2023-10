Nevolte liberály! Zabijácká filozofie... Fico staví koalici. Toto může být problém

Výsledky voleb na Slovensku by mohly znamenat, že se do vlády dostanou otec a syn Štefan a Filip Kuffovi, kteří kandidovali za Slovenskou národní stranu (SNS) Andreje Danka a těsně překročili hranici 5 % pro vstup do Národní rady SR. Právě se stranou SNS a se stranou Hlas-SD Petera Pellegriniho bude domlouvat koalici vítězný Robert Fico ze Smeru-SD. Kuffovci se přitom dlouhodobě hlásí ke krajní křesťanské pravici, v kampani straně SNS pomáhal i Štefanův bratr Marián Kuffa, římskokatolický kněz s krajně pravicovými názory, který označuje liberalismus za zlo, které zabíjí děti.

Novinář Jakub Grim upozorňuje, že jako jedna z nejpravděpodobnějších variant sestavení vlády na Slovensku se jeví spojení Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS. „V nově složeném slovenském parlamentu se rýsuje koalice Smeru, Hlasu a SNS. Měla by pohodlnou většinu 79 hlasů (z celkem 150). V desetičlenném klubu SNS ale bude řada radikálních osobností. Například trojice členů strany Život, kteří v minulých volbách kandidovali za Kotlebovu ĽSNS,“ varuje Grim, že v SNS jsou zástupci krajní pravice.

To by mohlo být pro některé členy Smeru nebo Hlasu problémem. „Právě trojice poslanců za SNS/Život Tomáš Taraba, Filip Kuffa a Štěpán Kuffa může být překážkou nejpravděpodobnější povolební koalice Smeru, Hlasu a SNS. Bez Taraby a kuffovců by měla jen nejtěsnější většinu 76 (ze 150) hlasů v parlamentu,“ informuje Grim.

Právě trojice poslanců za SNS/Život Tomáš Taraba, Filip Kuffa a Štěpán Kuffa může být překážkou nejpravděpodobnější povolební koalice Smeru, Hlasu a SNS.

Bez Taraby a Kuffovců by měla jen nejtěsnější většinu 76/150 hlasů v parlamentu. https://t.co/EkcZfstgnu — Jakub Grim (@jakub_grim) October 1, 2023

Štefan Kuffa byl v minulém volebním období poslancem za krajně pravicovou nacionalistickou Lidovou stranu Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotleby. Kuffa byl krátce předsedou také krajně pravicové křesťanské strany Život-Národní strana, ve které působil jeho syn Filip Kuffa, který byl taktéž v minulém volebním období poslancem. Předsedou strany Život-Národní strana je aktuálně Tomáš Taraba. Všichni zmínění byli v aktuálních volbách zvoleni do Národní rady SR za Slovenskou národní stranu Andreje Danka.

Volbu SNS doporučoval na svých mítincích i kontroverzní římskokatolický kněz Marián Kuffa, bratr Štefana Kuffy. Ten před volbami ve svých projevech mimo jiné hlásal, že se do vlády za žádnou cenu nesmějí dostat liberálové, kteří podporují interrupce.

„Modleme se za to, aby se do vlády nedostali ti liberálové, kteří se takto maskují a zabíjejí přitom živý lidský plod ještě před porodem. Máme karty v rukách, nevolte liberály, protože se po zádech křesťanů chtějí znovu vyškrábat do vlády. A vláda, to je jejich zbraň, kterou zabíjejí křesťanské hodnoty,“ hlásal Kuffa.

„Bratři liberálové a sestry liberálky nejsou naši nepřátelé, nepřátelská je jejich zabijácká filosofie, která nezabíjí jen nás a naše děti, ale i je samotné a jejich děti. Proto je nebudeme volit. Když oni nevěří v Boha, odpovíme jim slovy liberálů. Zůstaňte v lásce, to je naše požehnání, nechť vás všechny žehná vše milující Bůh, Pán s vámi. Nevolte liberály, s Pánem Bohem,“ vyzýval Kuffa, jak je patrné z videa některého z jeho mítinků před volbami.

Slovenský římskokatolický kněz Marian Kuffa před volbami nezahálí.

“Modleme se za to, aby se do vlády nedostali liberálové…” pic.twitter.com/LJdSZWy0Ga — OstraVanda (@ostravanda_) September 26, 2023

V minulosti se Kuffa například ostře ohrazoval proti Istanbulské úmluvě nebo vůči problematice genderu. „Před pár týdny ke mně přišly tři puberťačky najednou. S pláčem. A řekly mi: Pane, my nevíme, zda jsme muž či žena. Vše možné řešíme ve světě, ale tady na Slovensku vůbec neřešíme gender. Před našima očima zabíjejí tělo, psychiku i duši těchto dětí. A my zbaběle mlčíme, aktivně podporujeme gender filozofy, kteří zabíjejí tělo, psychiku i duši. Čtu z knihy, která se nazývá Život. Včera jsem měl jednu puberťačku, předevčírem dvě. Doktorku jsem přivolal, aby řekla... K čemu mlčet?“ sděloval Kuffa v roce 2018.

„Ideologii genderu skryli do Istanbulské úmluvy a dneska to skrývají do tzv. sexuální nauky, sexuální výchovy. To je sexuální deformace. Istanbulská úmluva je trojský kůň. Kdo jej přivedl na Slovensko? Paní ministryně v roce 2011. Hradbou proti koni je Ústava Slovenské republiky. Zatím jsme v souladu s Ústavu. Ideologie genderu jsou ti lidé, kteří hlasovali protiústavně. Hradby Troje jsou zákony Slovenské republiky. A trojský kůň je už blízko, vždyť jsme jej pozvali – podpis znamená trojský kůň na Slovensku,“ řekl tehdy Kuffa doslova.

