Nevyjednávat, rovnou střílet. Vydírání Lukačoviče nabírá na obrátkách

Komunikace mezi Ivem Lukačovičem a vyděračem, který po zakladateli Seznamu žádal 12,7 bitcoinu do tří dnů, se dostává do dalšího dějství. Poté, co se Lukačovič obrátil na veřejnost s žádosti, aby pomohla s dohledáním neznámého pachatele a nepřistoupil na anonymní vyjednávání, přišla další výhrůžky týkající se i miliardářovy rodiny. „Z teroristy a vyděrači se nevyjednává. Ty se rovnou střílej,“ vzkázal poté na svém twitterovém učtu miliardář, který znovu celou záležitost zveřejnil na svém twitterovém účtu. Za dopadení vyděrače slibuje miliony.

Jak jsme již informovali, neznámý vyděrač, který vyhrožuje terorizováním firmy, požaduje po Lukačovičovi celkem 12,7 bitcoinu ( v přepočtu 8,12 milionu korun) na uvedený bitcoinový účet. Ve svém e-mailu vyděrač zakladatele Seznamu varoval, aby nic nezveřejňoval a neohlašoval policii. „Tohle je jediný způsob, jak mě rozumně zastavit (zaplatit – pozn. red.), než napáchám škody výrazně větší, než kolik teď požaduji. Je to prostě obchod,“ napsal anonym.

Pokud tak Lukačovič neučiní, vyhrožoval potížemi Seznamu v jeho sídle na Andělu, ale i v dopravě a v nemocnicích podobně jako před dvěma lety. Jde zřejmě o tutéž osobu, která tehdy ohlásila bombu v jedné známé internetové společnosti.

Psali jsme: Odměna za dopadení, jde o miliony Kč! Majitele Seznamu vydírají

Lukačovič odmítl na takovou hru přistoupit, obrátil se na policii i na veřejnost s žádostí o pomoc, ve hře je i několikamilionová odměna. „Nabízím několik milionů Kč jako odměnu za vypátrání a pravomocné odsouzení majitele bitcoinové peněženky bc1q5emlck4402nlctp3ss7cewkc4nsrewwujh0jd7. Dostaneš tolik milionů Kč, kolik on dostane let natvrdo. Pokud půjde sedět na 5 let, ty dostaneš třeba 5 milionů korun. Ten z*rd půjde sedět. O tom už je rozhodnuto,“ reagoval v sobotu ve veřejném příspěvku na vyděračova slova majitel Seznamu.

Do několika hodin přišla od pachatele o to tvrdší reakce, kterou Lukačovič sdílel ve svém tweetu. „Chceš hrát mimo hřiště? Tak jo. Dávám ti čas do nedělních 18 hodin to vyřešit se mnou dohodou. I když by sis za to zasloužil trochu zhoršit podmínky, nechám to, jak to je. 0,5 btc pro začátek vyjednávání stačí. Jak mi přijde aspoň taková částka, otevřu tenhle e-mail a můžeme si psát, ale samozřejmě rozumně rychle, maximálně 14 dní,“ klade si vyděrač další podmínky.

Pokud tak Lukačovič neučiní do 18 hodin, slibuje vyděrač, že bude „ošklivý“ pro všechny, včetně jeho rodiny. „Kromě toho, že si uděláte požární cvičení, v případě nesplnění podmínek začneme mluvit o rodině, není tak anonymní, jak si myslíš, a to teprve začne být kurva nepříjemný, Pokud začneme vyjednávat, tak ti garantují, že pokud vyjednávání selže, k rodině se dál nesnížím, to jen v případě, že budeš úplně odmítat to řešit a vysereš se na to. Poraď se s Ellou, co si myslí, že je správní volba,“ napsal vyděrač.

Lukačovičova odpověď byla nekompromisní: „Z teroristy a vyděrači se nevyjednává. Ty se rovnou střílej. Nikdo nežije v bublině. Každý někoho má. Rodinu, přátele, rodiče. A tohodle zmrda jednou někdo PRÁSKNE. Někdo, kdo o něm ví, aniž by on to sám tušil,“ uvedl Lukačovič.

Z teroristy a vyderaci se nevyjednava. Ty se rovnou strilej.



Nikdo nezije v bubline. Kazdy nekoho ma. Rodinu, pratele, rodice.



A tohodle zmrda jednou nekdo PRASKNE. Nekdo, kdo o nem vi, aniz by on to sam tusil. pic.twitter.com/mTAQQrsHk4 — Ivo Lukacovic (@ilblog) July 30, 2023

Později se ukázalo, že někdo poslal vyděrači na konkrétní bitcoinový účet 0,0001 bitcoinu, anonym se obrátil na Lukačoviče s tím, že jde o „výsměch“ a opět mu zopakoval své výše zmíněné podmínky. „Děcka, kdo mu poslal ten 0,0001 bitcoinu. Asi ho to naštvalo,“ dodal k tomu pobaveně Lukačovič ve svém twitterovém příspěvku.

Psali jsme: Prasklo to! Jak Rakušanovi politici vydírali a hrozili Radě ČT. Kvůli Dvořákově odměně „Spal ty noviny od Babiše!“ A pak už nepřivezla nákup. Senioři promluvili Vyloučit Rusko! Zelenskyj opět vyčítal světu Česká krajina: Výhrůžky, útoky, vydírání. Rezervace divokých koní čelí roky likvidačním tlakům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.