Newyorský soudce „napařil“ Trumpovi obří pokutu

Server The New York Times si všímá, že verdikt odpovídá návrhu newyorské generální prokuratury, která požadovala pokutu ve výši 370 milionů dolarů a Politico dodává, že tříměsíční soudní řízení v rámci žaloby, kterou podala newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová, přichází jen několik týdnů poté, co federální porota v samostatném případu nařídila Trumpovi zaplatit 83,3 milionu dolarů jako odškodné spisovatelce E. Jean Carrollové za hanlivé výroky, které pronesl v době, kdy byl prezidentem, v reakci na její obvinění ze znásilnění.



V kombinaci s pokutou 5 milionů dolarů, kterou musel Trump Carrollové zaplatit v samostatném soudním procesu v loňském roce, pak Politico vypočítává, že hlavní republikánský favorit na příštího amerického prezidenta již na soudních rozsudcích zchudl až o 443,1 milionu dolarů. Tato částka se však může změnit, jelikož se Trump proti dřívějším rozsudkům týkajících se Carrollové odvolal a slíbil, že se rovněž odvolá i proti rozsudkům v novějším procesu.

Fotogalerie: - Odhalení Trumpa

Kromě Trumpa byli v aktuálním sporu žalováni také jeho synové Donald Trump junior a Eric Trump, kteří dle agentury AP dostali od soudu zákaz zastávat vedoucí podnikatelské posty až po dobu 2 let a pokuty ve výši 4 milionů dolarů.

