Než být v takové ODS, to jdu radši pryč. „Stydí se za to, co říká Fiala.“ Straník měl co říct

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7668 lidí „O Tea Party je hodně slyšet na sociálních sítích, máme měsíčně stovky až miliony zhlédnutí našich myšlenek, které tam sdílíme. Ale Tea Party sama v ODS ztratila spoustu příznivců a členů. Někteří odešli ke Svobodným, většina ale odešla z politiky asi navždy,“ uvádí o frakci, ke které se původně hlásilo na 800 členů strany.

Přiznává, že Tea Party před parlamentními volbami trochu usnula, a sice proto, aby se dal prostor Petru Fialovi zvítězit. „Voličům i nám v ODS slíbil, že nám ponechá část agendy. Například že se postará o to, aby nebyl zákaz spalovacích motorů, že je nepřijatelný Green Deal, protože by ohrozil chudé lidi a pracující a ti si nemohou dovolit alternativní pohony. Řekl, že by to byla katastrofa pro český průmysl. To sliboval ten samý Petr Fiala, který je dnes ve vládě. Doběhl ale asi polovinu republiky,“ podotýká Luboš Boleček, že dnes má v ODS Tea Party velmi malý vliv.

Následně uvedl, že pravicová politika v ODS ztratila svůj vliv a z historického hlediska se z ODS stala dnes taková Unie svobody.

Boleček, který je stále členem ODS uvažuje, že stejně jako velká čas jeho kolegů tuto stranu opustí. „Už jsem se domluvil s Liborem Vondráčkem, že budu přecházet ke Svobodným... Budeme se tam snažit dělat pravicovou politiku. Většina ekonomů se shodne, že Svobodní mají nejlepší ekonomický hospodářský program pro Českou republiku. Opouštím loď, ač se stále muzika na palubě hraje,“ říká s tím, že Tea Party bude nadále frakcí ODS. Očekává, že bude „hlasitým řadovým členem Svobodných“.

Fotogalerie: - Hovory na pravici XXXV

Ke svým cílům v rámci Svobodných uvedl: „Stát je dnes už tak nabubřelý, že požírá sám sebe. Pro nás bude důležitý dát stát do pořádku, trošku mu ty chapadla, hlavně z toho trhu, odstranit, aby neměl tolik regulací,“ hovoří o plánu ohledně osvobození zdravotnictví od státu, důchodové reformě, snížení daní a zeštíhlování státu. „Stát už má dnes asi milion zaměstnanců, vyhazovat určitě začneme na byrokratických místech, a už zrušíme nějaké úřady…“ nastiňuje Boleček s tím, že zastupovat chtějí hlavně zájmy pracujících lidí.

V kontextu toho popisuje, co na jeho plány říkají kolegové z ODS. „Bavím se hlavně se členy Tea Party, co jsem zaznamenal, tak to členové ODS přecházejí hlasitým mlčením, nechtějí se vyjadřovat k ekonomickým otázkám, trošku se za to stydí, co předvádí Petr Fiala. Rozkoly ODS by je samotné ale ohrozili při volbách. Kdo by chtěl, aby se ODS vrátila na kolej, na které byla, tak ODS nechá teď ve volbách prohrát a nebude ji volit.

ODS už také ovládají Vystrčilovy děti. Premiér je zjevně ovlivnitelný. O tom, kam bude strana směřovat rozhodují v ODS nižší desítky lidí. Fiala byl slabý jako předseda strany a bohužel je slabý jako premiér, myslím, že zapomíná, že je premiér České republiky, podléhá různým tlakům, možná je mu prostě bližší, když ho po zádech poplácá Evropská komise než kdyby něco udělal pro národní zájmy,“ dodává člen ODS na adresu Petra Fialy.

Pevně věří, že ještě existuje cesta návratu, za příklad dal Václava Klause: „V roce 1989 se tu objevil velký vizionář Václav Klaus, který podobnou transfromaci dokázal. Já věřím, že takoví vizionáři přijdou, že každá krize vyplodí silné muže,“ říká a směje se zároveň nad tím, že Marian Jurečka to rozhodně není.

Sdílel také svůj názor, že demonstrace Česko proti bídě na Václavském náměstí v jistém smyslu premiérovi Fialovi nahrávají: „Myslím si, že to Petru Fialovi pomáhá udržet si některé členy, že je jako ten bojovník proti tomu ruskému vlivu. Ty demonstrace jsou prezentované jako proruské, takže si myslím, že mu to ideologicky pomáhá,“ míní Boleček, že občané věří České televizi, když tvrdí, že jde o proruskou akci. „Část občanů má stále velkou důvěru ve stát. Bude jich třeba ještě 40 procent,“ dodává svůj odhad.

