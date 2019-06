Nezajímá mě novinářská svoboda, když… Zapálená obhájkyně premiéra a protikorupční bojovník se nemilosrdně střetli na síti

Chodili spolu do školky, oba jsou spojeni s Mostem, oba pracují v resortu životního prostředí. Ona zapáleně stojí za Babišem, on chce jeho demisi… Náměstkyně ministra Brabce Berenika Peštová z hnutí ANO hájí na sociální síti premiéra i úředníky. Předběžnou auditní zprávu, kolem které se diskuse a protesty posledních dní točí, prý nehodlá číst. Vyjádření protikorupčního bojovníka označila za tendenční. Tvrdí, že za únik materiálu někdo zaplatil. Mluví o trestním oznámení, sama s ním má zkušenosti.

Co náměstkyni ministra životního prostředí rozčílilo?

„Služební zákon je o oddělení politické a státní správy/moci. Jsem přesvědčený, že úředníci se nenechají ovlivnit při své práci politiky, ač by se jednalo o premiéra. Je nepřípustné, aby premiér opakovaně předjímal jejich rozhodování, tím na ně vytvářel nátlak, popíral podstatu v úvodu uvedeného záměru, který je mimochodem správně podmínkou EU, tzn. i využívání dotací EU.

Úředníci nejsou zaměstnanci Agrofertu!“

Tento komentář na profilu Lea Steinera, protikorupčního bojovníka a zároveň zaměstnance Státního fondu životního prostředí, v němž sáhl na premiéra, nenechal v klidu mosteckou zastupitelku za ANO a náměstkyni ministra životního prostředí za ANO Bereniku Peštovou. „Leo, a Ty mi chceš říct, že na SFŽP dochází k nějakému zneužívání?“ zeptala se ho veřejně.

(SFŽP je zkratka pro Státní fond životního prostředí, na kterém dnes Steiner jako úředník pracuje na odboru národních programů. Úřad patří do gesce ministra Brabce. Pozn. red.)

„Kdyby docházelo ke zneužívání, již bych na fondu nebyl a rozhodně bych si to nenechal pro sebe,“ odpověděl jí tázaný s tím, že její dotaz je irelevantní, takže zjevně nečetla článek s názvem „Auditoři se mohou mýlit. Nebylo by to poprvé, tvrdí odborníci na získání dotací“, pro který se on v roli dotačního experta vyjadřoval.

Tlaky médií jako překážka nezávislosti?

Anketa Měl by být prezident Zeman sesazen z úřadu? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 23147 lidí

„Milý Leo, Tvoje příspěvky, z mého pohledu, se mi zdají být tendenční. (…) A máš pravdu, státní úředník musí být nezávislý, ale bude? Podívej se na ty tlaky médií? Je to normální?“ pokračovala Berenika Peštová, pro kterou není podstatné, co je obsahem vynesené auditní zprávy, ale za alarmující považuje zejména to, že byla důvěrná předběžná zpráva k auditu dotací poskytnuta médiím, a tak se její obsah dostal k veřejnosti. Na svém vlastním facebookovém profilu se snažila vysvětlit, proč to považuje za alarmující.

Obsah, nebo „za kolik“? Neshody o důležitosti

„My občané máme právo znát obsah této zprávy, když dotace obecně jakékoliv (nehledě na to, kdo je čerpá) platíme ze svých daní. A peníze z našich daní jsou i v evropském rozpočtu. Já chci vědět, na co moje peníze jdou. A je mi líto, že státní úředníci, kteří pracují pro občany, hájí zájmy soukromých firem. Když o nic nejde, tak proč ta hysterie?“ to je jedna ze zpráv, která k Berenice Peštové na Facebooku směřovala.

Lidem nestačilo zdůvodnění, že zpráva je prostě v režimu „důvěrná“. Náměstkyně se snažila svůj postoj vysvětlit například v komunikaci s tazatelkou Vytejčkovou. „Mne zajímá, jak se k tomu dostaly noviny,“ zdůrazňovala jako podstatné Peštová:

Náměstkyně: „Nezajímá mě novinářská svoboda, když…“

Leo Steiner položil náměstkyni v této věci také dotaz: „Bereniko, prosím upřímně a otevřeně. Jak komentuješ reakci Babiše a Tomana na audity? Děkuji.“ Na to vysoce postavená úřednice odpověděla: „Upřímně mi vadí, že pokud něco jede v důvěrném režimu, tak pro mne platí, a nejen pro mne, že pokud něco řeknu či pustím dál, tak se vystavuji trestnímu stíhání. Paradox je, že všichni řeší obsah, ale nezajímá je, kdo tento materiál pustil, proč (když je to draft), a popřípadě ‚za kolik‘. Nejsem nikoho obhájcem, soudcem či žalobcem, ale pokud já mám ctít pravidla hry, tak chci, aby je ctili všichni. A vůbec mě v tomto případě nezajímá novinářská imunita či svoboda, když já mám odpovědnost, tak to platí pro každého zaměstnance, nebo ne?“

Na to Steiner: „Únik auditu je špatně, nechť se řádně prošetří a vyvodí důsledky. Stále jsi mi ovšem neodpověděla na můj dotaz.“ Náměstkyně upozornila, že podobných zpráv viděla mnoho a konečné zprávy pak vypadaly jinak, proto bude vycházet až z té konečné. Tuto prý ani nečetla. Více konkrétněji se Steiner nedozvěděl, Peštová ukončila komunikaci větou: Jestli jsi (10. června, pozn. red.) viděl M. Havlíčka, tak mám stejný názor.“

Po samostatném rozhovoru ParlamentníchListů.cz s Leem Steinerem poskytla redakce prostor k obsáhlému samostatnému vyjádření i náměstkyni Berenice Peštové. Ta jej slušně odmítla s odpovědí, že nemá v tuto chvíli důvod se vyjadřovat pro média k návrhu auditní zprávy a nebude ani nijak spekulovat „co by kdyby“. „Reakci na návrh zprávy připravují kompetentní úředníci a podle prvních informací, které zveřejnila jednotlivá ministerstva, je plná chyb a nepravdivých nebo zavádějících informací,“ doplnila své odůvodnění.

Jediná otázka, na kterou odpověděla, se tak týkala její kauzy s mosteckým byznysmenem Jiřím Zelenkou, bývalým politikem a zakladatelem Severočechů.cz, který ji obvinil z uplácení zastupitele. Peštové soud posvětil, že šlo o pomluvu, Zelenka, který jí měl uhradit 350 tisíc korun, se však odvolal. „Svůj boj jsem ještě nevyhrála a ne, nezaplatil,“ odpověděla dnes zastupitelka na otázku, zda jí podnikatel uhradil soudně danou pokutu. V souvislosti se Zelenkou se ale už nechtěla dále vyjadřovat například na podotázky, co říká tomu, že jej noviny tehdy označili za „komunálního Babiše“. Výňatek z dalších otázek, ke kterým v tuto chvíli nemá zájem se vyjadřovat, najdete pod článkem.

Výňatek z otázek položených redakcí Berenice Peštové – zveřejňujeme z důvodu stejného přístupu k oběma stranám:

Je vyjádření J. Hamáčka, že „odpověď na návrh auditní zprávy Evropské komise o střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) zpracují úředníci, ne ministři ANO“, legitimní? Proč? Nevyjádřil tím mimochodem pochybnosti o důvěryhodnosti těchto ministrů – například o jejich tlaku na úředníky? Nebojí se ČSSD velké loajality členů ANO“ vůči svému šéfovi? – O čem to vypovídá?

„Nemám v tuto chvíli důvod se vyjadřovat pro média k návrhu auditní zprávy a nebudu ani nijak spekulovat, co by kdyby. Reakci na návrh zprávy připravují kompetentní úředníci a podle prvních informací, které zveřejnila jednotlivá ministerstva, je plná chyb a nepravdivých nebo zavádějících informací.“

Která vyjádření Lea Steinera pro média (například Aktuálně, pod který jste se vyjadřovala) Vám úplně „nevoní“? Je někde nepřesný, zavádějící? Je osoba protikorupčního bojovníka Steinera pro Vás mimochodem dokladem, že SFŽP jede ve zcela poctivém režimu? Je v pořádku, že pracuje pod ministrem ANO, a zároveň podporuje demisi šéfa ANO jako premiéra?

Jak jste to přesně na Facebooku myslela s možností trestního oznámení, na koho je mířena? (Vím, že sama jste si trestním vyšetřováním prošla, např. nařknutí z korupce od podnikatele Jiřího Zelenky, tak těžko říct, jak si čtenáři mohou tuto vaši poznámku interpretovat.) Můžou v tomto směru „padat hlavy“ na ministerstvu, případně jaké jiné důsledky byste navrhovala za toto „pochybení“?

Nelíbí se Vám, že se na veřejnost dostal audit k dotační problematice (která je mimochodem hrazená z veřejných daní) – není důležitější, CO ten audit obsahuje? Lidem očividně naopak připadá podezřelé, proč má něco takového zůstat tajné, důvěrné – prosím vysvětlete, proč zrovna toto má zůstat důvěrné? A co veřejný zájem? Materiál ani není součástí trestního stíhání, tam by to bylo alarmující, že?

Proč myslíte, že A. Babiš nic neporušil, když jste tu zprávu nečetla, a ani neproběhl žádný (osvobozující) soud atd.? Není pro ČR – ať věcně, tak vzhledem na to možné dopady – zásadnější vědět, jak se skutečně věci mají, co je komu přesně vytýkáno, a nechat to podrobit i odborné, veřejné debatě? Zvláště jde-li o veřejného politického činitele?

Není každý audit také souborem postřehů, jak něco zlepšit? Proč nechcete tuto zprávu číst, je to z té loajality k panu Babišovi a proto, že čekáte konečnou zprávu ve zcela jiném znění (byť jste tohle nečetla)?

Vaše loajalita k představiteli ANO Vás bezesporu šlechtí. Až dostanete do ruky finální zprávu a bude například jednoznačná v neprospěch pana premiéra, jak se k tomu – bez ohledu na Vaši politickou loajalitu – postavíte? V té chvíli bude zřejmě potřeba si vybrat jiný postoj jako úřednice a jiný jako politička, nebo ne?

V čem konkrétním podle Vás finální auditní zpráva může vypadat jinak? Může nakonec dopadnout úplně obráceně – všechna pochybení smetena se stolu? (Setkala jste se někdy i s takovým příkladem?) Nebo se „jen“ nějaká pochybení uznají, napraví, pokuta bude nižší?

Jak se díváte na demonstrace Milion chvilek? Jejich účastníci chtějí odstoupení Benešové, jejíž jmenování ministryní spravedlnosti vidí jako ohrožení nezávislé justice, která vyšetřuje kauzu Čapí hnízdo. Měla by Benešová odstoupit? Třeba proto, že je spojena s dotačními korupčními kauzami Severozápad, kde se obvinění prokázala jako důvodná a ne účelová? (Nevadí vám spojení A. Babiše s ní, protože to na A. B. může samo o sobě házet ono negativní světlo…?)

Co vy a Most? Děje se alespoň na tamní radnici něco podle vašich představ? Co říkáte na to, že pana Zelenku, s nímž jste zahájila soudní spor, Lidovky tehdy označily za „komunálního Babiše“? Zaplatil vám již v někdejším soudním sporu pan Zelenka soudně danou pokutu?

„Sama jste správně podotkla, že já jsem byla mediálně dehonestovaná. Svůj boj jsem ještě nevyhrála a ne, nezaplatil.“

Vizitka náměstkyně Peštové na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Psali jsme: „Ty miliardy budou Babišovi chybět.“ Korupčníky už jednou rozmetal. Teď Leo Steiner mluví právě o Babišovi s Benešovou Babiš to schytává v Mostě, ani o tom neví. Povolební námluvy jak u ping-pongového stolu. Zelení místo rozstřelu šokovali… Bývalý šéf Severočechů Zelenka má za pomluvu zaplatit 300 tisíc korun Přizdisráč, průser, držka... Migranty nechci, máme dost cikánů! Drsný poslanec promluvil o poměrech i o ANO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lucie Bartoš