Neziskovky mají smůlu. Vítězství Trumpa u soudu, teď ještě Svobodná Evropa

Není to tak dlouho, co Donald Trump usedl do křesla v Bílém domě, ale za krátkou dobu již provedl řadu změn přes exekutivní příkazy, které se týkají jak domácí, tak zahraniční politiky Spojených států. Mimo jiné Trumpova administrativa, zejména jeho Úřad pro efektivitu vlády, ruší některé dlouholeté instituce. V tom ale naráží na odpor soudů.

Například u rádia Svobodná Evropa soudce vydal příkaz, že rozhodnutí zrušit financování rádia je nedostatečně odůvodněno a způsobilo by „nenapravitelnou škodu“. Vedení organizace také tvrdí, že je protiústavní rádiu Svobodná Evropa upřít prostředky, které jim Kongres schválil na provoz minulý rok. Jedná se o částku 77 milionů dolarů, tedy 1,7 miliardy korun.

Naopak Úřad pro efektivitu vlády uspěl s demontáží agentury USAID, která podle odborníků slouží zejména k prosazování zájmů amerického ministerstva zahraničí. I tam se demontáž agentury snažil zastavit soud, ale v pátek odvolací soud na federální úrovni toto rozhodnutí zrušil. Ve stejný den pak ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, že organizaci ruší. Zaměstnanci dostali oznámení, že jejich agendu převezme ministerstvo a agentura již nebude nadále působit samostatně. Ministerstvo podle tohoto oznámení, které má k dispozici např. televize ABC, samo rozhodne, které pracovníky z agentury zaměstná, aby pokračovali ve strategických činnostech agentury.

„Tento převod výrazně zvýší efektivitu, odpovědnost, jednotnost a strategický dopad při poskytování programů zahraniční pomoci – umožní našemu národu a prezidentovi mluvit v zahraničních záležitostech jedním hlasem,“ uvádí se v oznámení, stejně jako fakt, že pak již nebude potřeba, aby USAID fungovala samostatně. Odvolací soud zdůvodnil, že zrušení USAID je možná nekonvenční, tak nekonvenční nutně neznamená nezákonné.

Za velké vítězství to považuje senátor Eric Schmitt, který USAID obviňuje napříkald z toho, že sponzorovala neziskové organizace, které podporují migraci do Evropy a Spojených států.

These groups, linked with bureaucracies like the UN, were directly involved in the migration crisis in Europe. At the same time, they were running an end-to-end migration network here—guiding migrants up to our border, giving them cash, and resettling them in U.S. communities. pic.twitter.com/3ScPMbQ0Yj