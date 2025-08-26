Nic, mlčení. Až když to napsali na Novinkách,vyrazil Fiala do boje

Evropská unie projednává návrh legislativy známý pod názvem Chat Control, který by poskytovatelům on-line služeb uložil povinnost automaticky kontrolovat obsah zpráv a souborů uživatelů. Cílem opatření má být boj proti šíření materiálů souvisejících se zneužíváním dětí.
Podle návrhu by komunikační platformy jako WhatsApp či Messenger musely zavést systémy, které by podezřelé soubory a zprávy hlásily příslušným orgánům. Tvůrci legislativy zdůrazňují, že jde o nástroj k ochraně nezletilých před nebezpečnou trestnou činností.
Kritici však varují, že opatření by znamenalo plošné sledování soukromé komunikace uživatelů a mohlo by přinést velké množství falešných hlášení. Přirovnávají jej k situaci, kdy by poštovní služby otevíraly všechny dopisy bez výjimky. O návrhu má Rada EU hlasovat 14. října, jak informují Novinky.cz.
SOSP o návrhu informuje již řadu týdnů a vyzývá politiky, aby se k tématu jasně vyjádřili. Jako první tak učinil dnes již opoziční poslanec Ivan Bartoš z Pirátů.
„Ivana Bartoše a vedení Pirátů jsme celé 3 roky kritizovali za naprostý odklon od svobody projevu a podporu cenzurních honů na údajné dezinfo. Se STAN patří k nejvíce procenzurním stranám. Ale oceňujeme jasný postoj proti Chat Control. Zatím jako jediní z původní vládní koalice,“ pochválila SOSP bývalého ministra pro místní rozvoj.
Bartoš konkrétně uvedl, že návrh Chat-control fakticky znamená konec soukromí na internetu. „Už 16 let jako Piráti bojujeme proti jakékoliv snaze státu nabourávat soukromí lidí – a to zejména na internetu. Ještě jako ministr jsem prosadil, aby Česko původní návrh Chat-control nepodpořilo. A za vaše soukromí budeme bojovat i nadále!“ uvedl Bartoš, že Chat-control už se jednou v Bruselu neúspěšně projednával.
SOSP například vyzvalo k jasnému stanovisku i ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který minulý týden jen uvedl, že europoslanci STAN „návrh v této podobě nepodpoří“.
„Ministr Rakušan návrh nepodpoří, takže se u totalitního záměru EU Chat Control zdrží hlasování?“ ptá se SOSP.
K jasné pozici vyzval premiéra a českou vládu také advokát Tomáš Nielsen. „Od nástupu covidu nevycházím z údivu, jak snadno lze odstranit základní pilíře demokracie. Děsivá totiž není jen představa, že by podobná regulace nakonec prošla. Ale už jen to, že se o tom reálně uvažuje. Fakt mě zajímá ‚jasná‘ pozice Strakovky,“ prohlásil Nielsen.
Až poté, co o nástroji Chat Control v úterý referovala česká mainstreamová média, se z vládního tábora ozvaly jasné reakce. Premiér Petr Fiala prohlásil, že takový návrh zákona rozhodně v Radě EU nepřipustí.
„Za sebe i za celou koalici SPOLU chci jasně říct: Sledování soukromé korespondence občanů nepřipustíme. Nesouhlasíme s tím, aby bylo možné monitorovat veškeré e-maily nebo zprávy na platformách, jako je WhatsApp nebo Messenger. Ochrana našich dětí je důležitá, ale musíme jí dosáhnout jinak. Ne, že to bude znamenat prolomení soukromí milionů lidí. To je nebezpečné a může to být zneužito. Proto jsme to dosud odmítali a odmítneme to i v budoucnu,“ připomněl Fiala, že návrh už byl za této vlády v Bruselu odmítnut.
Stanovisko po týdnu výzev od SOSP konečně připojil i ministr Rakušan. „Tzv. ‚chat control‘ za Česko ve stávající podobě rozhodně nepodpoříme. V tuto chvíli tak pro toto opatření neexistuje kvalifikovaná většina členských států,“ vysvětlil Rakušan, že proti bude více zemí.
„TOP 09 je proti návrhu tzv. chat-control. Plošné monitorování soukromé komunikace by znamenalo nepřijatelný zásah do práv a svobod občanů a otevřelo by cestu k nebezpečnému precedentnímu dohledu nad lidmi,“ souhlasí TOP 09.
Stanovisko následně rychle přichystala i KDU-ČSL. „Cítíme potřebu se důrazně ohradit proti plánu na zavedení tzv. Chat Control, kterým se zabývá Evropská unie. Rozhodně nechceme žít ve světě, který připomíná Orwellův román 1984. Soukromí občanů je základní hodnota, kterou musíme chránit. Ochrana dětí je pro nás důležitá, ale nikdy nesmí znamenat prolomení důvěrnosti zpráv milionů lidí a práva na soukromí jako takového, které je mimo jiné zaručeno Listinou základních práv a svobod. To je nebezpečné a může to být snadno zneužito. Naše soukromí nedáme!“ burcují lidovci.
Kriticky zákon samozřejmě vnímají i zástupci opozice. Už před více než týdnem varoval před Chat Control předseda SPD Tomio Okamura, který také upozornil, že Fialova vláda k tématu mlčí.
„EU CHCE O VÁS VĚDĚT VŠE – SPD CHRÁNÍ VAŠE SOUKROMÍ 14. října má Rada EU hlasovat o ‚Chat Control‘. To znamená povinné automatické skenování všech soukromých zpráv, fotek a videí v aplikacích a e-mailech. Bez ohledu na to, zda jste podezřelí z trestné činnosti. Fialova vláda mlčí,“ uvedl Okamura minulý týden.
Chat Control razantně odmítá i europoslankyně ANO Klára Dostálová. „Odmítáme Chat Control. Ochrana dětí před zneužíváním je pro mě naprostá priorita. Ale masové skenování soukromých zpráv všech uživatelů není řešením – naopak by znamenalo nebezpečný zásah do našich práv a soukromí,“ má jasno Dostálová.
autor: Jakub Makarovič