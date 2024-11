Nic, ticho. Proč se nemluví o tom, kdo chtěl zabít Trumpa poprvé?

JD Vance se setkal s Donaldem Trumpem v jeho rezidenci Mar-a-Lago. „Řekl – dobře, nejspíš si tě vyberu, ale nevím, nejsem si zatím tak jistý. A pak ze zadíval na jednoho ze svých zaměstnanců, zamyslel se a řekl – ale tak jo, uděláme to teď, pojeď se mnou a oznámíme to v Butleru v Pensylvánii,“ popsal Vance.

Ale JD Vance v rozhovoru přiznal, že chtěl, aby jmenování proběhlo na oficiálním sjezdu Republikánské strany. Trump se prý zasmál a pravil: „Dobře, necháme to až na sjezd, stejně se musím připravit do Butleru." A že se svým budoucím viceprezidentem se uvidí na sjezdu 16. července, kde oznámí, že do boje o Bílý dům půjdou spolu.

„Vrátil jsem se do Ohia, a člověče – oni ho střelili! Viděl jsem to video, jak ho střelili, jak se chytil za hlavu a pak šel dolů. Myslel jsem, že ho prostě zabili. A byl jsem tak naštvaný. A moje první reakce byla, že popadnu děti, byli jsme na minigolfu, odjedeme domů, já nabiju všechny zbraně co doma mám a budu stát u dveří a chránit svoji rodinu. To byla moje první reakce,“ řekl JD Vance.

Popsal, co se dělo, před atentátem i po něm. Podle nově zvoleného viceprezidenta je zázrak, že Donald Trump žije. „140 metrů z AR-15, tomu se říká střela. Je šokující, že je naživu. Ty víš, že jsem člověk víry. Myslím si, že to je skutečný zázrak, že je naživu,“ řekl i po takové době rozrušeně Vance.

A doposud ho nenechávají v klidu otázky, které nezodpovězené visí ve vzduchu už od 13. července, kdy k pokusu o atentát došlo. „Ale jak se dostal atentátník tak blízko, to vzbuzuje spoustu opravdu velkých otazníků. Vždyť lidé okolo ho viděli, křičeli – ‚hele, ten chlap má zbraň a leze na střechu‘. Bylo to naprosto šílené. Byl tam reportér, snad z BBC podle akcentu, a ten natáčel chlapa s kšiltovkou MAGA, s pivem v ruce, jak křičí na policisty – héj, támhle leze na střechu chlap, jděte po něm – ale nikdo na to nereaguje. Je to velmi matoucí a šokující,“ řekl JD Vance.

A moderátor Joe Rogan popsal rychlou akci bezpečnostních složek po atentátu. „Trump byl postřelen, atentátník zastřelen. Jeho tělo bylo do deseti dnů zpopelněno. Střecha perfektně vydrhnutá, aby nezůstal na místě ani náznak jeho DNA, žádná tisková konference, žádná toxikologická zpráva. Nikdo o tom nemluví ve zprávách,“ kroutil hlavou moderátor s tím, že něco takového je přece nemyslitelné, když šlo o tak významnou událost.

JD Vance na to konto popsal, jaký je postup u školních střelců. „Když se objeví školní střelec, hned druhý den máš na stole jeho životopis, každé médium probírá jeho psychologický profil. A teď? Nevíme nic ani o motivu. Jasně, nenáviděl Donalda Trumpa, ale jaký byl sekundární motiv? Je to celé skutečně divné,“ zkonstatoval Vance.

Moderátor poznamenal, že motivy i životopis se zpravidla skrývají, když je pachatelem trans osoba.

Toho se JD Vance chopil a poukázal na školního střelce v Nashville z 27. března 2023. Tam trans osoba vtrhla do místní farní základní školy presbyteriánské církve a zabila tři děti a tři učitele. „To bylo motivované některými velmi radikálními trans ideologiemi a to je něco, o čem bychom v naší zemi měli mluvit,“ upozornil na okleštěnou diskusi JD Vance. A stejně tak že by se mělo mluvit a odhalit všechny motivy u pokusu o atentát na Donalda Trumpa.