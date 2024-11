Nikdo s ním nepočítal, a on vyhrál. Důkaz, jak jsou elity mimo, zhodnotil rumunské volby David

Poslanec Evropského parlamentu Ivan David (SPD) cituje názor německého novináře Wolfganga Koydla, jenž ve Weltwoche k rumunským volbám uvádí. „Přišel z ničeho nic, nikdo ho neměl na radaru, a pak Calin Georgescu sprintuje na první místo. EU je zděšena, protože volby opět vyhrál ‚pravicový extremista‘, ‚fašista‘, ‚rozumějící Putinovi‘. Zejména v Rumunsku, státě v přední linii v nadcházejícím boji proti ‚ruským barbarům‘.“

„Ani ústavy pro výzkum veřejného mínění, ani média, ani politici, ani diplomatičtí pozorovatelé to neviděli – a to ukazuje jednu věc: jak málo elita, utápějící se v sebeuspokojení, zná starosti občanů,“ dodává k tomu europoslanec David.

„Ve svém bludu se elita domnívá, že stačí dovolávat se slova demokracie. Nechápe ale, že demokracie je poškozena – jí samou, elitou, která bez problémů vládne desítky let. Gender, klima, zákazy myšlení, válka – demokracie není to, co definujete ve své vlastní bublině. Je to stále to, co název napovídá: vláda lidu,“ poukazuje člen hnutí SPD.

„A lidé, drzí lumpové, zůstávají, díky bohu, nepředvídatelní. Zejména v Rumunsku. Zítra i jinde,“ uzavírá Ivan David.