Nikdy jsem nemyslel, že pravda a láska mohou plodit takovou nenávist. Jan Veleba velmi ostře k Milionu chvilek

„Ti zfanatizovaní lidé vlastně neuznávají svobodné volby, které přinesl rok 1989, což nemůže mimo Prahu a Kavčí Hory obstát a získat masovou podporu osmi a půl milionu voličů. Ti rozhodují, ne náměstí a pochybní umělci,“ říká ohledně demonstrací, které se už několik týdnů konají napříč republikou, bývalý prezident Agrární komory Jan Veleba. V rozhovoru se vyjádřil o předběžných auditních zprávách Evropské komise a padla slova záminka, nepovedené divadelní drama i udání do Bruselu. K atmosféře ve společnosti říká: „Nikdy jsem si nemyslel, že pravda a láska může plodit takovou nenávist a zášť. Je čas to zastavit, než bude pozdě.“

Do České republiky minulý týden dorazila druhá předběžná auditní zpráva Evropské komise, která se týká dotací pro Agrofert. Tentokrát ve spojitosti se zemědělstvím. A podle Hospodářských novin audit opět, stejně jako první zpráva, vytýká premiérovi střet zájmu. Jako bývalý dlouholetý prezident Agrární komory, co vy si o tom myslíte?

Myslím si, že to je jenom záminka, kterou Hospodářské noviny s chutí jim vlastní rozpitvávají a rozehrávají další a další útoky proti premiérovi a potažmo proti českému zemědělství. Nakonec řepka odkvetla a je třeba další téma. Právní fakta ale hovoří jinak. Žijeme-li v právním státě, pak Andrej Babiš splnil to, co zákonodárci připravili, speciálně pro něho tzv. Lex Babiš – vložil Agrofert do Svěřeneckého fondu. Jestli má tento zákon trhliny, pak by ale účastníci štvanice měli zvážit svoji zodpovědnost, protože pracovali špatně. Oni ale místo toho se přidávají k ulici a účastní se demonstrací proti vládě, premiérovi, vzato de facto demonstrují sami proti sobě.

Anketa Myslíte, že demonstrace ,,Milionu chvilek" svrhnou Babišovu vládu? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 8528 lidí

V souvislosti se střetem zájmů se tentokrát mluví i o ministru zemědělství Tomanovi. Domníváte se, že oprávněně? Ministr něco takového rozhodně popřel a uvedl, že podle něj druhý předběžný audit Evropské komise obsahuje chyby…

Mně celé ty „předběžné audity“ připadají jako hodně nepovedené divadelní drama se stále stejným scénářem – udání do Bruselu, mediální masáž s náznaky katastrofálních nálezů bruselských kontrolorů, podprahové informace ze všech mediálních zdrojů 24 hodin denně o zloduchovi Babišovi vyživované řízeným únikem informací, náhončí demonstrantů v terénu (nebo snad výplata žoldu na cestu za účast?). Do toho všeho vřískot opozičních politiků, mezi něž se občas přidají i vládní z ČSSD, a nonstop titulky kdyže bude „Václavák“, kolik že tam bude lidí, kdyže bude Letná. Pirát vyhrožuje žalobou na Evropskou komisi, že „audit“ jde moc pomalu, že už měl být hotov – ještě že má v záloze paní Benešovou, která jistojistě zničí nezávislost justice, oni to přece ví, a proto je třeba zničit ministryni dřív než začne. Sečteno a podtrženo, já to vnímám takto a bruselským inkvizitorům, pardon auditorům, nevěřím. A mám dobrý pocit z toho, že jim nevěří většina lidí za hranicí Prahy a že na onu nevíru začínají pozvolna přecházet lidé, kteří neměli rádi onoho „arcilotra Babiše“ a kteří po zlostných eskapádách různých Bartošů, Moravců, čerstvě vylíhlých nedostudovaných spasitelů a živou vodou politých našich milých Mirků a Mirek prohlédli a efekt nechtěného se dostavuje. A sice ten, že lidé nejsou hloupí, ani ta bába, ani ten děda, ani ti chlapi v hospodě a na hry svržení vlády, diktátu kdo ano a kdo ne, už zkrátka nepůjdou.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)přesto pozastavil vyplácení evropských dotací holdingu Agrofert, které bylo schválené po 9. únoru 2017. Podobně se rozhodl i u podniků rodiny ministra Tomana, kde zastaví dotace schválené od 2. srpna 2018. Je pro takovéto kroky podle Vás opravdu důvod?

Ze svého působení v Agrární komoře ČR znám SZIF velmi dobře a jeho vedení a úředníky hodnotím jako špičku i v mezinárodním srovnání. Například odborně pomáhali při zakládání této platební agentury v některých nových zemích EU – Slovinsku, odborně pomáhali na Slovensku a v některých dalších zemích. Jejich práce je vysoce profesionální a kvalitní, přičemž rozhodnutí o přidělení plateb je dílem rozhodnutí komise, nikdy nerozhoduje jeden člověk, podle pravidel, která jsou velmi přísná a notifikovaná v Bruselu. Mám tedy názor, že je téměř vyloučeno, aby agentura SZIF schválila vyplacení dotací, velkých částek, neoprávněně. Po právní a odborné stránce to je určitě v pořádku a žijeme-li v právním státě, a nikoliv v protektorátu EU, tak to tak i zůstane. Dodávám, že systém dotací je velmi složitý a laik, který navíc nezná zemědělské reálie nemá šanci ho objektivně posoudit a z novinových titulků a pokynů partajních sekretariátů už vůbec ne. Ponechme teď bombastické titulky a štěky mediálních neználků a rádoby odborníků politiků a pojďme k faktům této nepovedené taškařice, která, dovolím si tvrdit, bude mít nepříjemnou dohru. Nuže několik informací a faktů:

Ø SZIF vyplácí ročně cca 40 miliard Kč

Ø Audity z EU jsou běžnou součástí života úředníků platební agentury – za posledních 6 roků jich bylo 45 (!) a zjištěné nedostatky, tedy korekce k vyplaceným finančním prostředkům je velmi malá- desetiny procent

Ø 5.6. obdržel SZIF anglickou verzi předběžného auditu za období od 9.2.2017 (po Lex Babiš), česká verze bude do měsíce

Ø ČR se k auditní zprávě vyjádří do 2 měsíců od obdržení české verze. Bilaterální jednání s DG AGRI (generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EK), které bude probírat závěry a stanoviska ČR je plánováno až na 28. 1. 2020. Teprve po něm, tedy za půl roku, budeme znát kam to celé směřuje a to ještě možná

U pana ministra Tomana požadují auditoři pouze doplňující informace, zřejmě aby si ověřili informace udavačů, u Agrofertu požadují vyjasnit právní stav od účinnosti novely zákona o střetu zájmů (Lex Babiš), přičemž právní výklad české strany je v pozici, že jsou dodrženy zákony ČR. V bruselských luxusních restauracích a klubech, tak dobře známých mnohým našim potentátům, pardon štamgastům, kteří mají takové schopnosti, že odsud řídí i svou stranu, se celá záležitost možná jeví jinak. Ostatně předběžní auditoři se neobtěžovali navštívit byť jeden jediný auditovaný subjekt Agrofertu. Zvláštní, což?

Jsem přesvědčen o tom, že bublina splaskne a že smečka bude mít starosti zcela jiného typu, protože právní stav je pro znalé odborníky daný a jasný – SZIF pracoval a pracuje v souladu s platnými zákony České republiky. O to hůř pro odborníky politology, nedostudované rádoby Vašky, herečky a herce, výborné křesťany….

Fotogalerie: - Trikolora

„Dotační kauza“ premiéra Andreje Babiše ovšem narůstá na rozměru. Poškozuje podle vás v tuto chvíli pověst České republiky v zahraničí?

Ona nenarůstá, ona je nafukovaná, opečovávaná, a pečlivě prezentovaná na náměstích, ve spřátelených médiích v čele s „veřejnoprávní ČT“, kde už růžolící ztučnělí redaktoři čekají na každý řízený únik informací z EK, aby vyrazili k další zteči proti premiérovi. V terénu běhají zpravodajové ČT s veškerou technikou a obsluhou, lidí má ČT opravdu víc než dost. Takže jestli to někoho poškozuje, tak především občany této země, kteří toto nekonečné divadlo musí platit. Pokud se týká premiéra Babiše, tak je i nadále brán v nejvyšších patrech evropské i světové politiky vážně, viz nedávné oslavy vylodění spojenců v Normandii. Hovoří čtyřmi jazyky, je úspěšný byznysmen, ještě úspěšnější politik, který vyhrál všechny volby. Spíš se v zahraničí musí podivovat, jak poškozují naši zemi bonzáci a udavači, kteří dodávají vítr do plachet poraženým ze série svobodných voleb v pomalu končící poslední dekádě. Řeč je o volbách prezidentských, komunálních, parlamentních včetně nedávných euro voleb.

A podle Vašeho názoru, je nebo není Andrej Babiš celkově ohledně dotací ve střetu zájmů? Například hradní mluvčí Jiří Ovčáček v rozhovoru pro Parlamentnilisty.cz už po první zprávě Evropské komise uvedl, že není. Řekl: Podle českých zákonů, a my žijeme v České republice, není ve střetu zájmů. Návrh auditu navíc doručili do republiky odporně nedůstojným způsobem, bez podpisu, na jakousi podatelnu. Jak nějakému pohůnkovi. Ponižují naši vlast a tomu tleská například ODS!“

Mám stejný názor, jaký prezentoval Jiří Ovčáček a k němu bych snad doplnil, že běžní a slušní občané se cítí skutečně ponížení a nechápou, co se to tady rozehrává a kdo to rozehrává. Kam se nyní vrtnu, je teď hodně odborných akcí na polích v terénu (tento týden jsem navštívil 2 a jedna na Valašsku mne ještě čeká), se mně lidé ptají, jak dlouho se budou na ty potěmkiády dívat. Nechápou, jak je možné svolávat demonstrace městským rozhlasem. Nechápou, jak je možné, aby KDU organizovala svážení lidí do Prahy a někdo zase z Prahy do Pardubic. Včera jsem dostal e mail, který vypovídá o náladě v této zemi:

„Copak jste všichni tak blbí a žerete jim ty organizované a materiálně zabezpečené demonstrace … Podle mě je to snaha o svržení vlády, prezidenta a hodnotím to jako vlastizradu. To nemá s demokracií nic společného .. Co dělá ministr vnitra?“

Pán, který mně to poslal je věřící, léta znám a vyzývá mně osobně: „Pane Velebo, my všichni slušní lidé, kteří jsou rádi za svobodné volby, bijme na poplach! S.P.“

Mimochodem, co říci na slova Andreje Babiše, který už po první zprávě mimo jiné uvedl, že Komise nás skrze dotace trestá za to, že jsme se postavili proti migračním kvótám a držíme se Visegrádu. Je podle Vás něco takového pravděpodobné?

Je to velmi pravděpodobné, vždyť Česká republika je pohnána k evropskému soudu a jestliže stejně odmítavý postoj k migračním kvótám zaujímá Maďarsko a Polsko, tak samozřejmě Visegrád Bruselu vadí a o to víc hledá nástroje, jak neposlušné politiky zkrotit. Jen si vzpomeňte, co dělali s Orbánem, jak ho nazývali fašistou, jak ho skandalizovali. On ale neustoupil a maďarský volič to ocenil. Stejné to bude i u nás. Navíc Andrej Babiš je politik, který v Bruselu nemlčí a neohýbá hřbet.

Podnět k prošetření možného střetu zájmů loni do Bruselu poslala česká pobočka Transparency International spolu s Pirátskou stranou. Jak se díváte na fakt, že česká politická strana posouvá problém premiéra své země na nadnárodní úroveň do Bruselu?

Pro mne to není podnět, ale předem pečlivě připravený útok na odstavení premiéra, svržení vlády a následoval by státní převrat. Abychom si vyjasnili pojmy – podnět rovná se podání žádosti o prověření, chcete-li prošetření, a potom se holt musí počkat na výsledek, který vypadne z kontrolního orgánu, který podnět prověřuje. Nic takového se v tomto případě nestalo a pro mne je to udání. Zvláště pak, když postupně vyplouvají na povrch informace, že šéf Transparency International měl namířeno do politiky a neuspěl. Třeba si myslí, že po tomto to zkusí znovu.

No a pokud se týká role české politické strany v tomto kontextu, tak mně osobně to nápadně připomíná zrádce z konzervativního křídla KSČ (Biľak, Indra, Šalgovič), kteří v období pražského jara informovali dopisem Brežněva, že u nás probíhá kontrarevoluce, a požádali o zásah. Jak to dopadlo, všichni víme.

Už několik týdnů se napříč Českou republikou konají protivládní demonstrace. Tento týden se akce na Václavském náměstí podle organizátorů údajně zúčastnilo zhruba 120 tisíc lidí. Mají tedy organizátoři důvod ke spokojenosti?

Přání a počty organizátorů jsou jedna věc a skutečný počet účastníků bez turistů věc jiná. Ostatně ministr vnitra udal číslo asi o 30 tisíc lidí nižší. I tak jich bylo hodně a musí to stát hodně peněz, přičemž v ostrém kontrastu jsou počty na stejných akcích v ostatních velkých městech ČR. Tam je účast o několik řádů nižší a dalo by se předpokládat, že když nemusí daleko cestovat, že to bude jinak, a ono to tak není. Není přes všechnu snahu ČT, která to rve do lidí všemi způsoby a lidi to moc nezajímá. Navíc premiér se vyjadřuje jasně – demonstrace nebudou určovat, jaká zde bude vláda, to rozhodnou svobodné volby. Stejný názor má i prezident republiky s mandátem 2,8 milionu hlasů v přímé volbě a navíc ho podporuje 50 % občanů, což je číslo ještě daleko vyšší. A přesně to je noční můra novodobých rádoby organizátorů nového listopadu 1989, tedy v jejich hlavách.

Je namístě srovnání těchto demonstrací s rokem 1989?

Ani náhodou, i když by si to organizátoři, tedy zkrachovalý student a jeho vodiči, přáli a ve svém kalkulu na to zřejmě vsadili. Jenomže česká společnost už poznala „dobrodiní“ pravdy a lásky, je vyléčena a hned tak na něco neskočí, zvláště když jí to prezentují lidé, kteří za sebou nic nemají, a média, kterým nevěří, České televizi zvlášť. A to hlavní, ti zfanatizovaní lidé vlastně neuznávají svobodné volby, které přinesl rok 1989, což nemůže mimo Prahu a Kavčí Hory obstát a získat masovou podporu osmi a půl milionu voličů. Ti rozhodují, ne náměstí a pochybní umělci.

Anketa Jaký volební výsledek může ve sněmovních volbách dostat Klausovo hnutí Trikolora? Pod 3 procenta 5% 3 až 5 procent 6% 5 až 7 procent 5% 7 až 10 procent 13% Nad 10 procent 71% hlasovalo: 8568 lidí

Na demonstracích vystupují i známé tváře, které z jeviště mluví k účastníkům akcí. Ať už jsou to například Jiří Mádl, Aňa Geislerová, Marta Issová, Tomáš Hanák nebo nově třeba i Jitka Čvančarová. Má pro lidi to, že k nim promlouvají známé osobnosti, větší váhu? A proč podle vás právě umělci mají potřebu vyjadřovat se tímto způsobem k politice?

Známé tváře, jak pro koho. A osobnosti? Já je tak nevidím, pro mne to žádné skutečné osobnosti, které by vzbuzovaly úctu a byly vážené a národem uznávané, určitě nejsou. A pokud pro někoho ano, pak už má laťku hodně nízko. Z těch, které uvádíte, mně něco říká Geislerová. Jo, kdyby tam vystupovali umělci jako třeba Zdeněk Troška nebo František Ringo Čech nebo Karel Gott, tak to by byla jiná káva. To jsou umělci, které lidé berou, které mají rádi a kterých si váží. A ti se právě nepropůjčí k tomu, aby šli proti svému národu. V tom vidím zásadní a gruntovní skutečnost, která rozhodne.

„Nejste lhostejní, chcete žít krásně svůj život. Jste introverti, kterým nedělá dav dobře, a jste tu, nejste někde na plovárně, klaním se vám,“ pronesla k lidem na Václaváku Jitka Čvančarová. Některá slova směřovala přímo k Andreji Babišovi. „Pane Babiši, naše srdce, čest a svobodu si nekoupíte,“ vzkázala premiérovi a v modlící se pozici vyzvala přítomné, aby vydrželi, jelikož to vše potrvá ještě dlouho. Co na její proslov říkáte?

Musím vás zklamat, ale na citovaný proslov neříkám nic. Švancarovou neznám a vzkaz premiérovi pokládám za notně hloupý. A že se klaní? Na to je zvyklá, ta se klaní z pódia kdekomu a přijme jakoukoliv roli. Hlavně když to sype.

K tomu, co se odehrálo na Václavském náměstí, se vyjádřil například i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Ten poznamenal, že zatímco v roce 1989 se na náměstí pod koněm skandovalo „Svobodné volby“, nyní se tam demonstruje naopak proti svobodným volbám. Na současných protestech vidí Ovčáček pět zásadních bodů: útok na svobodu a demokracii, fanatismus s nenávistí, vliv zahraničí v podobě politických neziskovek, angažovanou agitaci novinářů a nakonec směšný patos vystupujících umělců. Souhlasíte s jeho slovy?

Jiří Ovčáček je mimo jiné brilantní a břitký glosátor, který se vedle pana prezidenta velmi vypracoval. K jeho slovům není moc co dodat, snad bych jenom připojil šestý bod: angažovaná agitace České televize, Václava Moravce zvlášť. Inu, každá doba má své Moravce, není-liž pravda.

A co říci na jeho srovnání aktuálního protestu s demonstracemi v únoru 1948, kdy k nadšeným davům mluvil Klement Gottwald a komunisté na 40 let převzali moc. Je i toto „namístě“?

S únorem 1948 bych současné demonstrace nesrovnával a s takovým příměrem nesouhlasím. Komunisté a Gottwald byli díky dějinným událostem, které poznamenaly český národ, na vrcholu vlivu a politika se u nás stočila k Moskvě. Na začátku byla zrada západních spojenců, Mnichov, protektorát a statisíce mrtvých a ponížených. Dnešní konsekvence jsou naprosto odlišné a organizátorům protivládních demonstrací, i těm zahraničním, jde o reparát listopadu 1989 a zastavení vítězného Babiše, který vyhrává každé volby, a stejně tak prezidenta Miloše Zemana.

Atmosféra ve společnosti očividně houstne, vidíme to jak na sociálních sítích, tak například i na tom, že člen RRTV Ladislav Jakl byl prý nedávno na veřejnosti dvakrát napaden. Zatím se vždy říkalo, že nenávist vyvolávají stoupenci Okamury, Zemana… o čem ale vypovídají útoky na Jakla?

Asi vás překvapím, ale Tomio Okamura už konečně vyzrál a je momentálně pojistkou vlády Andreje Babiše pro případ, že střečkování ke dnu směřujících sociálních demokratů přesáhne hranici únosnosti. První hranici už překročili, drtivě prohráli eurovolby. Ale k meritu vaší otázky. Jednoduchý příměr – kdo seje vítr, sklízí bouři. Každý společenský otřes, pokus o převrat začíná nějakým atakem. Označením, zařazením do seznamu nepohodlných či rovnou nepřátel, pak přijde slovní a fyzický útok. Nikdy jsem si nemyslel, že pravda a láska může plodit takovou nenávist a zášť. Je čas to zastavit, než bude pozdě.

O „hrubnutí“ společnosti svědčí i nedávný výrok dnes už bývalého člena ODS Martina Langa, který se velmi nevybíravě vyjádřil o prezidentu Zemanovi, cituji: „Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini.“ Jak na taková slova reagovat?

Na takové výroky se těžko hledají slova, může je pronést jenom duševní mrzák a lidská zrůda. Ostatně jeho dřívější nejvyšší partajní šéf mluvil o noci dlouhých nožů. To všechno jsou symptomy a myšlenkové postupy, na nichž se kdysi rodil fašismus.

Na závěr se zeptám, jak by podle vás měli premiér i prezident reagovat na současnou situaci ve společnosti? Měl by premiér přijmout výzvu k diskusi v televizní debatě a co by měl dělat prezident? Když jsme spolu před rozhovorem mluvili, zmínil jste, že by měl promluvit k národu…

Premiér by určitě neměl jít do televizní debaty s organizátorem demonstrací, v opačném případě by ho postavil na svoji roveň, a tím by i legitimizoval jeho aktivity. Mimoto si nedovedu představit, o čem by tak asi spolu mluvili. Pokud se týká pana prezidenta, tak on se vyjádřil docela jasně v neděli na Frekvenci 1 a určitě se bude vyjadřovat průběžně dál. O Miloši Zemanovi je známo, že věci má dobře promyšlené na několik tahů dopředu, a já věřím, že až přijde čas, tak zahraje na politické šachovnici tah, který rozhodne a který bude správný. V tom je jeho síla, na jejíž využití má nezpochybnitelný mandát voličů a občanů této země.

Sečteno a podtrženo na závěr – hra, kterou rozehrávají, je nebezpečná a většina občanů ji nepřijme. Nejsme Slovensko – Zeman není Kiska, nejsme Ukrajina, jsme stále ještě vzdělaný a chytrý národ a na tom se minimálně jednu generaci nic nezmění!

Psali jsme: ČT a štváči proti národu! Babiš bude potěšen: Veleba se neudržel a napsal o řepce Jan Veleba: Nečichejte k řepce aneb Slunce svítí, řepka kvete, deštné lesy hoří Brambory? Všechno bude dražší. Jan Veleba o děsivém stavu českého zemědělství, ukazuje i na viníky Stárnoucí a tučnící redaktoři ČT. Když si poslechnete názory lidí mimo oficiální mainstream, kritika už přechází v masový odpor. Exsenátor Veleba připomíná svůj radikální návrh

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora