No ne: Minář z Milionu chvilek má píseň. VIDEO. To budete koukat

„Třicet let po sametu. A furt to samé tu. Zase si čím dál tím více šetříme plíce, žerem osvětu,“ zpívá Klus, jenž písničku uvedl tím, že se těší na Mikuláše. Prý to na něj přišlo ve chvíli, kdy ráno jedl mandarinky. „Zaplať pánbů brzy přijde Mikuláš,“ dodává refrén, který se pak po každé sloce opakuje.

Fotogalerie: - Národní atrakce

Anketa Je dobře, že u památných míst 17. listopadu lidé pískali na Babiše, rektora Zimu a Václava Klause ml.? Je to dobře 4% Není to dobře 94% Je to jedno 2% hlasovalo: 9746 lidí

„Třicet let po sametu. A čert furt drží metu. Za roky strávený v pytli, jsme bohužel zvyklí – pouštět štafetu,“ pěje dál. Následují pak slova o Mikulášovi. „Mik miku MIK miku. Mikuláš. Vyzval čerta má kuráž. MIK miku MIK miku. Mik MIK MIK. Hodiny a otazník.“

„Třicet let po sametu. Pod tepich nezametu. Přesto se najdou i tací. Co to převrací. Nejen na netu. Třicet let po sametu. My se furt nemáme k světu. Ať všechno to, co je cizí, od nás někam zmizí. V cuku letu,“ dodává Klus a opakuje refrén o Mikulášovi.

V Klusových očích je Babiš lhář a manipulátor, který představuje velké nebezpečí pro demokracii a plundrováním půdy a přírody vlastně i pro budoucí život v naší zemi. To mimo jiné Klus řekl o premiérovi v jednom z rozhovorů pro magazín Reportér. Lidé jako Babiš či Miloš Zeman nectí etiku ve veřejném životě. Podle Kluse by se o tomto tématu mělo více mluvit, o tom, co už si nenechat líbit. Nicméně by prý nechtěl zaměňovat činy jednotlivců s jejich voliči. „Pokud bychom se nechali ovládnout nenávistí a zlobou vůči voličům takových politiků, s nimiž nesouhlasíme, bylo by to podle mě to nejhorší, co by se nám mohlo stát,“ říká zpěvák a dodává, že by to mohlo vést ke strašným koncům.

Babiš se prý zhlédl v Orbánově Maďarsku a chtěl by mít vliv úplně na všechno. Na Milionu chvilek pro demokracii se mu líbí, že jdou ke kořenu věci, za vítězem voleb a premiérem, a pokládají jasné otázky, na které ale premiér neodpovídá. Lidé na náměstích jsou podle něj součást demokracie, nelze prý jen jednou za čtyři roky hodit hlas a dál se o věci nestarat.