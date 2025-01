No tak si na pumpě odpočinete, dáte si oběd. Je to pro vás dobré, říká zastánce elektromobility

Podle Lukáše Hataše je trh přesycený dotacemi. A jakmile dotační vřídlo vyschne, je logické, že prodeje elektromobilů se začnou propadat. „Současná situace je trošku přehajpovaná dotacemi. Dotace prostě mají něco nakopnout, ale potom v reálu, když ty dotace skončí, tak se ta technologie samozřejmě ochladí,“ řekl Hataš pro podcast Datarun.

Předpokládá, že elektromobily už se vyrovnávají výkonem autům se spalovacími motory. „Elektromobil bude mít všechny parametry včetně ceny, výkonu, váhy naprosto srovnatelný se spalovacími auty. Dneska už to tak vlastně je, protože ta auta nejsou ani o moc těžší, ale neustále tam ta cena prostě je," poznamenal.

Lukáš Hataš popsal, že dobíjecí infrastruktura pro elektromobily jde úspěšně kupředu. „Nám se teď povedlo udělat pár docela hezkých projektů i na sídlištích, kde se dělaly revitalizace třeba parkovacích míst. A zařídilo se to tak, že u každého místa je minimálně chránička přivedená tak, že se tam bez jakéhokoliv kopání dá zařídit nabíječka,“ popsal.

A plánem je, aby se parkování ve městech zásadně změnilo. „Skutečně každé parkovací místo, které je veřejně přístupné, to znamená parkování pro rezidenty, třeba modrý zóny a podobně, aby skutečně mohly být na popud toho uživatele toho místa vybavené dobíječkou,“ řekl Hataš. „To znamená, aby majitel auta měl právo na to, aby tam ta nabíječka vznikla,“ dodal.

Umísťovat na parkoviště rychlonabíječky? To určitě ne. „Ty rychlé nabíječky, vysokokapacitní, to je komerční věc, tam to není potřeba moc řešit, to se vyřeší na odpočívadlech, tam ta infrastruktura je v pohodě. Ale ten základ je, aby tam, kde zaparkuješ, tak abys měl přístup k síti,“ zdůraznil Hataš.

Popsal i nepřátelství vůči elektromobilitě. „Neskutečný problém postavit jakoukoliv, byť parciální trolejbusovou trať, kde potřebujete 200, 300 metrů, trolejového vedení. Ale nikdo tam ty troleje nechce, protože to prostě není hezký. Ale jsou místa, protože jsou tam stoupání, kde je to prostě opravdu potřeba. A ty lidi tam s prominutím radši budou mít kouřící autobusy, než by byli ochotní kývnout na to, že tam budou natahaný dva dráty, který těm autobusům zajistí dynamický dobíjení,“ popsal odpor městských částí.

A že elektromobily hoří? Lidé se toho podle Hataše bojí z neznalosti. „Když v garáži začne hořet spalovací auto, tak to bude taky průšvih. A těch spalovacích aut hoří poměrně hodně. Za minulý rok asi 2 300 spalovacích aut, která byla v provozu. Část z nich byla samozřejmě i v garážích. A těch elektrik zase tolik nehoří. V tom opravdu není problém. Je to o tom, že lidi to tam nechtějí z neznalosti," řekl.

Elektromobilita je přitom neodvratitelná. „V roce 2035 už to asi nebude o tom, jestli si někdo bude chtít nebo nechtít koupit elektromobil, ale bude to jediná logická ekonomická volba, protože syntetický benzín a syntetická nafta budou opravdu jen pro velmi bohaté lidi, kteří to budou chtít. Elektromobilita bude nejdostupnější,“ věří Hataš.

Naprosto klíčové podle něj je, aby se vyřešila nabíjecí infrastruktura. „Pokud si tam každý natáhne nějakou prodlužovačku, z nějaký zásuvky a řekne – já tady nemám wallbox a nabíjím ze zásuvky – tak to je prostě nejhorší možná varianta a je to něco, co tam asi fakt v těch garážích nechceš mít, aby tam každý měl nataženou nějakou prodlužovačku,“ bojí se Hataš možného amatérismu a boje proti elektromobilitě.

Řešil i velkou spotřebu například při cestě k moři. Tam je potřeba uvažovat strategicky a připravit pro nabíjecí místa strategii. „Přesně o tom to bude. Budou to strategický místa, kde budou velký kapacity, kde budou lokální zdroje, kde budou větrníky, kde budou fotovoltaiky, kde můžou být, přeženu to, klidně i malé reaktory,“ popsal.

Nebude u nabíječek třeba u cesty na dovolenou k moři s elektromobily přetahovaná? Přece jenom, když u nabíjecí stanice naráz zastaví sto aut, nezhroutí se systém? „Ty lidi, když budou chtít, tak prostě na každého se skutečně dostane, protože není problém se o ten výkon podělit. Potřebuješ na tu dobíječku přijet, zapojit to a jít si dát oběd a dát si kafe a chvilku si prostě odpočinout. Je to dobré, protože řidič předtím jel 500 kilometrů a je docela fajn i s ohledem na ostatní účastníky silniční dopravy, že nejezdí 1000 kilometrů v kuse,“ kázal o dobrých mravech v silničním provozu Hataš. A dodal, že sám trhl rekord, kdy za jediný den ujel v elektromobilu 2 800 kilometrů.

„Když člověk jede do toho Chorvatska, tak větší problém jsou nějaký zácpy na dálnici než to, abych řešil nějaký dobíjení,“ poznamenal Hataš.

Pozastavil se i nad dominancí Číny. Podle něho by se měla elektroauta vyrábět zcela v Evropě, nespoléhat se na subdodavatele. „Není problém si dneska zařídit levné baterky. Kilowatthodina dneska pod 2 000 není problém. Zdroje na to jsou. Když si potom spočítám, že v tom autě mám baterku za 200 000 korun, tak postavit tu kastli kolem toho za dalších 200 000–300 000 korun, a mít tak auto za 500 000 korun ve výrobním nákladu. Rozumné auto o velikosti oktávky už je technologicky možné vyrobit i v Evropě,“ poznamenal Hataš.