No tohle! To neřekl Tomio Okamura. Po internetu běhají následující VIDEA

Zavést euro je pro nás nutnost. To „říká“ na videu Tomio Okamura, šéf hnutí SPD. „Hovoří“ o nutnosti integrace eurozóny a „hrozí“: „Buď euro, nebo válka!“ Nezdá se vám to? Tomio Okamura si ve skutečnosti nic takového nemyslí. Jde o recesi, která koluje internetem. Sestříhaná videa vtipálkové umisťují do facebookové skupiny.

„Zavést euro je pro nás nutnost. Pokud chceme udržet stabilitu eurozóny, musíme ji integrovat. Můžeme to shrnout do sloganu: Buď euro, nebo válka! Rozpad eurozóny, potažmo EU by způsobil ohromný politický chaos s občanskými válkami a hrozivými konflikty. Naše hnutí SSPD je zásadně pro přijetí eura v ČR. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi to do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, sdílejte, prosím, všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých médiích,“ promlouvá na videu k potenciálním voličům Tomio Okamura.

Jde ale skutečně o názory Tomia Okamury?

Video, nazvané „SSPD chce euro v ČR“, bylo zveřejněno na recesistické facebookové stránce „SSPD Tomio Okamura“ a k dnešnímu dni nasbíralo téměř 50 tisíc zhlédnutí. Příspěvek začíná slovy „EURO NEBO VÁLKA???“ a pokračuje: „Naše hnutí SSPD je zásadně pro přijetí eura v ČR. STOP DIKTÁTU MEDIÁLNÍ HYDRY!!!!“

Facebooková stránka „SSPD Tomio Okamura“ se formou parodických a účelově sestříhaných videí trefuje do šéfa hnutí SPD Tomia Okamury už delší dobu. Humor obyčejně spočívá v sestříhání jednotlivých audio pasáží za sebe tak, aby nakonec politik v montážích hlásal přesný opak toho, co od něj slyšíme ve skutečnosti.

Další video, s názvem „Útoky na Sýrii – stop ruskému vlivu!“ se tedy nese v podobném duchu. Okamura v této montáži říká: „SSPD otevřeně podporuje oprávněnost útoků na Sýrii. Jde o podporu míru v Evropě. Nevěřím Rusům ani slovo. Organizují provokace s cílem vyvolat zásah a širší konflikt.

Jiné video se pro změnu jmenuje „Stop přeplácení seniorů“. Okamura v něm hájí například financování neziskovek pomocí státního rozpočtu a navrhuje sebrat peníze důchodcům. „Důchod je jen pojistka před bídou. My v SSPD trváme na tom, že stát nemusí lidem zajistit důstojné důchody. Většina současných seniorů a zdravotně postižených občanů má důchod a za to se prostě dá vyžít. Zdroje na zvýšení důchodů ve státním rozpočtu nejsou. Hnutí SPD prosazuje financovat z veřejných peněz všechny politické neziskovky. Jen musí politici ostatních stran doopravdy chtít změnu a pomoci nám hlasovat pro naše návrhy,“ říká zde Okamura.

Video „Stop Rusku“ se pro změnu pokouší vytvořit situaci, ve které Okamura oroduje za útok NATO vůči Rusku. „Výsledek šetření Mezinárodní organizace pro zákaz chemických zbraní v kauze otrávení dvojitého agenta Skripala, popsaný ve veřejné zprávě, dává za pravdu faktu uváděnému vládou Velké Británie – a to, že agent Skripal byl otráven čistou nervově-paralytickou látkou Novičok. Zpráva určuje Rusko jako zemi původu. Hnutí SSPD v této souvislosti považuje vyhoštění ruských diplomatů z České republiky za jasný závěr. Od počátku říkáme, že je nutné činit další kroky,“ říká v montáži Okamura.

Další video, s názvem „Objektivní ČT“, dává dohromady Okamurova slova tak, jako že se předseda hnutí SPD zastává veřejnoprávního média. „Poslanci SSPD podpoří zprávu o činnosti a hospodaření České televize. Považujeme činnost České televize za objektivní zpravodajství a její hospodaření je možné účinně kontrolovat. Hospodaření České televize není pod vlivem zájmových skupin a obsah a forma zpravodajství slouží zájmům České republiky,“ prohlašuje zde falešný Okamura.

Pod videi se objevují desítky až stovky komentářů a parodie vzbuzují všemožné reakce, od nadšených, přes pobavené a nechápající až k těm kritickým. Občas se parodiemi nechá zmást volič SPD, který na stránku zavítal omylem, někdy pro změnu video napálí člověka, který k SPD rozhodně sympatie necítí. Krátká videa s virálním potenciálem rychle nabírají na popularitě a lze předpokládat, že facebooková stránka SSPD Tomio Okamura se stane v budoucnu jednou z nejpopulárnějších forem politické satiry na českém internetu.

