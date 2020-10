Nouzový stav je nesmysl! Vláda nás vrací před rok 1989, varuje zkušený starosta

Opětovné vyhlášení nouzového stavu je škodlivé a může zlikvidovat ekonomiku. ParlamentnímListům.cz to řekl starosta Hranic na Moravě Jiří Kudláček, který v barvách ODA a Trikolóry kandiduje do Senátu. Podle Kudláčka je nutné dát zodpovědnost do rukou lidem, městům, školám a dalším institucím a nepokoušet se mylně situaci řešit plošnými omezeními. “Nouzový stav jako systémové řešení je nesmysl,” míní.

Od pondělí bude na území České republiky opět platit nouzový stav. Podle starosty Hranic na Moravě Jiřího Kudláčka je to škodlivý nesmysl. “Vyhlášením nouzového stavu se opět vracíme k centrálnímu systému řízení, kdy si zde velmi omezená malá skupina lidí mysl, že vyřeší problém na každé vesnici, v každém městečku nebo okrese. Když si toto postavíte jako rovnici, zjistíte, že premiér nedávno říkal, že to budou řešit, ale výsledek bude jaký? V koncové sféře je pro ně posledním partnerem hejtman kraje. Ten vůbec netuší, kde jsou provozní záležitosti měst a obcí. Jinými slovy, přes tuto rovnici nelze v naší zemi nic řídit. V České republice je 6 258 měst, obcí a vesnic. Sedí tam lidé, kteří mají k dispozici úředníky, rady, zastupitelstva, znají každý kámen a vědí, co se kde děje, zda tam jsou či nejsou pozitivně testovací, zda to roste či nikoli,” uvádí.

“Stát by měl pro města a obce nastavit tři základní parametry. Za prvé, za těchto podmínek by bylo dobré dělat to a to, za druhé: dáváme vám pravomoc lokálně vyvěšovat vyhlášky, kterými to budete podle potřeby řídit a za třetí: dáváme vám na to patřičné zdroje. Pokud se toto stalo, pak každá obec, každé město je schopné si řídit situaci na svém území. Každý den se zde setkáváme s lékaři, máme lokální nemocnice a všechno to jsou lidé, kteří spolupracují. Pokud se podíváme na to, co vlastně nouzový stav je, pak by mělo jít o něco, co řeší aktuálně přímé ohrožení, kdy vláda k zabránění tohoto stavu evakuovat osoby. Vláda na základě toho může zabírat majetek, omezovat pohyb osob,” říká starosta Hranic na Moravě a kandidát do Senátu za ODA a Trikolóru.

Podle něho nejsme v situaci, abychom potřebovali válečný stav nouze a všechno řešili centrálně. “Dejme pravomoce městům a obcím v rámci semaforu a říkejme, co na daném území může být dle stupně rozšíření nákazy podniknuto. Totéž v případě středních a základních škol, které by měly dopad omezovat samy. Pokud se v nějaké třídě objeví nakažení žáci, nechť ředitel takovou třídu nechá 14 dní na distančním studiu. Ale když tam žádného nakaženého nemá, proč se má řídit univerzálními radami a nařízeními, pokud je škola čistá. Toto všechno působí obrovské dopady. V momentě, kdy by ředitelé měli kompetence, mohli by zavřít třeba jednu zasaženou třídu nebo dát konkrétní učitele do karantény. Nepotřebujeme plošný nouzový stav, který stejně po 30 dnech bude chtít opozice zrušit. Musíme k tomu přistupovat systémově tak, že virus nás nebude ohrožovat 30 dní, ale rok, dva nebo déle. Stále musíme dbát na to, aby reprodukční číslo klesalo. Vyhlášení nouzového stavu je něco, čím nahrazujeme systémovou nečinnost mezi 10 miliony občanů. Vláda musí dát kompetence, důvěru a zodpovědnost celému národu, aby se začal chovat podle závěrů odborníků,” má jasno.

“Nouzový stav na 30 dní prostě nic neřeší. Pokud někdo hovoří o plošných opatřeních, kde mají jejich autoři jistotu, že se taková opatření hodí na vesnici o několik stovkách obyvatel, kde je nula nakažených? Hodí se do 20 tisícového města, které má čtyři nakažené? Není kompletní zabrždění aktivit škodlivé? Už nám padají hotely, kulturní zařízení, lázně a další podniky. Jenom proto, že ohniskem je třeba Praha nebo nějaký okres, nemůžeme zavírat všechno. Tím zasadíme další ránu ekonomice nebo ji absolutně zlikvidujeme,” obává se Kudláček.

Obce podle jeho slov mají dotatek kompetencí k tomu, aby se s problémem popraly samy. “Sedím zde na městě deset let a za tu dobu vlády odebrali místním samosprávám mnoho kompetencí. Přitom jde o volené orgány a kompetentní lidi. Občané by si tam nedali nějaké hlupáky. A vláda není schopna připustit, že by se samosprávy dokázaly při poskytnutí podmínek o své občany postarat. Je třeba spolupracovat a to se zatím neděje. Až teď vyjednal Svaz měst a obcí s vládou, že nám budou poskytovat nějaké informace. Dosud jsme neměli žádné. Ale i to, co se k nám teď bude dostávat, je málo. Řeknou nám kolik nakažených máme, ale neřeknou kde. Nejsme schopni na to reagovat a snažit se dalšímu šíření zabránit. Jsme úplně odříznutí a vláda si myslím, že to bude řešit jak před rokem 1989 a bude nám dolů posílat jen pokyny, které si nahoře vymyslí. Jsem z toho rozladěný. Nouzový stav nic nevyřeší, je to nesmysl,” uzavřel Jiří Kudláček.

