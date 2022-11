Nová aplikace, která vás zbaví „dezinformací“. Bojovníci proti cenzuře ji chtěli vyzkoušet. A přišel šok

reklama

Už by bylo načase, abychom se všichni dozvídali informace jen z jednoho pramene. Nebo třeba i z vícero pramenů, ale od každého z nich by muselo jít o identické informace. Už bychom se nemuseli namáhat přemýšlením, jaké sdělení je pravdivé, jaké zmiňuje pouze část skutečnosti a jaké je s pravdou zcela v rozporu. Jednou z možností je zavedení cenzury, zákaz nepohodlných médií, která matou své čtenáře, diváky či jiné uživatele jinými pohledy na svět, než jaký by jim rády vnutily momentálně vládnoucí elity. To bychom si žili ve světě, kde by nikdo ani nepřemýšlel nad tím, jaká je to perverzita, když v čele Pochodu za demokracii kráčí 17. listopadu centrem Prahy ministr vnitra. A ke všemu ještě Vít Rakušan.

Kdo touží po světě s Vítem Rakušanem jako tváří demokracie, se může těšit, že tímto směrem máme opravdu našlápnuto. Radovat se zcela jistě mohou uživatelé Twitteru. Těm se na sociální síti nabízí možnost, aby k nim plynula jen jediná – vytříděná a přepečlivě vybraná – pravda. Stačí si kladně odpovědět na dvě otázky: Chcete se zbavit dezinformátorů na Twitteru? Chcete si vyčistit timeline od toxických příspěvků? Pak už vám nic nestojí v cestě získat zdarma aplikaci, která do vašeho seznamu blokovaných přidá dezinformační profily, které byly pro tento účel vytříděny. Najdete ji na http://BezDezinfa.cz.

Nenechme si ukrást prostor pro sdílení pravdivých zpráv

Nabídka nemohla uniknout pozornosti Společnosti pro obranu svobody projevu. Ta byla založena v návaznosti na petiční iniciativu Stop cenzuře a jejím posláním je podpora svobody slova jako základní podmínky demokracie a obrana proti novým formám cenzury na sociálních sítích, které se stávají hlavními veřejnými fóry občanské diskuse. Na svém facebookovém profilu cituje, co je cílem beta verze aplikace BezDezinfa.cz, která „... vznikla jako reakce na aktivity dezinformátorů a trollů a jejich zneužívání Twitteru k šíření lží a manipulativního obsahu, které podporují zájmy Ruska. Tím, že neustále chrlí nová sdělení, kterými se snaží šokovat a provokovat, vyvolávají naše reakce a tím zvyšují svůj dosah. Zde také platí rčení o stokrát opakované lži“.

Třešničkou na dortu tohoto sdělení je závěrečná věta autorů aplikace: „Nenechme si ukrást prostor pro sdílení pravdivých zpráv, pro diskuzi a vzájemnou inspiraci!“ Není se co divit, že Společnost pro obranu svobody projevu ji chtěla pro své příznivce vyzkoušet, ale autorizace aplikace ji poněkud vyděsila. Šlo konkrétně o tento popis: „Tato aplikace bude moci provádět tyto akce: skrýt, blokovat a nahlašovat účty za vás…“ Od svého původního záměru tedy SOS projevu odstoupila s tímto zdůvodněním: „Přijdeme si dostatečně svéprávní, abychom blokovat účty dokázali sami“.

Ideologické brýle a nechávat za sebe rozhodovat druhé

„Nedávno nám poslal jeden z našich příznivců odkaz na aplikaci BezDezinfa, jejíž cílem je prý zbavit se dezinformátorů. Když aplikaci stahujete, potvrzujete, co všechno bude dělat za vás. Včetně funkcí jako ‚začít a přestat sledovat účty za vás‘, ‚posílat a mazat tweety za vás‘ nebo ‚skrývat, blokovat a nahlašovat účty za vás‘. Pokud existují dobrovolně lidé, kteří nechtějí posuzovat vlastním rozumem, proč ne?! Nasazují však ideologické brýle a nechávají za sebe rozhodovat druhé, nejenom v tom, co je pravdou a co je dezinformací, ale také o tom, co budou psát, koho blokovat, koho nahlašovat... Nápadně mi to připomíná film Demolition Man,“ říká pro ParlamentníListy.cz Gabriela Sedláčková, projektová manažerka Společnosti pro obranu svobody projevu.

Uznává, že v tomto případě se o porušení svobody projevu pravděpodobně nejedná. „A to právě proto, že při stahování aplikace souhlasíte s varováním, jaké všechny úkony za vás provede... Otázkou druhou je, jestli aplikace neporušuje pravidla soukromí a nevytváří riziko zneužití k šíření tzv. malware, což v informatické mluvě znamená označení programů, které v přístroji provádějí činnost, se kterou by uživatel možná nesouhlasil, kdyby o ní věděl,“ upozorňuje Gabriela Sedláčková.

Máme tu skupinu lidí, která si myslí, že je arbitrem pravdy

Ale o tom, že je to praktika cenzurní, nemá nejmenších pochyb. „Jestli se dozvíte, kdo je na seznamu blokovaných, jsem bez testování nedokázala nastudovat, ale předpokládám, že praktika bude obdobně směšná jako tzv. ‚mapy dezinformátorů‘, které se v poslední době šíří internetem a na které jsou mnohdy zařazeni i takoví občané, kteří pouze vyslovují nemainstreamové názory. Máme zde však skupinu lidí, která si myslí, že je arbitrem pravdy a rozumu. Pokud se jim podaří uzavřít do vlastní bubliny a vidět svět dle jejich líbivé utopistické ideologie, pak jim přeji hodně štěstí,“ dodává projektová manažerka Společnosti pro obranu svobody projevu.

Tady je přehled všeho, co beta verze aplikace BezDezinfa.cz zvládne:

Právník a vysokoškolský pedagog Zdeněk Koudelka naznačuje, že každý je svého štěstí strůjcem, resp. kdo chce, aby k němu plynuly jen „nezávadné“ zprávy, je to jeho volba. „Rozhodující je, zda jakákoliv aplikace je instalována jen s vědomým a informovaným souhlasem uživatele či pokoutně bez jeho souhlasu. Tato aplikace vyžaduje aktivní souhlas uživatele s instalací, konkrétně kliknutí na volbu Instalovat, a před instalací jsou zveřejněny informace, co je obsahem aplikace. Záleží tedy na každém, zda ji příjme, nebo ne. Jako má uživatel svobodu v přijetí nabídky, má i provozovatel sociální sítě svobodu různé aplikace nabízet,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Koudelka.

